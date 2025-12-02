Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 02/12/2025 18:48 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến

Văn Long Thứ ba, ngày 02/12/2025 18:48 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm trước khi diễn ra hội nghị, ban tổ chức đã nhận được khoảng 400 câu hỏi người dân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã...
Đối thoại thẳng thắng - giải đáp nghiêm túc

Chiều ngày 2/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2025. Hội nghị đối thoại có chủ đề “Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Ban Công tác nông dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 5.000 nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tham dự qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị.
Ông Nguyễn Tiến Cường tham dự hội nghị.

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn

Đây được xem là diễn đàn quan trọng để chính quyền tỉnh lắng nghe ý kiến, chia sẻ khó khăn, cùng người dân thảo luận các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, trong hội nghị, đại diện hội viên, nông dân; đại diện doanh nghiệp nông nghiệp; hợp tác xã nông nghiệp... sẽ trao đổi các ý kiến một cách thẳng thắn, thực sự dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Có khoảng 5.000 nông dân, hội viên, đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác tham dự hội nghị qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Lộ diện 3 giống lúa "thần thánh" của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp thông minh; Mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; Phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; Nâng cao khả năng tiếp cận vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và đào tạo nguồn nhân lực nông thôn.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân diễn ra trong bối cảnh tỉnh đã chính thức hợp nhất với hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông. Tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích hơn 24.233 km², dân số gần 3,9 triệu người, trong đó nông dân chiếm hơn 67% dân số, và hơn 55% lực lượng lao động xã hội.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.


Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Trong thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 4,8%/năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản trên 1,2 tỷ USD, có 428 chuỗi liên kết hình thành với sự tham gia ngày càng đông đảo của hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngành thủy sản có bước phát triển ổn định, sản lượng khai thác dự kiến năm 2025 đạt trên 250.000 tấn.

Những vấn đề sát sườn với người dân

Tại hội nghị, ông Mbon Ha Mười – Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chi hội Tà Nung 5, phường Cam Ly – Đà Lạt hỏi: Thời gian vừa qua, việc thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến ở các khu vực, địa bàn vùng sâu, vùng xa...; trong đó cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử còn xảy ra nhiều lỗi khi truy cập; việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân còn hạn chế và rất khó khăn. Trước thực trạng đó xin lãnh đạo tỉnh cho biết đâu là nguyên nhân chủ quan và khách quan; các giải pháp nào về cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị... nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện, tiếp cận trong thời gian đến?

Ông Mbon Ha Mười hỏi về những khó khăn, hạn chế khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Trả lời về vấn đề trên, ông Võ Thành Công – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, những hạn chế, tồn tại trên do điều kiện hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt; nhiều khu vực có chất lượng sóng thấp, tín hiệu không ổn định, gây khó khăn cho việc truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Qua rà soát, có thể thấy người dân ở nhiều khu vực chưa quen với hồ sơ điện tử, chữ ký số, tài khoản định danh điện tử, dẫn đến tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

Trong khi đó, hạ tầng trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã còn thiếu, chưa đồng bộ, trước đây chưa được đầu tư đúng mức nên gây khó khăn trong triển khai dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả; lực lượng hỗ trợ người dân thực hành dịch vụ công chưa đủ mạnh trước khi thành lập tổ công nghệ số cộng đồng”, ông Võ Thành Công nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Thành Công giải đáp thắc mắc của người dân, hợp tác xã.

Trong khi đó, ông Y Thiết, Hội viên nông dân tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với những vùng sản xuất của bà con, nông dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, gây ngập úng vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, làm nhiều diện tích rau màu mất trắng, nhiều vườn cây ăn trái sau khi nước rút không còn đủ sức để phục hồi... tỉnh có chủ trương như thế nào để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tái sản xuất phục hồi kinh tế sau thiệt hại do mưa lũ?

Ông Nguyễn Hoàng Tân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương huy động toàn bộ nguồn lực sẵn có để thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh giải đáp các câu hỏi của người dân.

Tỉnh cũng đã tạm cấp 97 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện hỗ trợ cho người dân ở một số địa phương chịu thiệt hại nặng được hỗ trợ mức cao, gồm các xã: D’ran 7 tỷ đồng, Hiệp Thạnh 7 tỷ đồng, Đức Trọng 6 tỷ đồng; các xã: Ka Đô, Cát Tiên 1 và Cát Tiên 2 mỗi xã 5 tỷ đồng; những xã, phường còn lại được hỗ trợ từ 2 đến 4 tỷ đồng tùy mức độ thiệt hại.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể các giải pháp xử lý môi trường, chăm sóc cây trồng khôi phục sản xuất, đồng thời cử cán bộ chuyên môn trực tiếp phối hợp với các địa phương để đánh giá tình hình và hướng dẫn cụ thể các giải pháp kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang tại phường Bắc Gia Nghĩa cho rằng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, bà Trang muốn biết trong thời gian tới tỉnh sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ người nông dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn các xã ở khu vực phía tây Lâm Đồng?

Đại diện hợp tác xã hỏi lãnh đạo tỉnh về giải pháp xử lý tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường của tỉnh.

Đại diện Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ chọn sản phẩm chủ lực và công nghệ phù hợp như xác định cây trồng, vật nuôi lợi thế từng địa phương; lựa chọn công nghệ phù hợp (nhà kính, tưới nhỏ giọt, IoT, tự động hóa…) thay vì áp dụng đại trà, không phù hợp.

Hơn nữa, địa phương sẽ tập trung phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại nông nghiệp để sản xuất tập trung, quy mô lớn, ổn định về số lượng và chất lượng; xây dựng thương hiệu sản phẩm, gắn với chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ ổn định; tránh tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, khó kiểm soát chất lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì, điều hành hội nghị.

“Các sở, ban, ngành của tỉnh phải trả lời, giải đáp một cách nghiêm túc, trách nhiệm nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo tỉnh kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc mà nông dân, đại diện tổ chức của người nông dân có ý kiến tại hội nghị. Những câu hỏi chưa kịp trả lời tại hội nghị thì trả lời bằng văn bản gửi về cho người nông dân qua tổ chức hội nông dân ở các địa phương”, ông Hồ Văn Mười nói.

