Phó Thủ tướng Thường trực: Tôi rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc

Một nhiệm kỳ đặc biệt

Hôm nay (9/8), trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ của Đảng bộ VPCP mà còn của cả Đảng bộ Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua của nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, có thể nói đây là một nhiệm kỳ đặc biệt. Đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn, phức tạp hơn, nhiều yếu tố bất định, khó lường so với dự báo. Thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm đứt gãy các chuỗi cung ứng. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 với những tác động chưa từng có trong tiền lệ đã để lại hậu quả nặng nề cả về kinh tế và xã hội. Kinh tế đất nước chịu "tác động kép", vừa phải chống chịu với những "cơn gió ngược" từ bên ngoài, vừa phải xử lý những yếu kém, tồn tại nội tại tích tụ từ lâu, lại vừa phải gồng mình ứng phó với thiên tai, bão lũ ngày càng cực đoan, khác thường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Ảnh VGP

Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn đó, Chính phủ với tinh thần đổi mới, một tâm thế luôn sẵn sàng, đã hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung của Chính phủ, có đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và không thể tách rời của Đảng bộ VPCP - cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

"Có thể khẳng định, Đảng bộ VPCP đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và thống nhất. Các đồng chí đã thực sự phát huy tinh thần dám đương đầu, chủ động vượt qua mọi thử thách, biến khó khăn thành động lực để vươn lên, là "lửa thử vàng" để tôi luyện bản lĩnh. Chính tinh thần và nỗ lực vượt khó đã mang lại kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện, rất đáng tự hào", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực đã khái quát và nêu lên 3 điểm nổi bật của Đảng bộ VPCP.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ

Cụ thể, thứ nhất, VPCP đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, VPCP đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, với hơn 1.200 nghị quyết, gần 800 nghị định và hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành.

"Đằng sau những con số ấn tượng đó là trí tuệ, là mồ hôi, công sức, là những đêm không ngủ của các đồng chí. Tôi biết và rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, gọi điện xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời ban hành văn bản. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc chung", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP

Đồng thời, Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực "tham mưu từ sớm, từ xa", thẩm tra, cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược, vĩ mô, phức tạp, nhạy cảm như: Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho những dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý cho cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Chính sự chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và bản lĩnh của VPCP đã góp phần làm nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh VGP

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt coi trọng, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Đảng bộ VPCP đã luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Tích cực thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ việc tinh giản biên chế, đến tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có trình độ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến về công tác. Đây chính là chúng ta đang xây dựng và rèn giũa đội ngũ cán bộ VPCP "vừa hồng, vừa chuyên", đóng góp những viên gạch vững chắc để xây dựng nên một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, vì nhân dân, phục vụ nhân dân.

Thứ ba là hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước.

4 nhiệm vụ trọng tâm lớn

Từ sự phân tích, quan điểm như trên và bày tỏ cơ bản thống nhất với các giải pháp đột phá đã được trình bày trong Báo cáo chính trị của Đảng ủy VPCP, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng ủy VPCP phát huy thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời nhấn mạnh 4 trọng tâm lớn.

Thứ nhất, phải thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu. VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình gạt bỏ tư duy theo lối mòn, ngại khó, ngại khổ, tư duy nhiệm kỳ. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VPCP tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ tâm - tầm - trí - tín.

Thứ ba, nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số...

"Với truyền thống 80 năm vẻ vang, với sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tôi có niềm tin vững chắc rằng, Đảng bộ VPCP sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.