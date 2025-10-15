Chỉ huy lữ đoàn Ukraine quyết định "xóa sổ" đơn vị lính từ chối chiến đấu

Ngày hội lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam: Tổng Bí thư gặp mặt, Chủ tịch nước trao danh hiệu nông dân xuât sắc
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc - Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội NDVN chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.