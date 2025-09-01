Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự

Nhiều doanh nghiệp địa ốc TP.HCM tung hàng trong các tháng cuối năm
Các tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản phía Nam đang dần tăng nhiệt với sự trở lại “đường đua” của nhiều doanh nghiệp địa ốc, tái khởi động các dự án.
Sáng 1/9, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng L.A.T để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 2 cá thể tê tê đi bán.
Được biết trước đó Tổ công tác, Phòng Cảnh sát kinh tế -Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Rờ Kơi, phát hiện đối tượng L.A.T (sinh 1982), trú tại Làng Xộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi đang điều khiển xe ô tô mang BKS 82C-056.83, nhãn hiệu FORD có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua đó lực lượng chức năng Công an Quảng Ngãi phát hiện dưới ghế phụ của xe do đối tượng L.A.T điều khiển, có 2 cá thể tê tê còn sống, được nhốt trong bao lưới màu xanh buộc chặt.
Khai nhận với lực lượng chức năng, đối tượng L.A.T cho biết đã mua số tê tê này từ một số người dân ở khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam, sau đó cất giấu trên xe ô tô để vận chuyển lên xã Đăk Môn bán lại nhằm kiếm lời.
Theo đó lực lượng Công an Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối tượng L.A.T để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm; xử lý theo quy định pháp luật.
Mô hình trồng chanh đã giúp các nhà vườn của Bình Hòa Nam - xã từng thuộc diện nghèo nhất nhì tỉnh Long An (cũ), nay là xã Đức Huệ (sáp nhập từ xã Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Bình Hòa Nam), tỉnh Tây Ninh (mới) vươn lên làm giàu.