Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Kinh tế
Thứ hai, ngày 20/10/2025 08:58 GMT+7

Lộ diện loạt dự án trọng điểm, lớn triển khai năm 2026 được Chính phủ báo cáo Quốc hội

+ aA -
An Linh Thứ hai, ngày 20/10/2025 08:58 GMT+7
Báo cáo Quốc hội sáng ngày 20/10, Chính phủ khẳng định đến nay 100% doanh nghiệp kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế; cũng như loạt các dự án trọng điểm cấp quốc gia được triển khai thi công trong năm 2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cụ thể, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đáng chú ý, các thị trường vàng và một số thị trường khác như bất động sản, thị trường vàng, trái phiếu và khoa học công nghệ được Chính phủ đưa vào báo cáo gửi Quốc hội.

Vàng, bất động sản, chứng khoán vào báo cáo gửi Quốc hội

Theo báo cáo, bám sát các chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, các giải pháp can thiệp bình ổn thị trường vàng được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Chính phủ đưa các vấn đề của thị trường vàng, bất động sản, trái phiếu vào báo cáo gửi Quốc hội

Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn lậu, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Công tác quản lý thuế và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện quyết liệt.

Chính phủ khẳng định, đến nay 100% doanh nghiệp kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thị trường bất động sản, báo cáo cho biết Chính phủ đã lập Ban chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; các dự án tồn đọng tiếp tục hoạt động tích cực, chủ động làm việc với các địa phương; và một số doanh nghiệp bất động sản, nhất là các doanh nghiệp lớn để nắm thông tin, tình hình và rà soát đến từng dự án bất động sản cụ thể, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, quy hoạch...

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2024/QH15 ngày 23/11/2024 của Quốc hội; tập trung hoàn thiện Đề án “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý”.

Nhờ đó, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực; mức độ quan tâm, tìm kiếm thông tin về bất động sản của khách hàng, nhà đầu tư tăng cao; lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở thấp tầng và đất nền. 

Về thị trường chứng khoán và trái phiếu: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp. Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) đã vận hành an toàn, thông suốt; các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc mở tài khoản giao dịch tiếp tục được đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

Chính phủ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền; tính đến 30/9/2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt 3,76 triệu tỷ, tương đương 32,8% quy mô GDP năm 2024, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt trên 9 triệu tỷ đồng, tương đương 78,4% quy mô GDP năm 2024. 

Liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, Chính phủ khẳng định Việt Nam đã xây dựng và vận hành thị trường khoa học và công nghệ, đưa vào vận hành sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện vai trò kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường. 

Trong đó có thông tin về 600 công nghệ chào bán dưới dạng thiết bị, máy móc; 50 nhu cầu tìm mua công nghệ; 150 chuyên gia tư vấn và môi giới công nghệ. Sàn có chức năng hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị chào bán qua các gian hàng. Tích cực hỗ trợ, tư vấn việc thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ.

Về kinh tế vĩ mô, Chính phủ khẳng định kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý I tăng 7,05%, Quý II tăng 7,96%, Quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ, nếu loại trừ năm 2022 tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt về việc xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp, chính sách tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và ban hành nhiều Công điện, Chỉ thị, văn bản để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện trong những tháng cuối năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và 03 khu vực nông lâm thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ để quyết tâm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2025 từ 8,3-8,5%.

Triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, lớn năm 2026

Về định hướng chính sách cho kinh tế xã hội năm 2026, Chính phủ nhấn mạnh, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng sức sản xuất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế sang kinh tế số, kinh tế xanh; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế; nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng; thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Hàng loạt các dự án trọng điểm cấp quốc gia được triển khai thi công trong năm 2026 như: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, bảo đảm từng bước đạt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc và toàn tuyến đường bộ ven biển; chuẩn bị đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc theo quy mô quy hoạch, quy chuẩn đường cao tốc (khắc phục các cao tốc 02 làn xe, 04 làn xe hạn chế).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác; đầu tư mở rộng, nâng cấp các cảng Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải; thu hút đầu tư, khai thác một số cảng biển đầu mối tiềm năng như Vân Phong (Khánh Hòa), Trần Đề (Cần Thơ), Hòn Khoai (Cà Mau). Đẩy mạnh hoàn thiện cải tạo một số tuyến đường thủy nội địa chính có mật độ vận tải cao ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 

Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nâng cấp, mở rộng một số cảng hàng không theo quy hoạch như Nội Bài, Chu Lai, Vinh, Liên Khương; kêu gọi đầu tư một số cảng hàng không mới theo quy hoạch, tập trung vào các vùng động lực phát triển du lịch và kinh tế; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, triển khai dự án sân bay Thổ Chu (An Giang). Chú trọng công tác quản lý, bảo trì, đầu tư các công trình hạ tầng (nhất là quốc lộ) phân cấp cho địa phương quản lý và làm cơ quan chủ quản đầu tư.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giữa bối cảnh giá vàng tăng cao, nếu vay thấu chi với lãi suất 8%~9,5%/năm tại ngày 1/1/2025 thì đến nay, người giữ vàng miếng SJC có thể lãi gần 600 triệu đồng/10 lượng vàng.

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm "lạ lùng", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi

Kinh tế
Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm 'lạ lùng', Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại "cháy hàng", chợ đen có diễn biến mới

Thị trường
Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại 'cháy hàng', chợ đen có diễn biến mới

Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá

Kinh tế
Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá

Đọc thêm

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt
Gia đình

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt

Gia đình

Bí quyết để có món rau muống xào vừa giòn vừa xanh mướt đơn giản là cho thêm 1 thìa nước quả này khi chế biến và dùng mỡ lợn để xào

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ
Xã hội

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ

Xã hội

Chiều 18/10/2025, tại Trường Đại học Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành cùng nhà trường tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ – Sinh viên Đại học Cần Thơ” năm 2025, trao 60 suất học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng với tổng giá trị 420 triệu đồng (7 triệu đồng/suất) cho sinh viên vượt khó, học giỏi.

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng 'quái dị' của mình?
Video

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng "quái dị" của mình?

Video

Cá nóc, hay "cá tử thần", chứa kịch độc Tetrodotoxin mạnh gấp hàng trăm lần xyanua, có thể gây tử vong chỉ với 1-2 mg. Việc nhận diện đúng các loài cá nóc là tối quan trọng. Bài viết đi sâu phân tích hai loại phổ biến: cá nóc chuột chấm son (độc tính cực cao) và cá nóc hòm (cá bò hòm) – loài cá tiềm ẩn nhiều tranh cãi về độc tính.

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Xã hội

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Xã hội

Chàng trai xứ trầm, biển yến Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đang rất háo hức trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12
Tin tức

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12

Tin tức

Bộ đội xuyên trưa gia cố bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở dài cả trăm mét, sâu vào bờ 28m do ảnh hưởng của bão số 12.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Thật đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Thật đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng”

Văn hóa - Giải trí

"Chúng ta đã rất đau lòng khi chứng kiến nhiều người trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng", Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN- Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, vẫn giữ cấp 10, cảnh báo có mưa cực lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN- Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, vẫn giữ cấp 10, cảnh báo có mưa cực lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão số 12 (bão FENGSHEN- Thần Gió) chỉ còn cách thành phố Đà Nẵng 230km. Trong 24 giờ tới, bão sẽ đổ bộ đất liền, trên khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2…

Nước sông Hàn Đà Nẵng đột nhiên chảy ngược dù bão số 12 (Fengshen) chưa đổ bộ, chuyên gia lý giải nguyên nhân
Nhà nông

Nước sông Hàn Đà Nẵng đột nhiên chảy ngược dù bão số 12 (Fengshen) chưa đổ bộ, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Nhà nông

Dù bão số 12 (bão Fengshen) chưa đổ bộ vào đất liền, tại TP.Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng nước sông Hàn chảy ngược, kết hợp kèm theo gió lớn đã tạo ra những cơn sóng mạnh vào vỉa hè dọc bên sông gây xói lở. Chiều 22/10, trả lời Dân Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tương thủy văn Quốc gia đã lý giải hiện tượng này.

Từ vụ 3 trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Phương án mới thế nào?
Xã hội

Từ vụ 3 trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Phương án mới thế nào?

Xã hội

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (An Giang) dự kiến trong quý IV/2025 sẽ triển khai phương án thu phí mới, chấm dứt tình trạng các phương tiện phải dừng lại mua vé, bủa vây lối vào Núi Sam khi tham quan 3 di tích trong khu vực, gây bức xúc trong dư luận.

Hầm chỉ huy của NATO tại khu vực Kiev bị Nga phá hủy
Thế giới

Hầm chỉ huy của NATO tại khu vực Kiev bị Nga phá hủy

Thế giới

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm Nikolaev thân Nga cho biết, quân đội Nga đã tấn công và phá hủy một hầm chỉ huy của các sĩ quan NATO tại vùng Kiev.

Giữa lùm xùm án phạt nặng, Chủ tịch FIFA sang Malaysia
Thể thao

Giữa lùm xùm án phạt nặng, Chủ tịch FIFA sang Malaysia

Thể thao

Truyền thông Malaysia đưa tin, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến thăm chính thức Malaysia nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Thị sát hiện trường nứt núi đe doạ 61 hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo gì?
Tin tức

Thị sát hiện trường nứt núi đe doạ 61 hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo gì?

Tin tức

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo cụ thể cho chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho 61 hộ/216 nhân khẩu nằm phía dưới vết nứt núi Gò Oát.

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV
Tin tức

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV

Tin tức

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ấm lòng Đà Nẵng: Trường học thành bãi đỗ xe, nơi tránh trú an toàn giữa mùa bão
Xã hội

Ấm lòng Đà Nẵng: Trường học thành bãi đỗ xe, nơi tránh trú an toàn giữa mùa bão

Xã hội

Trước ảnh hưởng của bão số 12 có thể gây mưa lớn, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở cửa cho người dân gửi ô tô, xe máy miễn phí và bố trí phòng học làm nơi trú tránh ngập, nhận được nhiều lời cảm ơn từ cộng đồng.

Không phải Dịch Cân kinh, võ công nào khiến Nhậm Ngã Hành khiếp sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Dịch Cân kinh, võ công nào khiến Nhậm Ngã Hành khiếp sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là một nhân vật quyền uy và đầy tham vọng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Ứng phó sạt lở đất ở một xã mới, cách trung tâm Đà Nẵng 120km, có thôn bị trượt đất liên tục, chỉ có 1 đường độc đạo
Nhà nông

Ứng phó sạt lở đất ở một xã mới, cách trung tâm Đà Nẵng 120km, có thôn bị trượt đất liên tục, chỉ có 1 đường độc đạo

Nhà nông

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 120 km về phía Tây, xã Tây Giang giáp biên giới với Lào, có diện tích tự nhiên khoảng 400 km², hơn 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu (địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập). Để vào thôn Z’Lao, một trong những khu vực của xã Tây Giang thường xuyên xảy ra sạt trượt đất chỉ có một con đường độc đạo dài 20km.

Luật thuế giá trị gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên, nông dân lao đao vì bị ép giá
Nhà nông

Luật thuế giá trị gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên, nông dân lao đao vì bị ép giá

Nhà nông

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa gửi công văn đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong Luật thuế giá trị gia tăng đối với nông sản, vì nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định hiện hành đang gây khó trong khâu sản xuất và tiêu thụ.

Chuyện “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km': Người nhà tiết lộ sự thật
Xã hội

Chuyện “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km": Người nhà tiết lộ sự thật

Xã hội

Liên quan thông tin “thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km" mà mạng xã hội chia sẻ, bà ngoại cháu bé trong sự việc cho biết, hiện sức khỏe cháu bé ổn định, ở nhà cùng gia đình. Bà cho hay, thông tin lan truyền cho rằng cháu bé mất có thể là do con rể quá lo lắng khi chưa liên lạc được với người thân tại bệnh viện.

Tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng
Nhà nông

Tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng

Nhà nông

Đây là tin mới nhất liên quan đến di dời dân do sạt lở đất tại một dự án quy hoạch khu dân cư ở Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án di dời 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở tại Dự án khu quy hoạch bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K'Nớ 5.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long-Trần Văn Lâu phát biểu tâm huyết tại hội nghị quan trọng về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long-Trần Văn Lâu phát biểu tâm huyết tại hội nghị quan trọng về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Nhà nông

Phát biểu tại hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tổ chức tại Vĩnh Long, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Nông dân Thái Nguyên thảo luận sôi nổi tại toạ đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ”
Khuyến nông

Nông dân Thái Nguyên thảo luận sôi nổi tại toạ đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ”

Khuyến nông

Sáng 22/10, tại Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ tại tỉnh Thái Nguyên”. Chương trình thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu gồm lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, chuyên gia nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật khuyến nông và đại diện nông dân tiêu biểu trong tỉnh.

Nhiều thanh thiếu niên có thể mắc bệnh nguy hiểm này mà không có triệu chứng
Xã hội

Nhiều thanh thiếu niên có thể mắc bệnh nguy hiểm này mà không có triệu chứng

Xã hội

PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Bệnh do não mô cầu xâm lấn vẫn còn là gánh nặng của y tế cộng đồng toàn cầu".

Tổng thống Trump nhận giải thưởng 'Kiến trúc sư Hòa bình'
Thế giới

Tổng thống Trump nhận giải thưởng "Kiến trúc sư Hòa bình"

Thế giới

Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trao Giải “Architect of Peace” (Kiến trúc sư Hòa bình) của Quỹ Richard Nixon trong một buổi lễ tổ chức tại Nhà Trắng hôm thứ Ba.

Sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi sẽ mở ra kỷ nguyên mới, đưa sân Mỹ Đình vào 'lãng quên'?
Thể thao

Sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi sẽ mở ra kỷ nguyên mới, đưa sân Mỹ Đình vào "lãng quên"?

Thể thao

Theo nhận định của BLV Quang Huy, sân PVF Hưng Yên với sức chứa 60.000 chỗ ngồi khi hoàn thành sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng khẳng định, sân Mỹ Đình vẫn là biểu tượng không thể thay thế...

Cánh đồng trồng thứ cây dây leo đẹp như phim ở Hà Tĩnh, quả treo lủng lẳng, dân Hà Tĩnh bẻ liên tục, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Cánh đồng trồng thứ cây dây leo đẹp như phim ở Hà Tĩnh, quả treo lủng lẳng, dân Hà Tĩnh bẻ liên tục, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Cánh đồng trồng dưa chuột leo xanh mướt, quả treo đầy giàn của bà con nông dân ở xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào vụ thu hoạch. Đây là mô hình trồng dưa chuột leo áp dụng kỹ thuật phủ bạt, liên kết với doanh nghiệp từ cung cấp đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm...

Bảng thành tích ấn tượng của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 từng 'gây sốt' khi hóa thân thành nữ chiến sĩ phim “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Bảng thành tích ấn tượng của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 từng "gây sốt" khi hóa thân thành nữ chiến sĩ phim “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Dù đang là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhưng Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Thị trường

Giá vàng hôm nay trong nước đầu giờ chiều bất ngờ quay đầu giảm hơn 4 triệu đồng/lượng cả vàng SJC và nhẫn. Dù vậy, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn khi người dân ồ ạt xếp hàng đi mua do cửa hàng mở bán số lượng lớn.

Kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi chặt hạ cây rừng phòng hộ ở Xuân Mai (Hà Nội) sau phản ánh của Báo Dân Việt
Bạn đọc

Kiểm tra, xác minh và xử lý hành vi chặt hạ cây rừng phòng hộ ở Xuân Mai (Hà Nội) sau phản ánh của Báo Dân Việt

Bạn đọc

UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ chặt hạ cây rừng phòng hộ tại khu vực Đồi Bông Lau, thôn Núi Bé – theo phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt và báo cáo của Hạt Kiểm lâm số 8.

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM: Hai chiến lược tuyển sinh của các 'ông lớn'
Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM: Hai chiến lược tuyển sinh của các "ông lớn"

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh phương thức tuyển sinh đang được quan tâm, các trường đại học tại TP.HCM thể hiện sự đa dạng trong chiến lược của mình.

Ngành trồng trọt giảm 15% phát thải khí nhà kính năm 2035, mô hình giảm phát thải được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố
Nhà nông

Ngành trồng trọt giảm 15% phát thải khí nhà kính năm 2035, mô hình giảm phát thải được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố

Nhà nông

Ngành trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Tại địa phương, mỗi tỉnh, thành sẽ triển khai ít nhất 1-2 mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải có thể nhân rộng, thí điểm tối thiểu 15 mô hình canh tác đủ điều kiện phát triển tín chỉ carbon. Hệ thống dữ liệu phát thải sẽ được đồng bộ với Hệ thống đăng ký quốc gia.

Tin đọc nhiều

1

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

2

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng

4

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

5

Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm "lạ lùng", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi

Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm 'lạ lùng', Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi