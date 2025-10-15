Binh sĩ Ukraine. Ảnh: GI.

Sự việc xảy ra ở khu vực Sumy. Các cơ quan an ninh Nga cho biết, trong quá trình giao tranh, một binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh.

Theo lời khai của người này, anh ta ẩn nấp hơn một ngày trong khu rừng gần làng Alekseevka với cánh tay bị đứt lìa, trước khi được binh sĩ Nga tìm thấy và sơ cứu.

Người lính Ukraine khai rằng chỉ huy lữ đoàn đã phớt lờ lời cầu cứu sơ tán của anh, dù bị thương nặng.

“Nhóm tấn công được lập từ những người từ chối ra trận và những người bị ép buộc huy động; theo lời anh ta, các chỉ huy đã quyết định ‘xóa sổ’ họ” -nguồn tin trong lực lượng an ninh cho biết.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga trong năm nay đã giành quyền kiểm soát hơn 223 km² tại tỉnh Sumy. Cuối tháng 9, lực lượng Nga chiếm được khu dân cư chiến lược Yunakovka.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó nhận định rằng Ukraine đã tự gây ra rắc rối cho mình khi tấn công vào vùng Kursk, khiến đường chiến tuyến kéo dài thêm khoảng 2.000 km. Kết quả là quân đội Nga thiết lập vùng đệm an toàn, với độ sâu từ 8 đến 12 km trong khu vực Sumy.

Theo ông Putin, Nga không đặt mục tiêu chiếm thành phố Sumy, nhưng không thể loại trừ khả năng đó, vì hành động của quân đội được quyết định theo logic phát triển của xung đột.