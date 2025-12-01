Chủ đề nóng

Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ?

Nguyễn Phương Thứ hai, ngày 01/12/2025 18:47 GMT+7
Lợn xuất chuồng ở miền Bắc tiến gần mức giá 60.000 đồng/kg, giá lợn hơi này đã giúp chủ trang trại nuôi lợn thoát lỗ? Giá lợn hơi có thể quay trở lại mức bình quân 56.000 đồng/kg cách đây 2 tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi lợn, chủ trang trại có thể thoát lỗ, yên tâm tái đàn để chuẩn bị cung ứng cho nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ tết cuối năm...
Giá lợn hơi sẽ chạm mức giá 60.000 đồng/kgtiếp tục đồng loạt tăng nhanh trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam

Giá lợn hơi hôm nay bật tăng nhanh. Miền Bắc chạm mức giá 57.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Phòng,...; các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng và Thái Nguyên tăng đạt 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Miền Trung cùng chiều tăng tại Thanh Hóa và Nghệ An đạt giá 56.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt giá 55.000 đồng/kg.

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên "thủy quái" hình thù kỳ dị

Thị trường miền Nam tiếp chiều tăng tại Đồng Nai, Hồ Chí Minh và Tây Ninh đạt cùng mức 56.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước tính đến hôm nay đã đạt mốc 54.800 đồng/kg. Ông lớn C.P Việt Nam tiếp tục nâng giá lợn hơi lên 55.000 đồng/kg ở miền Bắc và 57.000 đồng/kg ở miền Nam. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức thấp, 42.000 đồng/kg và cách xa giá lợn Việt Nam.

Nhìn chung, thị trường lợn hơi trong nước đang có chuyển biến tăng giá tốt hơn. Xu hướng này cho thấy giá lợn hơi có thể quay trở lại mức bình quân 55.000 đồng/kg cách đây hơn 2 tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi có thể thoát lỗ và yên tâm tái đàn để chuẩn bị cung ứng cho nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ tết cuối năm.

Giá lợn hơi bình quân cả nước tính đến hôm nay đã đạt mốc 54.800 đồng/kg.
Trong tháng 11/2025, giá lợn hơi trên cả nước ở xu hướng giảm so với tháng 10/2025, dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg.

Con vật bản địa này tối ngày ra sông suối tìm mồi, nuôi bảo tồn thành công ở Nghệ An, hễ bán là hết cả đàn

Cụ thể: Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 11/2025 giá giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/kg, sau tiếp tục giảm 1.000 – 5.000 đồng/kg, rồi chững lại đến cuối tháng tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 10/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 11/2025, giá lợn hơi giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 4.000 đồng/kg, sau đó giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg và sau đó ổn định.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 11/2025 giá lợn hơi giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg, sau đó ổn định và cho đến những ngày cuối tháng tăng 1.000 đồng/kg.

Giá lợn giảm hồi tháng 10 và đầu tháng 11 cũng một phần do nhập khẩu các sản phẩm thịt tăng mạnh. Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 811,3 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với 10 tháng năm 2024.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2025, chiếm 18,52% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với lượng đạt 150,2 nghìn tấn, trị giá 535,52 triệu USD, giảm 5,8% về lượng, tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ một số thị trường khác cũng giảm về lượng so với cùng kỳ năm 2024 như Úc, Hàn Quốc, Đức, Argentina, Iran, Nhật Bản...

Tuy nhiên, Việt Nam tăng nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ nhiều thị trường trong 10 tháng năm 2025 như Nga, Hoa Kỳ, Brazil, Canada, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hồng Công, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp, Bỉ, Newzeland, Slovenia, Angieria, Trung Quốc...

Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,33% về lượng và chiếm 18,01% về trị giá; Thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 16,95% về lượng và chiếm 30,67% về trị giá; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 19,66% về lượng và chiếm 21,99% về trị giá...

Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,96% về lượng và chiếm 13,07% về trị giá; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 3,79% về lượng và chiếm 13,35% về trị giá...

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt 159,4 nghìn tấn, trị giá 358,26 triệu USD, tăng 95,7% về lượng, tăng 90,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024; giá nhập khẩu trung bình ở mức 2.240 USD/tấn, giảm 2,7% so với 10 tháng năm 2024.

Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 25 thị trường, trong đó Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 51,34% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước; Brazil chiếm 29,54%; Canada chiếm 4,18%; Đức chiếm 3,36%; Tây Ban Nha chiếm 3%; Hà Lan chiếm 2,27%; các thị trường khác chiếm 6,32%.

Chủ trang trại nuôi lợn có thể thoát lỗ và yên tâm tái đàn?

Thực tế, xu hướng tăng giá lợn hơi trên cả nước đã kéo dài liên tục trong vài tuần qua. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng mạnh.

Theo đánh giá từ các thương lái và doanh nghiệp chế biến thực phẩm, mức tăng này phản ánh đúng diễn biến thị trường: Nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng nhanh, trong khi nguồn cung từ các trang trại nhỏ lẻ vẫn thận trọng do chi phí chăn nuôi cao.
Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Theo chuyên gia, giá lợn hơi dự kiến sẽ vẫn tăng vào dịp cuối năm, song mức tăng cao đột biến khó đạt như những năm 'sốt giá' trước vì nguồn cung thấp trong nước được bù đắp bằng hàng nhập khẩu. Với giá hiện tại người chăn nuôi cũng đã có thể thoát lỗ, tính toán tài đản phù hợp.

Báo cáo mới nhất từ OECD-FAO cho hay Việt Nam đang phục hồi chăn nuôi sau đợt bùng phát dịch ASF mạnh mẽ vào năm 2018, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng 2,8% mỗi năm trong một thập kỷ.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển từ các trang trại quy mô nhỏ sang các đơn vị quy mô lớn hơn, với trọng tâm là an toàn sinh học. Do đó, dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi có thể duy trì ổn định ở mức hiện nay, giúp cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi.

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Trong khi đó, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá lợn cho thấy đang trên đà phục hồi. “Nếu dịch bệnh được khống chế, nguồn cung lợn sẽ ổn định, người nuôi có tính toán khi bán, có thể thu lợi nhuận tốt”, hiệp hội này dự báo.

Thông thường, nhu cầu thịt lợn sẽ tăng mạnh 30–40% cho các dịp lễ Tết, thậm chí tăng gấp đôi trong những ngày cận Tết. Năm nay, khả năng thiếu hụt nguồn cung thịt trong nước là có, nhưng sẽ được bù đắp bằng thịt nhập khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ước tính tổng đàn lợn cả nước tính đến cuối tháng 10/2025 đạt 26,4 triệu con, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, ứng dụng công nghệ như Tây Ninh tăng 23,5%; Sơn La tăng 10,5%; Đồng Nai tăng 3,7%.

Tuy nhiên, có một số địa phương để tránh rủi ro đang còn thận trọng trong tái đàn, đàn lợn vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước như Khánh Hòa giảm 21,7%; Phú Thọ giảm 9,6%; Quảng Trị giảm 7,1%; Hà Nội giảm 3,7%.

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim

Theo báo cáo mới nhất của RaboResearch, Báo cáo Thịt lợn Toàn cầu Quý III/2025, các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có những tác động sâu rộng đến thương mại thịt lợn toàn cầu.

Với Việt Nam, theo RaboResearch, mặc dù số ca nhiễm dịch tả lợn ASF tại Việt Nam vẫn còn, nhưng đang giảm dần.

RaboResearch dự kiến nhập khẩu thịt lợn của Việt nam vẫn sẽ ổn định trong những tháng cuối năm, trong đó nhiều nhất từ các nước Nga và Brazil.

Khi nguồn thịt ngoại nhập được cân đối phù hợp thì thị trường có thể cân bằng cung - cầu và giá lợn có thể duy trì ở mức cao có lãi cho người chăn nuôi.

