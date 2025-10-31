Chỉ định ông Trần Vy Long giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/10, Hội Nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Cường - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; bà Lê Thị Thu Thùy - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp và 70 đại biểu chính thức đại diện cho các hội viên, nông dân trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cam Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong thời gian qua Hội Nông dân xã Cam Hiệp đã cử 60 lượt cán bộ Hội tham gia các lớp tập huấn do Hội cấp trên tổ chức; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi cho 90 Hội viên; Tuyên truyền, vận động 135 Hội viên tham dự các buổi hội nghị tuyên truyền và tham gia phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Tặng hoa, trao quyết định và ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Hội viên Nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ, Hội viên Nông dân các kiến thức pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn đạt 100 % kế hoạch đã đề ra.

Về công tác vận động, hướng dẫn hội viên Nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Qua kết quả đánh giá 3/3 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; có trên 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 3/3 thôn đã xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện có hiệu quả.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động từng bước được đẩy mạnh; đã giải quyết việc làm cho 100 lao động; phối hợp mở 3 lớp đào tạo nghề cho 90 học viên; công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt nên tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay giảm xuống 0,16%.

Đặc biệt, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới như: Nuôi bò vỗ béo, trồng sầu riêng, trồng lúa, trồng các loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao,…

Ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Nông dân xã Cam Hiệp đã tăng cường phối hợp, liên kết với doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào có chất lượng cho Nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi với hàng nghìn tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại và thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp các loại.

Phát biểu tại Đại hội, ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh; công tác tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cho hội viên, nông dân được tăng cường, phối hợp tổ chức các mô hình sản xuất phù hợp với quy hoạch, có giá trị kinh tế cao được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Cần nhân rộng cách làm hay, gương sáng trong trong sản xuất kinh doanh từ đó góp phần làm thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân, hình thành nhiều mô hình mới. Xây dựng vùng sản xuất tập trung, theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và có các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Lãnh đạo xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, trong thời gian tới chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mỗi cán bộ, hội viên, nhất là Ủy viên Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.

Mô hình trồng sầu riêng ở xã Cam Hiệp rất triển vọng đang giúp cho nhiều hội viên, nông dân thoát nghèo.

Tại Đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Chỉ định ông Trần Vy Long giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp, khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

