Thứ hai, ngày 01/09/2025 12:25 GMT+7

Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự

Công Xuân - Văn Tùng Thứ hai, ngày 01/09/2025 12:25 GMT+7
Trong lúc sử dụng ô tô chở 2 cá thể tê tê đi bán, đối tượng L.A.T (sinh 1982), ở xã Mô Rai đã bị lực lượng Công an Quảng Ngãi phát hiện và tạm giữ hình sự.
Sáng 1/9, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng L.A.T để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 2 cá thể tê tê đi bán.

Đối tượng L.A.T và 2 con tê tê đã vận chuyển trái phép.Ảnh: CACC

Được biết trước đó Tổ công tác, Phòng Cảnh sát kinh tế -Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Rờ Kơi, phát hiện đối tượng L.A.T (sinh 1982), trú tại Làng Xộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi đang điều khiển xe ô tô mang BKS 82C-056.83, nhãn hiệu FORD có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Phương tiện ô tô (màu trắng) mà đối tượng L.A.T sử dụng để vận chuyển tê tê.Ảnh: CACC

Qua đó lực lượng chức năng Công an Quảng Ngãi phát hiện dưới ghế phụ của xe do đối tượng L.A.T điều khiển, có 2 cá thể tê tê còn sống, được nhốt trong bao lưới màu xanh buộc chặt.

Khai nhận với lực lượng chức năng, đối tượng L.A.T cho biết đã mua số tê tê này từ một số người dân ở khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam, sau đó cất giấu trên xe ô tô để vận chuyển lên xã Đăk Môn bán lại nhằm kiếm lời.

Đối tượng L.A.T làm việc với cơ quan chức năng.Ảnh: CACC

Theo đó lực lượng Công an Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối tượng L.A.T để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm; xử lý theo quy định pháp luật.

