Kinh tế
Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:00 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Gia Lai muốn nhà đầu tư "làm thật, kết quả thật, không bán dự án"

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:00 GMT+7
Sở hữu diện tích lớn thứ hai cả nước, nhiều giờ nắng, tốc độ gió ổn định cùng hệ thống sông ngòi phong phú, Gia Lai đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho phát triển năng lượng tái tạo.
Gia Lai: Tiềm năng bứt phá thành trung tâm năng lượng sạch

Chiều 16/9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương trong phát triển năng lượng tái tạo.

Với diện tích tự nhiên hơn 21.500 km² (lớn thứ hai cả nước), dân số trên 3,5 triệu người thuộc 35 dân tộc anh em, Gia Lai sở hữu không gian văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Nằm ở vị trí chiến lược, tỉnh là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên với Lào, Campuchia và tiểu vùng Mekong.

Ngoài lợi thế hệ sinh thái phong phú, Gia Lai còn có 134 km bờ biển, 80 km đường biên giới và tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Đây là nền tảng để tỉnh hướng tới phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo cho Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam.

Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi nguồn nắng, gió và thủy năng dồi dào. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình đạt 4,6 – 5,2 kWh/m²/ngày, với 1.900 – 2.200 giờ nắng mỗi năm, tạo điều kiện lý tưởng cho điện mặt trời cả trên đất liền lẫn nổi trên các hồ thủy lợi, thủy điện.

Tốc độ gió trung bình 6 – 7 m/s mở ra cơ hội lớn cho điện gió, nhất là tại Kông Chro, Chư Prông, Mang Yang… Bờ biển dài cũng tạo lợi thế để phát triển điện gió ngoài khơi. Hệ thống sông ngòi như Sê San, Sông Ba góp phần vào thủy điện, hình thành cơ cấu năng lượng hỗn hợp đa dạng.

Tổng tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh ước đạt 23.000 MW. Riêng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Gia Lai dự kiến phát triển hơn 9.600 MW các dự án năng lượng sạch – con số cho thấy triển vọng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu miền Trung – Tây Nguyên.

Bên cạnh phát triển dự án, Gia Lai đặc biệt coi trọng đào tạo nguồn nhân lực. Ngày 20/8/2025, tỉnh công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo. Liên danh Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và O-DOOR Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện, mở ra hướng xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao.

Đến nay, toàn tỉnh có 61 dự án thủy điện (2.736 MW), 17 dự án điện gió (916 MW), 7 dự án điện mặt trời (590 MWp) và 2 dự án điện sinh khối (130 MW) đã vận hành thương mại.

Dự án điện gió tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai.

“Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh phát triển hơn 9.600MW - một con số ấn tượng, tạo nền tảng để Gia Lai vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực”, ông Phạm Anh Tuấn nói. 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, không chỉ chú trọng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai còn coi phát triển nguồn nhân lực cho ngành này là yếu tố then chốt.

Ngày 20/8/2025, tỉnh đã chính thức công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.


Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành với phương châm 5 cùng

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống truyền tải điện chưa đồng bộ, nhiều dự án phải chờ giải tỏa công suất; chính sách, cơ chế còn trong quá trình hoàn thiện; vấn đề môi trường, đất đai và sự đồng thuận của người dân cần được giải quyết hài hòa. Yêu cầu về công nghệ tiên tiến, nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao đang là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp địa phương.

Tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm, tiềm năng về năng lượng chưa được khai thác hiệu quả.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với tầm nhìn dài hạn, tỉnh không chỉ đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam, mà còn quyết tâm vươn lên thành địa chỉ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Chiều 16/9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng”.

“Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ. Phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường. Nhà đầu tư cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật. Không thực hiện việc bán hay chuyển nhượng dự án và tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị.

Về phía địa phương, Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”. 

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Kiểm tra loạt dự án của THACO tại Chu Lai ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh nếu nguồn lực bị “đóng băng” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển chung, đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Kinh tế
Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo "nóng" về tỷ giá VND/USD

Kinh tế
Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo 'nóng' về tỷ giá VND/USD

So găng hoạt động các quỹ đầu tư: Một "tay chơi" lãi "khủng" 62,4%, gấp gần 2 lần hiệu suất VN-Index

Kinh tế
So găng hoạt động các quỹ đầu tư: Một 'tay chơi' lãi 'khủng' 62,4%, gấp gần 2 lần hiệu suất VN-Index

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Kinh tế
Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình
Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 giúp mọi người gửi lòng thành đến Gia tiên, Thần linh, Thổ địa, cầu bình an, may mắn, ăn nên làm ra.

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi
Chuyển động Sài Gòn

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ki-ốt bên trong chợ Xuân Thới Sơn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ) bốc cháy dữ dội vào tối 21/9, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!
Gia đình

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!

Gia đình

Tôi lo lắng khi con gái đang dần trở thành 1 phiên bản của mẹ.

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời Trần Văn Đế, nhà Trần bắt đầu khẳng định vị thế ngang hàng với các đối thủ phương Bắc như Bắc Chu và Bắc Tề, tạo thành thế “chân vạc” chia 3 Trung Quốc thời bấy giờ.

Tỷ phú Mỹ chi 'tiền tấn' truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Tỷ phú Mỹ chi "tiền tấn" truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, cũng là nhân vật nổi tiếng thế giới, ông đã để lại những bí ẩn mà khoa học vĩnh viễn không tìm ra. Những lời đồn liên quan về mộ Thành Cát Tư Hãn và lời nguyền đáng sợ… Nhóm khảo cổ người Mỹ đành phải dừng bước trước những tổn thất về tính mạng và bí ẩn tâm linh.

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ ô tô tông vào xe máy khiến 3 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.

'Cơn ác mộng' của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra
Điểm nóng

"Cơn ác mộng" của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra

Điểm nóng

Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của máy bay không người lái Nga đã biến hậu cần tiền tuyến thành cơn ác mộng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine.

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax
Chuyển động Sài Gòn

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Tấn Tài và Trần Võ Tuấn Hào bị cảnh sát bắt gọn sau khi chạy chiếc xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax của thanh niên tại con hẻm rồi tháo chạy.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu '5 An' và '5 Nhất' của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ

Tin tức

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh 'chuộc lỗi' bằng bàn thắng phản lưới nhà
Thể thao

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh "chuộc lỗi" bằng bàn thắng phản lưới nhà

Thể thao

Tiến Linh ghi bàn mở ra chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM 3-1 trước Becamex TP.HCM, nhưng anh đá phản lưới nhà giúp đội bóng cũ có bàn an ủi trong trận derby TP.HCM.

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở trận derby xứ Nghệ tại vòng 4 V.League 2025/2026, SLNA sớm có lợi thế hơn người từ phút 12 nhưng đội chủ sân Vinh vẫn bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1.

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN? HLV Teguramori vẫn ở lại Việt Nam; Messi tiến sát cột mốc 900 bàn thắng; hé lộ bí quyết giúp Rashford hồi sinh; HLV Amorim “ghi điểm” với CĐV M.U.

Hồn của làng
Ký ức làng

Hồn của làng

Ký ức làng

Giữa lưng núi, bên dòng sông Lô, ngôi làng nhỏ hiện lên bình dị mà sâu lắng. Ở đó, người Tày và người Kinh cùng quấn quýt trong nhịp sống chan hòa, để lại những ký ức Tết mộc mạc, ấm áp và đầy hoài niệm.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ
Điểm nóng

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Điểm nóng

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, tháng 9 này, 4 con giáp không chỉ có tâm trạng tốt mà còn đạt được những kết quả mỹ mãn trên mọi phương diện.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Thể thao

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Thể thao

Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng
Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua
Nhà nông

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Nhà nông

Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”
Nhà nông

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”

Nhà nông

Giữa những thửa ruộng bạt ngàn tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Giang, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành, không phải là một người nông dân truyền thống, mà là một "kỹ sư" người tiên phong của những cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân", nơi mà máy bay không người lái (done) thay thế sức người và lợi nhuận được đảm bảo trước cả khi mùa vụ bắt đầu cho nông dân.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?
Nhà nông

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Nhà nông

Cách đây 100 năm, mùa hè năm 1893 bác sỹ Alexandre Yersin đã tìm ra cao nguyên Langbiang (Đà Lạt, Lâm Đồng). Một đồng nghiệp ở Pháp đã gửi cho bác sỹ Yersin giống hoa Mimosa cùng với một số giống các loài hoa ở quê nhà. Yersin đã đưa các giống cây Mimosa và các giống loài hoa vào các trạm khảo cứu để tiện việc ươm trồng và chăm sóc.

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Nhà nông

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Nhà nông

Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Nàng công chúa 'ăn chơi' khét tiếng Trung Hoa: Tìm 'vợ bé' cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ
Đông Tây - Kim Cổ

Nàng công chúa "ăn chơi" khét tiếng Trung Hoa: Tìm "vợ bé" cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh "đệ nhất mỹ nữ đương thời", nhưng chẳng ai ngờ nàng công chúa này lại là người hoang dâm, nổi tiếng "ăn chơi" bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn
Ảnh

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh

Vừa qua, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: Tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh
Doanh nghiệp

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

Doanh nghiệp

Nền tảng Agribank Open API là giải pháp công nghệ cho phép các đối tác, doanh nghiệp, các công ty fintech, tích hợp các dịch vụ của Agribank vào ứng dụng hoặc website riêng của doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn giúp các đối tác, doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm dịch vụ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam

Tin tức

Ngày 21/9/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. 

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League
Thể thao

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy không phải là cầu thủ thi đấu quá nổi bật nhưng hậu vệ Sầm Ngọc Đức vẫn có tới 3 lần vô địch V.League.

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt
Xã hội

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt

Xã hội

Một bé trai 2 tuổi ở miền Đông Nam Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày chỉ nhờ ăn đồ ăn vặt sau khi mẹ em, 28 tuổi, qua đời trong căn hộ thuê. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?
Nhà nông

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?

Nhà nông

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng tối ngày 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào siển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

