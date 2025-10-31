Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, về phía Trung ương có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phan Như Nguyện – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Lâm Thị Hương Thành – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đặc biệt, dự Đại hội còn có sự hiện diện của 256 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 387.000 hội viên nông dân trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Ngọc Hải

Khẳng định vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân Bắc Ninh

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Hoàng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phấn khởi cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sau gần 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giai đoạn 2023–2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Đáng chú ý, vai trò của Hội Nông dân là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Ngọc Hải.

Sau hợp nhất, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh có 99 cơ sở Hội, 2.723 chi hội và hơn 387.000 hội viên, nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD giỏi), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm của hội và thu hút đông đảo hội viên, nông dân đăng ký tham gia.

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có trên 300.000 lượt hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp, qua bình xét có trên 175.000 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, tỷ lệ bình quân đạt 58,3% so với số hội viên đăng ký.

Phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”; xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Hội đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới 154 tổ hợp tác, 97 HTX, nâng tổng số tổ hợp tác, HTX do hội thành lập là 503 tổ hợp tác, 167 HTX.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Ngọc Hải

Các cấp Hội đã thành lập mới 114 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số chi hội nông dân nghề nghiệp hiện nay là 221 chi hội; thành lập mới 522 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số tổ hội nông dân nghề nghiệp hiện nay là 1.257 tổ hội.

Đặc biệt, Hội Nông dân còn góp phần quan trọng trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã vận động hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp trên 34 tỷ đồng, hiến trên 158.000 m2 đất, góp trên 80.000 ngày công lao động; sửa chữa trên 3.000 km đường giao thông nông thôn, trên 70.000 km kênh mương nội đồng…

Đại biểu nông dân giỏi tỉnh Bắc Ninh phấn khởi báo cáo thành tích sản xuất kinh doanh với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Hải

“Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của giai cấp nông dân tỉnh nhà, và tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”- ông Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào cán bộ, hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Ngọc Hải

“Bắc Ninh là 1 trong những tỉnh có nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân xuất sắc, nông dân giỏi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý” - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhận định, bước vào giai đoạn mới, tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước vận hội lớn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp đang thu hẹp, đòi hỏi bộ phận nông dân phải chuyển đổi nghề nghiệp.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định bối cảnh mới đòi hỏi công tác Hội và phong trào nông dân phải có những đổi mới căn bản. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân Bắc Ninh cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao vị thế và vai trò của người nông dân.

Trong đó, các cấp Hội phải tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân gắn với các hoạt động, phong trào. Đặc biệt, cần tập trung triển khai hiệu quả 6 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị mới ban hành gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Mục tiêu cốt lõi là hướng đến xây dựng người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn này.

Song song đó, Hội cũng phải tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm gốm Phù Lãng của nông dân tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Hội phù hợp với mô hình mới, vừa đảm bảo giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của một tổ chức chính trị - xã hội của nông dân, vừa tránh hành chính hoá trong công tác, không bị trùng chéo. Giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của Hội trong phong trào nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn.



Trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt 10 chỉ tiêu, trong đó có một số tiêu chí cơ bản như: kết nạp từ 15.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 750 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 80 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.



Các cấp Hội phấn đấu bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 15.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp cơ sở. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.



Đồng thời, Hội phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 200 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 50 hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng mới hoặc củng cố duy trì từ 100 - 150 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Có ít nhất 80% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.