Lộ diện loạt dự án trọng điểm, lớn triển khai năm 2026 được Chính phủ báo cáo Quốc hội

Cụ thể, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đáng chú ý, các thị trường vàng và một số thị trường khác như bất động sản, thị trường vàng, trái phiếu và khoa học công nghệ được Chính phủ đưa vào báo cáo gửi Quốc hội.



Vàng, bất động sản, chứng khoán vào báo cáo gửi Quốc hội

Theo báo cáo, bám sát các chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, các giải pháp can thiệp bình ổn thị trường vàng được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn lậu, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Công tác quản lý thuế và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện quyết liệt.

Chính phủ khẳng định, đến nay 100% doanh nghiệp kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thị trường bất động sản, báo cáo cho biết Chính phủ đã lập Ban chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; các dự án tồn đọng tiếp tục hoạt động tích cực, chủ động làm việc với các địa phương; và một số doanh nghiệp bất động sản, nhất là các doanh nghiệp lớn để nắm thông tin, tình hình và rà soát đến từng dự án bất động sản cụ thể, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, quy hoạch...

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2024/QH15 ngày 23/11/2024 của Quốc hội; tập trung hoàn thiện Đề án “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý”.

Nhờ đó, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực; mức độ quan tâm, tìm kiếm thông tin về bất động sản của khách hàng, nhà đầu tư tăng cao; lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở thấp tầng và đất nền.

Về thị trường chứng khoán và trái phiếu: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp. Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) đã vận hành an toàn, thông suốt; các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc mở tài khoản giao dịch tiếp tục được đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

Chính phủ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền; tính đến 30/9/2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt 3,76 triệu tỷ, tương đương 32,8% quy mô GDP năm 2024, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt trên 9 triệu tỷ đồng, tương đương 78,4% quy mô GDP năm 2024.

Liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, Chính phủ khẳng định Việt Nam đã xây dựng và vận hành thị trường khoa học và công nghệ, đưa vào vận hành sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện vai trò kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường.

Trong đó có thông tin về 600 công nghệ chào bán dưới dạng thiết bị, máy móc; 50 nhu cầu tìm mua công nghệ; 150 chuyên gia tư vấn và môi giới công nghệ. Sàn có chức năng hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị chào bán qua các gian hàng. Tích cực hỗ trợ, tư vấn việc thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ.

Về kinh tế vĩ mô, Chính phủ khẳng định kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý I tăng 7,05%, Quý II tăng 7,96%, Quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ, nếu loại trừ năm 2022 tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt về việc xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp, chính sách tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và ban hành nhiều Công điện, Chỉ thị, văn bản để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện trong những tháng cuối năm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và 03 khu vực nông lâm thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ để quyết tâm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2025 từ 8,3-8,5%.



Triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, lớn năm 2026

Về định hướng chính sách cho kinh tế xã hội năm 2026, Chính phủ nhấn mạnh, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng sức sản xuất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế sang kinh tế số, kinh tế xanh; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế; nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng; thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Hàng loạt các dự án trọng điểm cấp quốc gia được triển khai thi công trong năm 2026 như: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, bảo đảm từng bước đạt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc và toàn tuyến đường bộ ven biển; chuẩn bị đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc theo quy mô quy hoạch, quy chuẩn đường cao tốc (khắc phục các cao tốc 02 làn xe, 04 làn xe hạn chế).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác; đầu tư mở rộng, nâng cấp các cảng Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải; thu hút đầu tư, khai thác một số cảng biển đầu mối tiềm năng như Vân Phong (Khánh Hòa), Trần Đề (Cần Thơ), Hòn Khoai (Cà Mau). Đẩy mạnh hoàn thiện cải tạo một số tuyến đường thủy nội địa chính có mật độ vận tải cao ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nâng cấp, mở rộng một số cảng hàng không theo quy hoạch như Nội Bài, Chu Lai, Vinh, Liên Khương; kêu gọi đầu tư một số cảng hàng không mới theo quy hoạch, tập trung vào các vùng động lực phát triển du lịch và kinh tế; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, triển khai dự án sân bay Thổ Chu (An Giang). Chú trọng công tác quản lý, bảo trì, đầu tư các công trình hạ tầng (nhất là quốc lộ) phân cấp cho địa phương quản lý và làm cơ quan chủ quản đầu tư.