Chủ động tiêu độc khử trùng chuồng trại sau mưa lũ - giải pháp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Mưa lũ đi qua, ngoài thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi, chuồng trại… thì mối lo lớn và âm thầm nhất với người chăn nuôi chính là dịch bệnh bùng phát. Bởi, môi trường sau lũ là điều kiện lý tưởng để mầm bệnh tồn tại, phát triển và lây lan rộng rãi. Từ nước thải, bùn đất, xác động vật phân huỷ, nguồn nước sinh hoạt – nước uống cho vật nuôi bị ô nhiễm là nguồn bệnh lớn nhất, khó nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong thực tế, nhiều đợt dịch lớn ở trâu, bò, heo, gia cầm xảy ra sau khi nước rút 7-21 ngày, khi người dân đã bắt đầu quay trở lại chăn nuôi bình thường.

Các tác nhân vi-rút, vi khuẩn, nấm, mầm bệnh trong phân, nước tiểu, chuồng trại… có thể tồn tại rất lâu trong điều kiện ẩm ướt và chất hữu cơ cao. ASFV (vi-rút dịch tả heo châu Phi) có thể tồn tại đến hàng tháng trong thịt, phân, nước. Vi-rút Cúm gia cầm tồn tại tốt trong điều kiện mát và ẩm. E.coli, Salmonella, vi khuẩn gây tiêu chảy, tụ huyết trùng, bệnh đường ruột… tất cả đều có nguy cơ tăng mạnh.

Vì vậy, sau mưa lũ, sát trùng – tiêu độc môi trường chăn nuôi cần được xem là biện pháp ưu tiên hàng đầu, phải được thực hiện ngay, trước khi phục hồi hoạt động sản xuất chăn nuôi hoặc khi đàn vật nuôi chưa có biểu hiện bệnh.

Những nguyên tắc sát trùng – phòng bệnh sau lũ bà con cần đặc biệt lưu ý:

Thứ nhất: Làm sạch sơ bộ trước khi sát trùng

Quét, thu gom rác, bùn, phân, xác động vật chết, thức ăn hư, vải – bao bì cũ… Sát trùng chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi bề mặt sạch, ít chất hữu cơ.

Thứ 2: Không dùng lại nước ao hồ – suối – mương để sử dụng vào mục đích chăn nuôi Nước sau lũ chứa mầm bệnh rất cao, nếu dùng sẽ càng làm lây lan mầm bệnh rộng hơn.

Thứ 3: Phun sát trùng định kỳ, đúng nồng độ, đúng tần suất

Sau lũ, nên tiến hành phun sát trùng tổng thể, toàn diện sau đó duy trì phun sát trùng 2 – 3 lần/tuần giai đoạn đầu, khi ổn định thì phun 1 lần/tuần.

Thứ 4: Chia khu vực sát trùng theo mức độ rủi ro

Khu tập kết phân – rác hữu cơ

Lối đi ra – vào chuồng

Khu cho ăn, máng nước

Kho thức ăn, dụng cụ chăn nuôi

Khu nào chân người – chân động vật đi qua nhiều cần sát trùng dày hơn.

Lựa chọn dung dịch sát trùng phù hợp – yếu tố quyết định hiệu quả

Sau lũ, bà con thường dùng vôi bột. Tuy nhiên, những chất này dễ giảm tác dụng khi gặp nước đục, chất hữu cơ cao và khả năng duy trì tác dụng không bền vững.

Hiện nay, nhiều trang trại áp dụng và sử dụng các sản phẩm sát trùng thế hệ mới, có hiệu lực mạnh, ổn định và ít bị ảnh hưởng đến tác dụng hơn trong môi trường bẩn. Trong đó có một số sản phẩm được người dân sử dụng nhiều ở các vùng trọng điểm chăn nuôi tại Việt Nam như Azo Antisep và Shichlor T do Công ty Cổ phần Apharma nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.



Azo Antisep là chất sát trùng dạng bột phục vụ cho làm sạch chuồng trại, bề mặt, dụng cụ, thiết bị, hệ thống ống dẫn, xe vận chuyển… Hoạt chất chính Potassium monopersulphate 49,8% kết hợp Sodium Chloride 44% cho hiệu quả tiêu diệt 99,999% nhiều mầm bệnh bao gồm 31 chủng vi khuẩn, 58 vi-rút và 6 loại nấm mà không bị kháng thuốc. Sản phẩm an toàn cho người và vật nuôi và có màu chỉ thị rất dễ sử dụng, phù hợp sát trùng môi trường sau lũ.



Shichlor T là thuốc sát trùng dạng viên sủi, hoạt chất Sodium Dichloroisocyanurate (NaDCC) 3,3g/viên, có phổ kháng khuẩn rộng, tiêu diệt mạnh vi-rút, vi khuẩn gram âm, gram dương, nấm gây bệnh thường gặp trong chăn nuôi như cúm gia cầm, Newcastle, dịch tả lợn, Gumboro, lở mồm long móng, thương hàn, sảy thai truyền nhiễm, viêm ruột hoại tử…

Dạng viên sủi giúp pha sử dụng tiện lợi, nồng độ ổn định, ít gây ăn mòn dụng cụ. Shichlor T có thể dùng sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và đặc biệt phù hợp khử trùng nguồn nước uống – yếu tố cực kỳ quan trọng sau mưa lũ.

Sự kết hợp đồng thời sát trùng bề mặt + sát trùng nguồn nước được xem là “bộ đôi hàng rào kép” giúp giảm đáng kể nguy cơ xâm nhập mầm bệnh.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho vật nuôi khi sử dụng sản phẩm trên, bà con cần tuân thủ đúng nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất.



Người chăn nuôi không vội tái đàn

Sau thiên tai, việc tái đàn, phục hồi kinh tế chăn nuôi luôn phụ thuộc rất lớn vào việc phòng bệnh chủ động. “Cứu đàn vật nuôi” phải đi trước “chờ bùng dịch mới chữa”. Điều này đúng với dịch tả heo châu Phi, đúng với cúm gia cầm, đúng với hầu hết bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo đó, Công ty cổ phần Apharma đã cung cấp giải pháp sát trùng, khử trùng– đang nỗ lực đồng hành với bà con để giảm thiệt hại, phục hồi chăn nuôi sau thiên tai nhanh nhất.

Chỉ cần bà con thực hiện sát trùng đúng – đủ – đều, duy trì an toàn sinh học, không nôn nóng tái đàn quá sớm khi chuồng trại chưa sạch, chưa ổn định là chúng ta hoàn toàn có thể giảm mạnh nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ thành quả lao động sau một năm đầy khó khăn.