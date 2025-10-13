Nuôi cá chình, cá đặc sản cho lợi nhuận cao hơn các vật nuôi khác

Ông Lê Văn Kha, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập, xã Suối Dầu là 1 phần diện tích của huyện Cam Lâm) cho biết, trong thời gian qua mô hình nuôi cá chình của Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu) cho hiệu quả kinh tế cao.

Cá chình thương phẩm nuôi tại xã Suối Dầu không những cung cấp cho các nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, chợ trong tỉnh Khánh Hòa mà vận chuyển đi tiêu thụ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ông Lê Văn Kha, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, nuôi cá chình mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với nhiều loại thủy sản truyền thống.

Mô hình nuôi cá chình giống ở thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập, xã Suối Dầu là một phần diện tích huyện Cam Lâm).



Thậm chí, theo ông Lê Văn Kha, nuôi cá chình có thể đạt lợi nhuận gấp 2-3 lần chi phí đầu tư sau 1-2 năm nuôi.

Cá chình là cá đặc sản, thịt cá chình có giá trị dinh dưỡng cao và được thị trường ưa chuộng.

Với giá bán cá chình thương phẩm ổn định và duy trì ở mức cao (khoảng 400.000 - 600.000 đồng/kg), giúp nông dân làm giàu nếu nắm vững kỹ thuật nuôi cá chình, cách chăm sóc cá chình...

Video: Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) nhiều năm qua đã cung ứng cá chình giống cho nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, mô hình nuôi cá chình thành công được xem là hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp đa dạng hóa đối tượng nuôi và chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Đặc biệt, mô hình nuôi cá chình thích hợp ở những vùng có lợi thế về nguồn nước sạch và ổn định. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm nuôi cá chình từ các mô hình điển hình để nhân rộng ra các hội viên khác, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cá chình giống được nuôi theo quy trình bài bản và áp dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Ngô Minh Khang - Quản lý tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (xã Suối Dầu) cho biết, để cá chình giống đạt chất lượng cao cho người nuôi trước khi xuất bán đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát sản phẩm chuẩn.

Với mô hình nuôi cá chình, người nuôi có thể tận dụng nhiều vị trí nuôi khác nhau như: Nuôi trong nhà, nuôi ngoài trời, nếu nuôi ngoài trời thì phải dùng lưới lan che để che chắn ánh sáng.

Ông Khang cho hay, đối với thức ăn cho cá chình, người nuôi có thể tận dụng nguồn thức ăn cá tươi, cá tạp hoặc nguồn thức ăn tổng hợp.



Ông Ngô Minh Khang - Quản lý tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (xã Suối Dầu) kiểm tra các hệ thống điều khiển tự động trong mô hình nuôi cá chình.

Nuôi cá chình ở Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân (thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) là một trong những mô hình nuôi thủy sản quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phân khu được phân chia rõ ràng.

Qua 15 hoạt động, công ty luôn đổi mới công nghệ phù hợp với người nuôi để cung ứng cá chình giống cho người nuôi.

Hiện nay, nhiều hộ ở các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, các tỉnh miền Tây đã mua cá chình giống về nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Kiểm tra sự phát triển cá chình giống trong bể nuôi tại Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện công ty có diện tích 3ha với 80 bể nuôi và 3 hệ thống lọc sinh học phục vụ nuôi cá chình, cá được nuôi theo hình thức tuần hoàn không sử dụng hóa chất.

Trung bình mỗi năm, công ty cung ứng gần 1 triệu con cá chình giống cho thị trường, tùy theo khách hàng yêu cầu mua loại lớn nhỏ khác nhau.

Ông Khang chia sẻ, cá chình là đối tượng nuôi dài ngày, cỡ cá chình giống 10 con/kg, sau khoảng 12 tháng nuôi, khi bắt bán, nông dân có thể thu hoạch sản lượng 10kg cá chình thương phẩm, trọng lượng bình quân đạt 1kg/con. Giá bán cá chình thương phẩm từ 400.000-600.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi 200.000 đồng/kg.

Cá chình nuôi càng lâu, trọng lượng, cỡ cá càng lớn, giá bán càng cao. Ngoài cung cấp con cá chình giống, Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân, tỉnh Khánh Hòa còn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật nuôi cá chình, cách chăm sóc, quy trình làm bể nuôi cho hiệu quả.