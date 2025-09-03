Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự Lễ duyệt binh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ Kỷ niệm.

Sự kiện chiến thắng phátxít cũng mở ra một chương mới cho lịch sử chính trị thế giới, với sự ra đời của Liên hợp quốc cùng những nguyên tắc nền tảng trong quan hệ quốc tế, đó là những nguyên tắc tôn trọng quyền bình đẳng, quyền tự quyết của các quốc gia; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế…

Với những ý nghĩa vẻ vang ấy nên dù đã 80 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, biến cố của thời cuộc, nhưng cuộc chiến tranh vĩ đại chiến thắng chủ nghĩa phátxít vẫn luôn được người dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới vinh danh, bởi đó chính là nền móng vững chắc kiến tạo nên thế giới phát triển tốt đẹp, bền vững như ngày nay.

Việt Nam là một trong những quốc gia từng trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trường kỳ gian khổ; nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và chia sẻ những tổn thất, trân trọng những hy sinh to lớn của các dân tộc trên thế giới trong công cuộc chống phát xít, chống áp bức, bóc lột.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự cống hiến của các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định lịch sử nhắc nhở rằng vận mệnh của nhân loại là tài sản chung, và chỉ bằng cách đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ an ninh chung, xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn chặn thảm kịch lịch sử tái diễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía chính nghĩa của lịch sử và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay cùng nhân dân các nước xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại.

Chỉ rõ lịch sử mang theo quá khứ và cũng soi sáng tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng trong thời đại mới và hành trình mới hiện nay, nhân dân các dân tộc trên cả nước Trung Quốc kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng một quốc gia hùng mạnh, thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cao quý vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

Tiếp đó, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân duyệt đội hình tại lễ duyệt binh bao gồm 45 khối đội hình tập trung dọc đường Trường An.

Tham gia duyệt binh bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, tác chiến phòng không và chống tên lửa, tác chiến thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị, và tấn công chiến lược.

Trong phần diễu binh, các khối đội hình lần lượt diễu qua Quảng trường Thiên An Môn theo thứ tự đội hộ tống cờ trên không, khối đi bộ, khối cờ chiến đấu, khối khí tài quân sự và đội bay trên không.

Các khối trang thiết bị, khí tài được tổ chức đội hình liên hợp thực chiến, các đội hình máy bay cơ bản, một số khí tài chiến lược quan trọng, tấn công siêu chính xác, trang thiết bị không người lái và chống không người lái của các căn cứ Hải-Lục-Không quân lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên thúc đẩy toàn diện công cuộc hiện đại hóa đặc sắc Trung Quốc bước vào hành trình mới, đồng thời là diện mạo hoàn toàn mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi đang nỗ lực hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Trước đó, tại Quảng trường Đoan Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ đón và chụp ảnh chung các Trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì./.