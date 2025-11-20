Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7, thu giữ khối lượng ma tuý khủng lên tới 11,8 tấn





Hợp tác sâu rộng, chia sẻ thông tin để triệt phá tội phạm

Theo Cục Hải quan, OMD7 được triển khai từ 15/4 đến 15/9/2025 với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế. Chiến dịch tập trung vào chống buôn bán ma túy, tiền chất, động, thực vật hoang dã thuộc danh mục CITES.

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 ghi nhận kết quả sơ bộ đầy ấn tượng với 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý từ các nước thành viên. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho biết: Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đối tác trong chia sẻ thông tin, phối hợp kỹ thuật và triển khai hoạt động nghiệp vụ.

Từ nguồn tin của các đối tác như Trung Quốc, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản…, Hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Riêng 10 tháng đầu năm 2025, ngành Hải quan phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 165 vụ, 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy.

Từ năm 2022, khi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông được đưa vào Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam – Trung Quốc, Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hải quan Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng quy mô triển khai và tăng cường phối hợp liên ngành.

Trong ba giai đoạn gần đây (OMD 5, 6 và 7), Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) thuộc Bộ Công an; đồng thời mở rộng triển khai tới toàn bộ các Chi cục Hải quan địa phương.

Kết quả nổi bật trong toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Kết quả của OMD7 ghi nhận 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý trong toàn khu vực, gồm: 1.027 vụ ma túy, thu giữ 11,8 tấn và 1.745.000 viên ma túy tổng hợp. 20 vụ tiền chất, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất. 108 vụ động, thực vật hoang dã, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật.

Đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đánh giá cao nỗ lực của các nước thành viên, xem Chiến dịch Con Rồng Mê Kông là “nền tảng tin cậy” cho chia sẻ thông tin tình báo và hành động tập thể chống tội phạm có tổ chức.

UNODC khẳng định tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, công cụ trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp khu vực.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hi (Yang Xi), Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn nhấn mạnh: OMD đã trở thành “thương hiệu hợp tác hàng đầu” của Hải quan khu vực, góp phần đối phó hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới. Đây không chỉ là cầu nối cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Hải quan các nước, mà còn là vũ khí lợi hại để cùng nhau đối phó với những thách thức an ninh khu vực và trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên biên giới.

Đặc biệt, chiến dịch giai đoạn 7 đã đạt được những thành tựu mới đáng kể trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin tình báo, điều tra bắt giữ vụ án, và xây dựng năng lực, đóng góp xuất sắc vào việc duy trì an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Kết thúc hội nghị, đại diện Hải quan Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hải quan các nước và tổ chức quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.