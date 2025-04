Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 87, ngõ 99/110/85 Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, người đứng đầu chính quyền Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo địa bàn, lĩnh vực; tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị hệ thống báo cháy tự động, dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại gia đình...

Chủ động phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ trong dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới.

Hiện trường vụ cháy đau lòng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở quận Hoàng Mai vào rạng sáng 28/4. Ảnh: CAHN

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ 15 sáng 28/4, lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 85 phố Định Công Hạ (Hoàng Mai), sau đó nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Lúc này trong nhà có 4 người, gồm một cặp vợ chồng, con và mẹ của họ.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã hô hoán và cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành. Sức nóng của lửa đã làm vỡ kính các tầng, gây khó khăn cho việc tiếp cận ngôi nhà.

Những người sống ở các nhà liền kề đã nhanh chóng sơ tán và mở cửa sổ để tạo lối thoát hiểm cho những người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an TP cũng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến 3 giờ 46 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.



Ngôi nhà bị cháy được cặp vợ chồng thuê với diện tích sàn khoảng 40m2, cách mặt phố Đinh Công Hạ khoảng 30m. Tầng 3 có ban công và đã được mở lối thoát hiểm. Do gia đình làm nghề tổ chức hội chợ nên trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.