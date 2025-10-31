Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:05 GMT+7

Chỉ định ông Trần Vy Long giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

+ aA -
Công Tâm Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:05 GMT+7
Ngày 30/10, Hội Nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cam Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Trần Vy Long chỉ định giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 30/10, Hội Nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Cường - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã; bà Lê Thị Thu Thùy - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp và 70 đại biểu chính thức đại diện cho các hội viên, nông dân trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cam Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong thời gian qua Hội Nông dân xã Cam Hiệp đã cử 60 lượt cán bộ Hội tham gia các lớp tập huấn do Hội cấp trên tổ chức; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi cho 90 Hội viên; Tuyên truyền, vận động 135 Hội viên tham dự các buổi hội nghị tuyên truyền và tham gia phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Tặng hoa, trao quyết định và ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Hội viên Nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ, Hội viên Nông dân các kiến thức pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn đạt 100 % kế hoạch đã đề ra.

Về công tác vận động, hướng dẫn hội viên Nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Qua kết quả đánh giá 3/3 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; có trên 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 3/3 thôn đã xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện có hiệu quả.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động từng bước được đẩy mạnh; đã giải quyết việc làm cho 100 lao động; phối hợp mở 3 lớp đào tạo nghề cho 90 học viên; công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt nên tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay giảm xuống 0,16%.

Đặc biệt, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới như: Nuôi bò vỗ béo, trồng sầu riêng, trồng lúa, trồng các loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao,…

Ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Nông dân xã Cam Hiệp đã tăng cường phối hợp, liên kết với doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào có chất lượng cho Nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi với hàng nghìn tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại và thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp các loại.

Phát biểu tại Đại hội, ông Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh; công tác tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cho hội viên, nông dân được tăng cường, phối hợp tổ chức các mô hình sản xuất phù hợp với quy hoạch, có giá trị kinh tế cao được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Cần nhân rộng cách làm hay, gương sáng trong trong sản xuất kinh doanh từ đó góp phần làm thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân, hình thành nhiều mô hình mới. Xây dựng vùng sản xuất tập trung, theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và có các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Lãnh đạo xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, trong thời gian tới chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mỗi cán bộ, hội viên, nhất là Ủy viên Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.

Mô hình trồng sầu riêng ở xã Cam Hiệp rất triển vọng đang giúp cho nhiều hội viên, nông dân thoát nghèo.

Tại Đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Chỉ định ông Trần Vy Long giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp, khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham khảo thêm

Một xã mới ở Khánh Hòa vừa có tân Chủ tịch Hội Nông dân được chỉ định, nơi có mô hình mới-nuôi cá chình

Một xã mới ở Khánh Hòa vừa có tân Chủ tịch Hội Nông dân được chỉ định, nơi có mô hình mới-nuôi cá chình

Xã có vịnh biển đẹp nhất phía nam tỉnh Khánh Hòa, đang phát triển kinh tế biển, hướng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã có vịnh biển đẹp nhất phía nam tỉnh Khánh Hòa, đang phát triển kinh tế biển, hướng nông thôn mới kiểu mẫu

Người dân Khánh Hòa liên tục thấy con trăn lớn ở bến tàu, bệnh viện, ngành chức năng đưa ra khuyến cáo

Người dân Khánh Hòa liên tục thấy con trăn lớn ở bến tàu, bệnh viện, ngành chức năng đưa ra khuyến cáo

Loài cá bổ dưỡng ví như 'nhân sâm nước', nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

Loài cá bổ dưỡng ví như "nhân sâm nước", nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

Loài 'rau vua' phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Loài "rau vua" phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

102 xã, phường mới của Đắk Lắk sau sáp nhập tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân chỉ trong 20 ngày

Chỉ trong 20 ngày, từ 8 đến 28/10, toàn bộ 102 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030. Thành công này khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp Hội và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hồ Công Định được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội và Cuộc sống
Ông Hồ Công Định được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tuyên Quang: Chuyển giao kỹ thuật IPM, giúp nông dân trồng chè Mỹ Lâm giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Hội và Cuộc sống
Tuyên Quang: Chuyển giao kỹ thuật IPM, giúp nông dân trồng chè Mỹ Lâm giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp phổ biến về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hội và Cuộc sống
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp phổ biến về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đề cao vai trò tập hợp, hỗ trợ, dẫn dắt

Hội và Cuộc sống
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đề cao vai trò tập hợp, hỗ trợ, dẫn dắt

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn đều giảm so với hôm qua. Điều này đi ngược với đà tăng trở lại của vàng thế giới.

Hiện trạng dự án 'đắp chiếu' hơn 10 năm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sắp tái sinh với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ
Ảnh

Hiện trạng dự án "đắp chiếu" hơn 10 năm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sắp tái sinh với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ

Ảnh

Sau hơn một thập kỷ nằm im lìm, Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai) chuẩn bị được "hồi sinh". UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư hơn 21.954 tỷ đồng.

FIFA công bố bằng chứng vạch tội LĐBĐ Malaysia
Thể thao

FIFA công bố bằng chứng vạch tội LĐBĐ Malaysia

Thể thao

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố thêm bằng chứng quan trọng bác bỏ tuyên bố của LĐBĐ Malaysia (FAM) về nguồn gốc Malaysia của trung vệ Facundo Garces.

'Một đòn nghiêm trọng', châu Âu cảnh báo về Krasnoarmeysk
Điểm nóng

"Một đòn nghiêm trọng", châu Âu cảnh báo về Krasnoarmeysk

Điểm nóng

Việc mất Krasnoarmeysk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) sẽ gây ra những vấn đề lớn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, theo chuyên gia Sana Khan của tờ Modern Diplomacy.

Nông thôn mới ở ngôi làng 'biệt lập' ở giữa rừng sâu của tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai giờ ra sao?
Nhà nông

Nông thôn mới ở ngôi làng "biệt lập" ở giữa rừng sâu của tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai giờ ra sao?

Nhà nông

Từng là ngôi làng “biệt lập” giữa núi rừng xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, (trước đây thuộc huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định), nông thôn mới ở làng Canh Tiến hôm nay đang đổi thay từng ngày. Con đường bê tông nông thôn thôn mới thẳng tắp, điện lưới quốc gia thắp sáng từng nếp nhà, và hơn hết là tinh thần tự nguyện, đồng lòng của người dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở quê hương.

Ở một xã của Phú Thọ, dân đang nuôi con động vật hoang dã to dài gì mà ví như nó đang 'nhả vàng'?
Nhà nông

Ở một xã của Phú Thọ, dân đang nuôi con động vật hoang dã to dài gì mà ví như nó đang "nhả vàng"?

Nhà nông

Vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 hàng năm, khi tiết trời chuyển sang oi nóng cũng là lúc người nuôi rắn ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc) bước vào mùa thu hoạch trứng rắn hổ mang phì - thời điểm tất bật nhất trong năm của làng nghề nuôi rắn nổi tiếng này.

Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

Văn hóa - Giải trí

Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi về sự cố trang phục… là những thông tin “hot” của bản tin showbiz 24h qua.

Thành công 'trồng lại' chi thể đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi
Xã hội

Thành công "trồng lại" chi thể đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi

Xã hội

Bị tai nạn giao thông, nữ sinh 19 tuổi bị đứt lìa chân phải, vị trí 1/3 dưới cẳng chân, kèm theo dập nát phần mềm nghiêm trọng.

4 cây cảnh biến sân nhà bạn thành chốn thần tiên, chỉ trồng một loài, ai đi qua cũng phải trầm trồ kinh ngạc
Gia đình

4 cây cảnh biến sân nhà bạn thành chốn thần tiên, chỉ trồng một loài, ai đi qua cũng phải trầm trồ kinh ngạc

Gia đình

4 cây cảnh có thể dễ dàng biến khu vườn của bạn thành chốn thần tiên đầy màu sắc lãng mạn, ngọt ngào, tinh tế, thu hút may mắn cho gia đình.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 31/10: Thử nghiệm dự án sandbox tại Đà Nẵng, giá Bitcoin và ETH giảm sốc
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 31/10: Thử nghiệm dự án sandbox tại Đà Nẵng, giá Bitcoin và ETH giảm sốc

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 31/10: Việc được phép thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox tại Đà Nẵng thể hiện sự chuyển biến tích cực trong cách Việt Nam tiếp cận đổi mới sáng tạo có kiểm soát, tạo điều kiện cho các mô hình fintech hợp pháp được kiểm chứng thực tế.

Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Bất ngờ lao dốc, giá xăng trong nước tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Bất ngờ lao dốc, giá xăng trong nước tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ lao dốc, sau khi tăng ở phiên thứ 5.

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, đơn vị chức năng phát hiện 2 cơ sở tái chế nhựa xả thải trái phép ra môi trường
Nhà nông

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, đơn vị chức năng phát hiện 2 cơ sở tái chế nhựa xả thải trái phép ra môi trường

Nhà nông

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý hai cơ sở xả thải trái phép tại làng nghề Minh Khai, xã Như Quỳnh. Chủ hai cơ sở được xác định là ông Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1991), cùng trú tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh.

Diễn viên 'Lật mặt' gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Lật mặt" gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên phim "Lật mặt" Quách Ngọc Tuyên cho biết anh gặp tai nạn giao thông khiến bị ngã văng trên đường giữa làn xe máy và xe tải.

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine
Điểm nóng

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Điểm nóng

Thủ tướng Robert Fico cho biết, Slovakia sẽ không phân bổ bất kỳ khoản tiền nào cho viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi EU không đồng ý về đề xuất "khoản vay bồi thường" được bảo đảm bằng tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ký kết hợp tác TP.HCM – Liverpool mở ra giai đoạn hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ Việt – Anh
Chuyển động Sài Gòn

Ký kết hợp tác TP.HCM – Liverpool mở ra giai đoạn hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ Việt – Anh

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM và Liverpool chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về y tế, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Sự kiện mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng hơn giữa hai địa phương, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh.

Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề 'nóng'
Nhà nông

Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề "nóng"

Nhà nông

Trước những khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu gạo và nông dân, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng, Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ giải quyết sớm vấn đề hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp để họ có tiền thu mua tạm trữ lúa, đồng thời thúc đẩy các hợp đồng Chính phủ và có giải pháp bảo hộ ngành lúa gạo...

Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp
Nhân ái

Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp

Nhân ái

Tường nứt toác, bong tróc, đó là thực trạng xuống cấp nghiêm trọng tại điểm trường Tiểu học Quân Hà (xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên), nguy cơ mất an toàn cho cả cô và trò. Để duy trì việc dạy và học, nhà trường buộc phải chuyển các em sang phòng tạm chỉ rộng khoảng 8m², chật chội và thiếu thốn đủ bề.

Đi ra cánh đồng lúa thông minh xem kiểu trồng lúa thông minh ở An Giang, nông dân nhàn hẳn, khỏe re
Nhà nông

Đi ra cánh đồng lúa thông minh xem kiểu trồng lúa thông minh ở An Giang, nông dân nhàn hẳn, khỏe re

Nhà nông

Cánh đồng thông minh, trồng lúa thông minh từng bước thay đổi canh tác lúa ở ĐBSCL cũng như ở tỉnh An Giang (sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang). Trong thực hiện Đề án 1 triệu ha, việc ứng dụng công nghệ trong canh tác và chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay, vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa kiểm soát và nâng cao chất lượng lúa gạo, hướng tới nền nông nghiệp trách nhiệm, bền vững.

Đây là phường mới ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình có số lượng đảng viên đông nhất tỉnh, có 9 tuyến phố sầm uất
Nhà nông

Đây là phường mới ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình có số lượng đảng viên đông nhất tỉnh, có 9 tuyến phố sầm uất

Nhà nông

Phường Trần Lãm hiện nay có 5.307 đảng viên, sinh hoạt tại 130 tổ chức đảng, là Đảng bộ có số lượng chi bộ và đảng viên đông nhất tỉnh Hưng Yên. Phường Trần Lãm (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, phường Trần Lãm thuộc địa bàn TP Thái Bình) là địa bàn trung tâm, khu dân cư số 9 có nhiều tuyến phố sầm uất, dân cư đông, hoạt động kinh doanh buôn bán nhộn nhịp.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Ảnh

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ảnh

Tối 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024 - 2025.

Phương Tây báo tin xấu cho ông Zelensky về những gì đang diễn ra ở Ukraine
Thế giới

Phương Tây báo tin xấu cho ông Zelensky về những gì đang diễn ra ở Ukraine

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky cần nhận ra rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí sẽ không giúp ích gì cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng chiến sự, vì sẽ không có ai sử dụng chúng, báo Ý L'Antidiplomatico viết.

Con vật mới toanh này nuôi thành công ở một xã mới ở Lạng Sơn, ông chủ chăm nhàn, chả tốn tiền mua thức ăn
Nhà nông

Con vật mới toanh này nuôi thành công ở một xã mới ở Lạng Sơn, ông chủ chăm nhàn, chả tốn tiền mua thức ăn

Nhà nông

Từ một người lính trở về quê hương với mong muốn làm giàu trên quê nhà, nông dân Chu Văn Chao ở thôn Bảo Lâm xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn đã nuôi dúi mốc, dúi má đào thành công. Con dúi mốc, dúi má đào-con vật nuôi mới toanh này thuộc loài gặm nhấm, ăn tre nứa, nên ông Chao chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi.

Trải nghiệm tự làm đặc sản chả mực Hạ Long tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025
Xã hội

Trải nghiệm tự làm đặc sản chả mực Hạ Long tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025

Xã hội

Tham gia Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025, người dân và du khách sẽ có cơ hội được tự tay làm chả mực Hạ Long, pha chế cocktails...

Cứ mưa là ngập, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hạ tầng
Nhà đất

Cứ mưa là ngập, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hạ tầng

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thống kê toàn bộ các khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng nhưng chưa bàn giao, đồng thời đề xuất phương án xử lý các chủ đầu tư chậm trễ hoặc chưa hoàn thành công trình theo quy định.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói là cầu nối quan trọng để cùng xây dựng nền nông nghiệp xanh
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói là cầu nối quan trọng để cùng xây dựng nền nông nghiệp xanh

Nhà nông

Đánh giá cao ý nghĩa của Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đình Điệp nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi xanh trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp. Diễn đàn do Báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức, thực hiện.

Hợp tác Việt Nam-Cuba, tiềm năng lớn, hướng tới dự án công nghệ quan trọng mà Cuba có thế mạnh ở lĩnh vực này
Nhà nông

Hợp tác Việt Nam-Cuba, tiềm năng lớn, hướng tới dự án công nghệ quan trọng mà Cuba có thế mạnh ở lĩnh vực này

Nhà nông

Hợp tác Việt Nam-Cuba còn tiềm năng rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ sinh học. Gần đây, các doanh nghiệp hai bên như Công ty Genfarma holding, Viện Kinh tế xanh (Cuba) đã phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hướng tới triển khai dự án sản xuất tại Việt Nam.

Đề xuất áp dụng giá đất cụ thể cho dự án có quy mô từ 100 ha trở lên
Nhà đất

Đề xuất áp dụng giá đất cụ thể cho dự án có quy mô từ 100 ha trở lên

Nhà đất

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc áp dụng bảng giá đất để tính tiền sử dụng và thuê đất cho mọi dự án là chưa phù hợp, đặc biệt đối với các dự án có quy mô lớn cũng như các khu vực mới phát triển hoặc chưa có bảng giá đất.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 31/10/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 31/10/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống Nông thôn mới hôm nay có nội dung: Hơn 1.000 ý kiến gửi tới trước thềm Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” năm 2025; Bắc Ninh khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I; Quảng Ninh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; và Lai Châu hoàn thành sớm 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường...

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lan tỏa tình yêu với Thủ đô qua từng trang viết
Bạn đọc

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lan tỏa tình yêu với Thủ đô qua từng trang viết

Bạn đọc

Trước lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội vào sáng nay 31/10, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức đã chia sẻ những nét mới và cảm xúc đặc biệt của cuộc thi năm nay.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông phóng hỏa khiến 2 người chết vì ghen; tin mới vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông phóng hỏa khiến 2 người chết vì ghen; tin mới vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai

Pháp luật

Ghen tuông, người đàn ông phóng hỏa khiến 2 người chết; thông tin mới vụ 3 người trong một gia đình bị bắn tử vong ở Đồng Nai; bắt nghi can sát hại bà lão 72 tuổi sống một mình trong căn nhà ở tỉnh Lâm Đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin đọc nhiều

1

Bóng đá Malaysia ngừng kháng cáo, chấp nhận án phạt từ FIFA và AFC?

Bóng đá Malaysia ngừng kháng cáo, chấp nhận án phạt từ FIFA và AFC?

2

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

3

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

4

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

5

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh