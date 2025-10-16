Từ hai bàn tay trắng, ông Hùng Ky vươn lên làm giàu bằng mô hình trồng măng tây xanh trên vùng đất cát khô hạn, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Biến cát trắng thành vùng xanh trù phú

Tuấn Tú là vùng đất đặc trưng của khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa: Nắng nhiều, gió lớn, đất đai cằn cỗi, canh tác khó khăn.

Từ năm 2010 trở về trước, người dân chủ yếu trồng bắp, đậu phộng hoặc cỏ chăn nuôi, thu nhập bấp bênh. Ông Hùng Ky cũng từng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.

Năm 2015, qua các lớp tập huấn của Hội Nông dân và Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ông biết đến mô hình trồng măng tây - loại cây thích nghi tốt với khí hậu khô nóng, ít sâu bệnh, giá trị kinh tế cao.

Sau thời gian tìm hiểu, ông mạnh dạn vay vốn, cải tạo 3 sào đất cát, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt và xuống giống lứa măng tây đầu tiên. Khó khăn ban đầu không ít: Đất khô, chi phí đầu tư lớn, kỹ thuật chưa quen nên có thời điểm cả ruộng chỉ còn vài khóm sống sót.

Nhưng với bản tính cần cù và ý chí quyết tâm, ông Ky kiên trì bám ruộng, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm từ thực tế để đi đến thành công.

Năm 2018, ruộng măng tây của ông bắt đầu cho thu hoạch ổn định, năng suất đạt 7 - 10 kg/sào/ngày, bán ra thị trường với giá 40.000 - 60.000 đồng/kg.

Thu nhập mỗi tháng từ vài triệu đồng tăng lên hàng chục triệu đồng, giúp ông nhanh chóng trả hết nợ, mở rộng diện tích lên hơn 1ha, đồng thời đầu tư thêm hệ thống tưới tiết kiệm và khu sơ chế nhỏ tại nhà.

Không dừng lại ở thành công của riêng mình, ông Hùng Ky tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong thôn.

Ông hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm bón và bảo quản sản phẩm để giữ chất lượng khi bán ra thị trường. Từ vài hộ học theo ban đầu, đến nay cả thôn Tuấn Tú có hơn 20 hộ canh tác măng tây, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.

Nông nghiệp xanh và khát vọng vươn xa

Ngoài sản xuất, ông còn liên kết tiêu thụ sản phẩm qua Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú - nơi ông giữ vai trò giám đốc.

Hiện nay, hợp tác xã phát triển hơn 35ha măng tây, sản lượng 95 tấn/năm, doanh thu hơn 4 tỷ đồng/năm. Sản phẩm măng tây tươi và trà măng tây được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch trong tỉnh.

Bên cạnh đó, gia đình ông còn kết hợp thu mua, sơ chế tổ yến, chăn nuôi bò sinh sản, mở rộng nguồn thu, mang lại lợi nhuận bình quân khoảng 2,6 tỷ đồng/năm.

Mô hình sản xuất nông nghiệp của ông tạo việc làm ổn định cho 28 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ Chăm, với thu nhập từ 7 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững cho nông dân.

Ông Hùng Ky chăm sóc ruộng trồng măng tây-loại "rau vua" ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Ninh Thuận).

Trong xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, ông Hùng Ky và hợp tác xã đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp xanh, với hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm 40% lượng nước và phân bón, sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay thế dần phân hóa học, ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR.

Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Hùng Ky được tuyên dương là “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh”, là điển hình trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông thường xuyên được mời làm báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên địa phương.

Câu chuyện của ông Hùng Ky không chỉ là hành trình làm giàu chính đáng, mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đua yêu nước của ông trong thời kỳ đổi mới, khi biết biến khó khăn thành cơ hội, biến nắng gió thành nguồn năng lượng của khát vọng vươn lên.

"Ông Hùng Ky không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn giúp người dân trong thôn học theo, biến vùng cát trắng thành nơi xanh mát, trù phú.

Ông là tấm gương tiêu biểu của đồng bào Chăm trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện tinh thần vượt khó, đoàn kết và khát vọng vươn lên...", ông Ngô Chí Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập thuộc tỉnh Ninh Thuận).

Theo: Báo Khánh Hòa