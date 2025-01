Chủ tịch Bình Định: "Việc vướng, việc khó phải giải quyết trực tiếp, không chờ đợi"

Thay đổi cách làm, rút ngắn triệt để thời gian giải quyết công việc

Chiều 21/1, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng 3 Phó Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng và Lâm Hải Giang, chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2.

Chủ tịch Bình Định cho biết, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2025 được phân giao.

Trong thời gian tới, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương từng bước một hoàn thành các chỉ số, chỉ tiêu được giao với tinh thần "thần tốc". "Việc vướng, việc khó phải giải quyết trực tiếp, không chờ đợi. Cả hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thay đổi căn bản cách làm, rút ngắn triệt để thời gian giải quyết công việc", ông Tuấn yêu cầu.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Theo Chủ tịch Bình Định, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, để triển khai các dự án đầu tư.

Đối với công tác chăm lo Tết, Chủ tịch Bình Định khẳng định, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách của tỉnh phải được chăm sóc chu đáo, cần rà soát kỹ và bổ sung kịp thời, để không bỏ sót một ai.

Ông Phạm Anh Tuấn lưu ý Sở Du lịch, các địa phương tập trung đón khách du lịch và về quê đón Tết Ất Tỵ 2025, trong đó lưu ý chuẩn bị chu đáo hoạt động tiếp đón khách du lịch trên các chuyến tàu hoả. Cán bộ công chức, người lao động vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

4 tháng tới, Bình Định sẽ xoá xong nhà tạm, nhà dột nát

Chủ tịch Bình Định đề nghị Sở Văn hoá - Thể thao và các địa phương tổ chức các điểm vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết và các sự kiện văn hoá, thể thao tạo sự phong phú đa dạng trong các lễ hội đầu Xuân. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cơ sở dịch vụ nào để xảy ra vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm, phải xử lý nghiêm. Các sở, ngành đơn vị liên quan phải đảm bảo thông tin liên lạc, điện chiếu sáng sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Vẫn theo ông Phạm Anh Tuấn, ngay sau Tết Ất Tỵ, các địa phương tập trung triển khai ngay chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát dựa trên kế hoạch phân kỳ cụ thể. Mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 5/2025, sẽ xoá xong nhà tạm, nhà dột nát.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo các cơ quan sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc.

Chủ tịch Bình Định nhấn mạnh, năm 2025 và giai đoạn tới là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tinh thần đột phá, quyết tâm tăng trưởng ở 2 con số, toàn hệ thống chính trị, chính quyền của tỉnh đồng tâm hợp lực, triển khai cụ thể các công việc với quyết tâm cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

100% hộ nghèo, cận nghèo tại Bình Định có quà Tết Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 của tỉnh Bình Định, ước đạt 9.920,3 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, 100% hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh đều có quà Tết. Người có công trên địa bàn tỉnh được nhận hơn 44.000 suất quà của Chủ tịch nước, 44.700 suất quà của lãnh đạo tỉnh. Các địa phương đã kịp thời chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 1 và tháng 2, cho 30.005 đối tượng người có công, kinh phí thực hiện trên 167,3 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu kinh tế trong tháng có mức tăng trưởng khá như kim ngạch xuất khẩu ướt đạt 155 triệu USD, thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 710 tỷ đồng.