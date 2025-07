Ngày 7/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân (CAND), biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng CAND nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước trong xử lý các âm mưu chống phá, không để bị động, bất ngờ. Ông nhấn mạnh không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".

Lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững thế trận lòng dân; đẩy mạnh trấn áp tội phạm, nhất là các loại hình tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, môi trường, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Bộ Công an đẩy nhanh xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thiện bộ chỉ số về an ninh, tạo môi trường phát triển bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chiến lược, phục vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết sau khi sáp nhập, cả nước hiện có 34 công an cấp tỉnh, 3.319 công an cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CAND đi đầu thực hiện chính quyền 2 cấp, tham mưu chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao tặng phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang thay mặt toàn lực lượng bày tỏ tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch nước, coi đây là định hướng quan trọng cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự thời gian tới.