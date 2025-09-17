Chủ tịch tỉnh Gia Lai muốn nhà đầu tư "làm thật, kết quả thật, không bán dự án"

Gia Lai: Tiềm năng bứt phá thành trung tâm năng lượng sạch

Chiều 16/9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương trong phát triển năng lượng tái tạo.



Với diện tích tự nhiên hơn 21.500 km² (lớn thứ hai cả nước), dân số trên 3,5 triệu người thuộc 35 dân tộc anh em, Gia Lai sở hữu không gian văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Nằm ở vị trí chiến lược, tỉnh là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên với Lào, Campuchia và tiểu vùng Mekong.

Ngoài lợi thế hệ sinh thái phong phú, Gia Lai còn có 134 km bờ biển, 80 km đường biên giới và tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Đây là nền tảng để tỉnh hướng tới phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại.



Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo cho Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam.

Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi nguồn nắng, gió và thủy năng dồi dào. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình đạt 4,6 – 5,2 kWh/m²/ngày, với 1.900 – 2.200 giờ nắng mỗi năm, tạo điều kiện lý tưởng cho điện mặt trời cả trên đất liền lẫn nổi trên các hồ thủy lợi, thủy điện.

Tốc độ gió trung bình 6 – 7 m/s mở ra cơ hội lớn cho điện gió, nhất là tại Kông Chro, Chư Prông, Mang Yang… Bờ biển dài cũng tạo lợi thế để phát triển điện gió ngoài khơi. Hệ thống sông ngòi như Sê San, Sông Ba góp phần vào thủy điện, hình thành cơ cấu năng lượng hỗn hợp đa dạng.

Tổng tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh ước đạt 23.000 MW. Riêng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Gia Lai dự kiến phát triển hơn 9.600 MW các dự án năng lượng sạch – con số cho thấy triển vọng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu miền Trung – Tây Nguyên.

Bên cạnh phát triển dự án, Gia Lai đặc biệt coi trọng đào tạo nguồn nhân lực. Ngày 20/8/2025, tỉnh công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng tái tạo. Liên danh Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và O-DOOR Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện, mở ra hướng xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao.

Đến nay, toàn tỉnh có 61 dự án thủy điện (2.736 MW), 17 dự án điện gió (916 MW), 7 dự án điện mặt trời (590 MWp) và 2 dự án điện sinh khối (130 MW) đã vận hành thương mại.



Dự án điện gió tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai.

“Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh phát triển hơn 9.600MW - một con số ấn tượng, tạo nền tảng để Gia Lai vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, không chỉ chú trọng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai còn coi phát triển nguồn nhân lực cho ngành này là yếu tố then chốt.

Ngày 20/8/2025, tỉnh đã chính thức công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.



Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành với phương châm 5 cùng

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống truyền tải điện chưa đồng bộ, nhiều dự án phải chờ giải tỏa công suất; chính sách, cơ chế còn trong quá trình hoàn thiện; vấn đề môi trường, đất đai và sự đồng thuận của người dân cần được giải quyết hài hòa. Yêu cầu về công nghệ tiên tiến, nguồn vốn lớn và nhân lực chất lượng cao đang là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp địa phương.

Tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm, tiềm năng về năng lượng chưa được khai thác hiệu quả.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với tầm nhìn dài hạn, tỉnh không chỉ đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam, mà còn quyết tâm vươn lên thành địa chỉ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đông Nam Á và thế giới.

“Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ. Phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường. Nhà đầu tư cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật. Không thực hiện việc bán hay chuyển nhượng dự án và tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị.

Về phía địa phương, Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh.