Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:30 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

+ aA -
TTXVN Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:30 GMT+7
Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự Lễ duyệt binh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ Kỷ niệm.

Sự kiện chiến thắng phátxít cũng mở ra một chương mới cho lịch sử chính trị thế giới, với sự ra đời của Liên hợp quốc cùng những nguyên tắc nền tảng trong quan hệ quốc tế, đó là những nguyên tắc tôn trọng quyền bình đẳng, quyền tự quyết của các quốc gia; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế…

Với những ý nghĩa vẻ vang ấy nên dù đã 80 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, biến cố của thời cuộc, nhưng cuộc chiến tranh vĩ đại chiến thắng chủ nghĩa phátxít vẫn luôn được người dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới vinh danh, bởi đó chính là nền móng vững chắc kiến tạo nên thế giới phát triển tốt đẹp, bền vững như ngày nay.

Việt Nam là một trong những quốc gia từng trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trường kỳ gian khổ; nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và chia sẻ những tổn thất, trân trọng những hy sinh to lớn của các dân tộc trên thế giới trong công cuộc chống phát xít, chống áp bức, bóc lột.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự cống hiến của các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định lịch sử nhắc nhở rằng vận mệnh của nhân loại là tài sản chung, và chỉ bằng cách đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ an ninh chung, xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn chặn thảm kịch lịch sử tái diễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía chính nghĩa của lịch sử và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay cùng nhân dân các nước xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại.

Chỉ rõ lịch sử mang theo quá khứ và cũng soi sáng tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng trong thời đại mới và hành trình mới hiện nay, nhân dân các dân tộc trên cả nước Trung Quốc kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng một quốc gia hùng mạnh, thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cao quý vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

Tiếp đó, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân duyệt đội hình tại lễ duyệt binh bao gồm 45 khối đội hình tập trung dọc đường Trường An.

Tham gia duyệt binh bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, tác chiến phòng không và chống tên lửa, tác chiến thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị, và tấn công chiến lược.

Trong phần diễu binh, các khối đội hình lần lượt diễu qua Quảng trường Thiên An Môn theo thứ tự đội hộ tống cờ trên không, khối đi bộ, khối cờ chiến đấu, khối khí tài quân sự và đội bay trên không.

Các khối trang thiết bị, khí tài được tổ chức đội hình liên hợp thực chiến, các đội hình máy bay cơ bản, một số khí tài chiến lược quan trọng, tấn công siêu chính xác, trang thiết bị không người lái và chống không người lái của các căn cứ Hải-Lục-Không quân lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên thúc đẩy toàn diện công cuộc hiện đại hóa đặc sắc Trung Quốc bước vào hành trình mới, đồng thời là diện mạo hoàn toàn mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi đang nỗ lực hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Trước đó, tại Quảng trường Đoan Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ đón và chụp ảnh chung các Trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì./.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Tổng thống Zelensky không muốn và không thể giải quyết vấn đề lãnh thổ bị mất thông qua các biện pháp ngoại giao do ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo phương Tây, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky phát biểu trên kênh Telegram của mình.

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới
Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Thế giới
Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Phương Tây sẵn sàng 'hy sinh' Ukraine để ngăn Mỹ xích lại gần Nga

Thế giới
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Phương Tây sẵn sàng 'hy sinh' Ukraine để ngăn Mỹ xích lại gần Nga

Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Thế giới
Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Đọc thêm

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Nuôi bò 3B 'nhìn đâu cũng thấy thịt', mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B lấy thịt hiệu quả lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nông dân tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập) đang khuyến khích nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ 'Đội đặc nhiệm nhà C21'
Văn hóa - Giải trí

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Văn hóa - Giải trí

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời" kết thúc, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim "Cách em 1 milimet".

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu
Nhà đất

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc bật tăng sau khi chạm đáy một tuần, nhờ kỳ vọng nhu cầu hồi phục dù sản lượng bị hạn chế tạm thời để phục vụ sự kiện duyệt binh.

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông
Bạn đọc

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Bạn đọc

Ổ gà, ổ voi chằng chịt, bụi bay mù mịt, đá văng thẳng vào nhà; đáng lo hơn cả là nguy cơ mất an toàn giao thông khi xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Đó là thực trạng người dân xã Yên Bình (Lào Cai) đang phải chịu đựng trên tuyến đường Hương Lý xuống cấp nghiêm trọng.

Triệu Việt Hưng: Từ 'người thừa' ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng
Thể thao

Triệu Việt Hưng: Từ "người thừa" ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng

Thể thao

Trong khi nhiều cầu thủ luôn tìm cho mình một bến đỗ mới với mức lương, thưởng hấp dẫn hơn, Triệu Việt Hưng lại chọn chung thủy với CLB Hải Phòng.

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc
Thế giới

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Thế giới

Sáu loại tên lửa phòng không mới, bao gồm HQ-19, HQ-12 và HQ-29, đã được trình làng tại một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Trung Quốc.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt 'chưa từng có tiền lệ'
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt "chưa từng có tiền lệ"

Chuyển động Sài Gòn

Năm nay, cả nước đón lễ khai giảng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GDĐT), TP.HCM cũng đang gấp rút triển khai những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng
Kinh tế

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Kinh tế

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, vì vậy, tiến độ thực hiện dự án này ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh
Doanh nghiệp

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh

Doanh nghiệp

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Nếu tận dụng tốt những cơ hội, Việt Nam không chỉ đạt được mục tiêu giảm phát thải mà còn tham gia hiệu quả vào dòng vốn xanh hàng nghìn tỷ USD.

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giao thông ở đường Lê Văn Khương giao với Trịnh Thị Dối ùn tắc nghiêm trọng do có va chạm giao thông giữa người phụ nữ đi xe máy và xe đầu kéo, sáng 3/9.

Né 'Mưa đỏ', hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Né "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Tránh cạnh tranh phòng vé với "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt ra rạp sau Quốc khánh 2/9 gồm: "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu".

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”

Thể thao

Hôm qua (2/9), tại Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra buổi họp báo trước các trận đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 – Bảng C. HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về đối thủ, tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của toàn đội.

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO
Thế giới

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO

Thế giới

Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis đã bày tỏ quan điểm này trên mạng xã hội X rằng Phương Tây sẽ thua trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ
Nhà nông

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật( Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đàm phán với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) cho phép sử dụng biện pháp xử lý gia nhiệt đối với trái thanh long tươi trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến
Văn hóa - Giải trí

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Trí Minh – em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã có những chia sẻ đầy xúc động về những câu chuyện của bố, dự án âm nhạc tri ân.

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?
Nhà nông

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

Nhà nông

Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Nhà nông

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Nhà nông

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Văn hóa - Giải trí

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Văn hóa - Giải trí

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời