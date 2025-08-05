Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có độ cao hơn 710m so với mực nước biển. Điều này khiến núi Cấm có thời tiết, khí hậu mát mẻ, ví như "Đà Lạt thứ 2", môi trường lý tưởng cho các loại rau rừng quý hiếm phát triển.

Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ, vùng núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ví như “Đà Lạt 2”, trở thành nơi phát triển của nhiều loại rau rừng quý hiếm…

Theo người dân sinh sống ở núi Cấm, rau rừng mọc hoang dã ở đây được chắt lọc từ tinh túy của đất trời, nên mang vị ngọt lành và tính dược thanh khiết.

Điều này khiến rau rừng núi Cấm các loại không chỉ tạo nên hương vị độc đáo cho các món ăn, mà còn có lợi cho sức khỏe của con người.

Khác với những loại rau thường thấy ở nơi khác, những loại rau ở núi Cấm có màu sắc đa dạng và phong phú, với hơn 30 loại rau rừng khác nhau, tạo nên hương vị độc đáo mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Vùng núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là thế giới của các loại rau rừng ngon. Rau rừng núi Cấm là rau sạch, rau thiên nhiên, rau hữu cơ.

Trong các loại rau rừng, rau tía tô rừng, với màu đỏ tươi xen tím, có vị chua đặc trưng, được xem là một loại rau được yêu thích.

Bên cạnh đó, rau hoàng ngọc lại là thực phẩm bổ trợ cho người bị xương khớp, còn rau ái nhĩ lan thì rất tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Loại rau rừng gọi là đọt sung giúp giảm đau bao tử, cùng nhiều loại rau khác, như: Đọt dâu, bơ, kim thất, sao nhái, cát lồi... đều có công dụng và vị riêng.

Rau rừng núi Cấm, tỉnh An Giang rất đa dạng, từ loại rau rừng thân thảo, cho tới loại rau rừng thân gỗ.

Được thiên nhiên ban tặng nhiều loại rau rừng, nên nghề hái rau rừng ở núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được xem là công việc thường nhật và là nguồn sống của nhiều hộ gia đình ở địa phương.

Chị Dạ Thảo (40 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế) cho biết, mỗi ngày chị và gia đình phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi hái rau.

Dân "săn" rau rừng băng rừng vượt núi để tìm kiếm các loại rau tươi ngon, trong đó, nhiều loại rau chỉ có thể hái được bằng cách leo lên cây cao.

Rau rừng núi Cấm, tỉnh An Giang được ăn kèm với bánh xèo-món đặc sản được du khách xa, gần ưa miệng khi tới vùng Bảy Núi.

Ray rừng núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũng có thể dễ dàng bán trực tiếp cho khách du lịch đến vùng Bảy Núi.

Hái rau rừng, bẻ rau rừng là một nghề kiếm tiền tốt, cho thu nhập khá của nhiều lao động quanh núi Cấm, tỉnh An Giang.

Một ngày băng rừng, lội suối, chị Thảo có thể hái được từ 35 đến 40kg rau rừng. Sau khi hái xong, chị Thảo cùng người trong gia đình mang rau về cắt tỉa, rửa sạch.

Chị Thảo đem rau rừng các loại đi bán cho các quán bánh xèo ở núi Cấm, với giá 20.000 đồng/kg hoặc bán cho khách du lịch, với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg.

"Những người hái rau rừng phải có kinh nghiệm, biết cách tìm và nhận biết các loại rau, cây, để tránh nhầm lẫn với những loại độc hại. Đồng thời, cũng phải biết “để dành”, nhằm góp phần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng Bảy Núi..."- chị Thảo nói.

