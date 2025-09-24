Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Điểm nóng
Thứ tư, ngày 24/09/2025 08:01 GMT+7

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

+ aA -
TTXVN Thứ tư, ngày 24/09/2025 08:01 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Tọa đàm với doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC), đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đồng tổ chức.

Theo đặc phái viên TTXVN, buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, The Coca-Cola Company...

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ đã thông báo về hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế kém hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD vào năm 1986, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đã trở thành một trong 32 nền kinh tế hàng đầu, với kim ngạch thương mại nằm trong top 20 thế giới; đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ với hơn 60 nền kinh tế lớn của khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước chỉ rõ lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ 30 năm qua là minh chứng sống động cho hành trình hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước; đồng thời khẳng định trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư luôn là trụ cột then chốt.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 140 tỷ USD và sự hiện diện, hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam của các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ là minh chứng cho sự tin tưởng và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Nêu rõ Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước cho biết để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đã tiến hành những cải cách thể chế mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, coi đây là động lực cốt lõi cho phát triển. Trong đó, Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong toàn quốc, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi, hoàn thiện các luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững; đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững./.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Điểm nóng
Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

"Báo hiệu cho Nga", vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Điểm nóng
'Báo hiệu cho Nga', vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng
Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga

Điểm nóng
Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga

Đọc thêm

Jeon Ji Hyun mất hàng triệu USD vì một câu thoại trong 'Tempest'
Văn hóa - Giải trí

Jeon Ji Hyun mất hàng triệu USD vì một câu thoại trong "Tempest"

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thương hiệu gỡ bỏ hình ảnh Jeon Ji Hyun khi cô vấp phải làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc.

Chiều nay (24/9), Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm Bịt lỗ hổng 'rau bẩn' vào trường học, siêu thị
Bạn đọc

Chiều nay (24/9), Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị

Bạn đọc

Chiều ngày 24/9, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến "Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị.

Vì sao Điền Bá Quang thua Lệnh Hồ Xung dù võ công cao hơn?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Điền Bá Quang thua Lệnh Hồ Xung dù võ công cao hơn?

Đông Tây - Kim Cổ

Trận đấu giữa Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung không chỉ là cuộc so tài võ công, mà còn là bài học về nhân cách và khí phách.

Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM
Kinh doanh

Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM

Kinh doanh

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị sớm triển khai cơ chế đặc biệt, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 có nhiều đặc biệt nhất từ trước đến giờ
Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 có nhiều đặc biệt nhất từ trước đến giờ

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2025 sẽ là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất 2 địa phương Hải Phòng và Hải Dương.

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: 'Ông lớn' Hàn Quốc bắt tay IDG Capital, sân chơi trong nước thêm 'nóng'
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: "Ông lớn" Hàn Quốc bắt tay IDG Capital, sân chơi trong nước thêm "nóng"

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 24/9: IDGX (IDG Capital Vietnam) đã ký kết hợp tác chiến lược với BDACS – công ty lưu ký tài sản số hàng đầu Hàn Quốc.

Không phải lựu, cây cảnh này đẹp từ xuân sang thu, hoa rợp trời, quả rực rỡ, vàng ngọc đầy nhà
Gia đình

Không phải lựu, cây cảnh này đẹp từ xuân sang thu, hoa rợp trời, quả rực rỡ, vàng ngọc đầy nhà

Gia đình

Cây cảnh không chỉ cho hoa đẹp và vào mùa thu, quả đỏ dày đặc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp "gió thu thổi bay sắc đỏ thắm, cành cây như những chuỗi hạt mã não".

“Đó là thảm họa”, lần đầu tiên châu Âu nêu hậu quả của sai lầm nghiêm trọng
Điểm nóng

“Đó là thảm họa”, lần đầu tiên châu Âu nêu hậu quả của sai lầm nghiêm trọng

Điểm nóng

Hiện nay, EU phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Mỹ, và chính họ đã thừa nhận thực tế khắc nghiệt: phải trả giá cao gấp 5 lần. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã đề nghị Brussels suy nghĩ về vấn đề này.

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ
Chuyển động Sài Gòn

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ

Chuyển động Sài Gòn

Ông Đặng Văn Tân ở xã Thái Mỹ là nông dân thế hệ mới TP.HCM đã phát triển mô hình nuôi vịt siêu trứng khép kín kết hợp thả cá nước ngọt thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

'Cơm quê' ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi
Nhà nông

"Cơm quê" ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi

Nhà nông

Sau chuyến tham quan rừng dừa nước, chúng tôi thật bất ngờ khi trong bữa cơm trưa tại nhà anh Phạm Văn Phường, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi có toàn những món ăn dân dã của người dân Tịnh Khê như: Rạm rang me, ram tôm đất, bánh xèo tôm, cá ngạnh nấu canh khế chua và lạ nhất là món rau ráng xào tỏi.

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bất ngờ tăng rất mạnh trên 1,3 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.

Ngân hàng đang 'buôn vàng' thế nào trước thềm thay đổi chính sách?
Kinh tế

Ngân hàng đang "buôn vàng" thế nào trước thềm thay đổi chính sách?

Kinh tế

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh, kinh doanh vàng đã và đang là một hoạt động giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu bên cạnh các mảng truyền thống như tín dụng. Tiêu biểu có thể kể đến những cái tên nổi bật trong mảng này như Agribank, VPBank, Eximbank, Sacombank,...

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi 'nhắm' vào du khách Việt Nam
Xã hội

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi "nhắm" vào du khách Việt Nam

Xã hội

Bà Liew Chian Jia - Tổng cục Du lịch Hồng Kông chia sẻ với Dân Việt: “Để thu hút thị trường Việt Nam, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và các gói tốt để người Việt Nam có thể tận hưởng khi đến Hồng Kông (Trung Quốc)”.

'Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”
Tin tức

"Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”

Tin tức

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Tư tưởng dựa vào dân, lấy dân làm gốc của cụ Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô Đại Cáo” cũng chính là tư tưởng xuyên suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong phát biểu sáng 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhắc lại bài học "yên dân, xã tắc bền" của cha ông ta.

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?
Thể thao

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Levante dù phải làm khách tại Ciutat de Valencia. Sau trận đấu, HLV Alonso đã hết lời khen ngợi Vinicius.

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng
Nhà nông

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng

Nhà nông

Hiện nay, trái thanh long thương phẩm ở vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Thuận Bình (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Thuận Bình thuộc tỉnh Tiền Giang) cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh đang được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá thanh long mua cách đây một tháng trước đây.

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất
Tin tức

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất được ứng dụng chuyển đổi số qua nhận dạng khuôn mặt “Face ID”; ứng dụng “phòng họp không giấy”, tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội trên các máy tính bảng, quét mã QR.

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn 'xuống tiền'?
Nhà nông

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn "xuống tiền"?

Nhà nông

Nỗ lực, học hỏi để phát triển kinh tế chăn nuôi vật nuôi mới lạ, chị Phạm Thị Hồng, hội viên Chi hội Vân Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vỹ Dạ (TP Huế) mạnh dạn đưa giống gà đen H’Mông về quê chăn nuôi.

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam
Media

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam

Media

Nhiều năm qua, vùng đất tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa đã có thế mạnh trong việc trồng nha đam, măng tây và nho. Các loại cây trồng này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm và giúp nhiều nông dân địa phương cải thiện cuộc sống.

Vụ 'phù phép' rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối
Bạn đọc

Vụ "phù phép" rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tập trung quản lý điều kiện đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc của các HTX, hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh tại chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn.

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?
Thể thao

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?

Thể thao

Liverpool đã đánh bại Southampton 2-1 tại vòng 3 League Cup với bàn thắng quyết định của tiền đạo Hugo Ekitike, nhưng HLV Arne Slot đã có phát biểu thể hiện sự không hài lòng về pha ăn mừng dẫn đến thẻ đỏ không cần thiết của chính cầu thủ này.

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine vẫn có thể thắng thế trong cuộc xung đột với Nga sau ba năm giao tranh, ngay cả khi lực lượng Kiev liên tục mất ưu thế trong những tháng gần đây. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Hàng nghìn con chim hoang dã là các con cò trắng cùng các loài chim di cư khác bay rợp trời lòng hồ Ngàn Trươi, thắng cảnh đẹp như phim ở Hà Tĩnh. Cảnh tượng này tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, minh chứng cho môi trường sinh thái trong lành và hoang sơ.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới với mái tóc bạc trắng gần như toàn bộ.

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một 'làng sống chậm' khiến người ta tò mò
Nhà nông

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một "làng sống chậm" khiến người ta tò mò

Nhà nông

Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại-một đầm nước mặn ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh-làng sống chậm”. Không chỉ là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi đây còn mang trong mình những ký ức hào hùng và đang từng bước chuyển mình theo hướng du lịch sinh thái bền vững.

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Ông Nguyễn Văn Chào, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thông Bình và xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp trước đây) dùng chất thải chăn nuôi làm thức ăn nuôi trùn quế. Từ phân trùn quế làm ra loại phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ đồng/năm.

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn
Kinh tế

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn

Kinh tế

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm cạnh tranh với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng
Nhà đất

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở Hà Nội tăng gấp 3 lần với hơn 30.000 căn, song phân khúc cao cấp chiếm áp đảo, trong khi căn hộ giá rẻ và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2025 tại Hà Nội, ông Trần Tiến Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ, kiến nghị gửi tới diễn đàn, xoay quanh nhiều vấn đề nóng đang đặt ra cho nông dân địa phương.

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?
Xã hội

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?

Xã hội

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng: Thông tư 19 không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm "biện pháp giáo dục" và "hình thức kỷ luật".

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?