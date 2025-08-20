



TP.HCM cấm đường trung tâm, nhiều tuyến đường thay đổi lộ trình. Ảnh: CH

Theo thông báo từ Phòng CSGT Công an TP.HCM tối 20/8, từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8, đường Lê Duẩn đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris sẽ tạm ngưng các phương tiện lưu thông. Lộ trình thay thế được khuyến cáo như sau: Hướng từ Pasteur đi Hai Bà Trưng: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng.

Hướng từ Công xã Paris đi Pasteur: Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Pasteur.

Bên cạnh đó, vào sáng ngày 23/8, các phương tiện cũng sẽ bị hạn chế trên một số tuyến đường để phục vụ chương trình đi bộ hữu nghị, diễn ra từ 6h đến 7h sáng. Lộ trình đi bộ sẽ đi qua các tuyến đường: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, và kết thúc tại Công viên bến Bạch Đằng.

Phòng CSGT lưu ý người dân nên chủ động lựa chọn các hướng di chuyển phù hợp, hạn chế lưu thông vào các tuyến đường nêu trên trong thời gian diễn ra sự kiện.