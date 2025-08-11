Chủ tịch Quốc hội: "Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn"

Sáng 11/8, tại Hà Nội, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, dự kiến sẽ thông qua nhiều luật và quyết định những vấn đề quan trọng để trình kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác xây dựng pháp luật sẽ là trọng tâm của phiên họp và chiếm thời lượng lớn nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với 13 dự án luật gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu, và 6 dự án đã được Quốc hội thảo luận tại các kỳ họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đó là các luật thuộc lĩnh vực tư pháp như: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)). Các luật thuộc lĩnh vực giáo dục (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Thông tin thêm, ông Trần Thanh Mẫn cho hay, ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật đã thống nhất, tại kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như tiếp tục là xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18.

Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung, theo thống kê gần đây nhất là sẽ trình 47 luật.

“Nếu kỳ họp thứ 8, thông qua 18 luật, kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật thì kỳ này thông qua 47 luật, hơn kỳ họp thứ 9 là 13 luật”, Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn nhưng nguyên tắc là xem xét chỉ trình kỳ họp thứ 10 những luật có tính chất rút gọn, trình ở một kỳ họp thứ 10. Với những luật cần thông qua theo quy trình hai kỳ họp sẽ để tới Quốc hội khóa 16.

Trong nội dung phiên họp 48, theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ sẽ thông qua 2 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết quy định về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan của Quốc hội; các cơ quan của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về định mức phán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

Về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10.

Đồng thời Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7/2025.

Về chương trình dự phòng, đến nay, theo đăng ký của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung quan trọng như dự án Luật Báo chí sửa đổi, Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi, Luật Phá sản sửa đổi, việc phân bổ điều chỉnh dự toán.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành chuẩn bị nội dung khẩn trương nếu đủ điều kiện thì báo cáo bổ sung kịp thời vào chương trình họp.

Ngày 3/7 vừa qua, Chính phủ có báo cáo đề xuất bổ sung nhiều văn bản luật vào chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2025. Theo báo cáo, ngoài 20 văn bản cần bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, ngành cũng đề xuất 11 dự án luật vào chương trình kỳ họp thứ 10, trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, thỏa đáng các nội dung cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công tác lập pháp bổ sung.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ tham mưu điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định kịp thời.

“Các cơ quan phải giữ kỷ luật, kỷ cương. Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nói và yêu cầu Các cơ quan có liên quan cần chú ý theo dõi, bám sát chương trình, chủ động chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian để sẵn sàng tham dự. Các bộ trưởng, trưởng ngành cần tham dự đầy đủ để tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội trong hoàn chỉnh xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một điểm mới được thực hiện từ phiên họp lần này là theo quy chế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản, kết luận và xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét quyết định.

Chỉ trong trường hợp cần thiết, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành có chỉ đạo, mới báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi phát hành.

“Trên tinh thần đổi mới, văn bản phải kịp thời, phải kết luận ngắn gọn, tập trung những trọng tâm, trọng điểm để cơ quan soạn thảo tiếp thu ngay và cơ quan thẩm tra có điều kiện tiếp tục xem xét”, ông Trần Thanh Mẫn nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị với khối lượng công việc phiên họp rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo cáo ngắn gọn, rõ, đảm bảo thời gian. Các thành viên Ủy ban Thường vụ tập trung phát biểu đúng trọng tâm, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau, thống nhất để các cơ quan tiếp thu.