Mũi Cà Mau -vùng đất nơi “đất biết nở, rừng biết đi”, mang sứ mệnh mở mang bờ cõi Tổ quốc Việt Nam.

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim

Sự vận động của diễn thế tự nhiên đã tạo nên hệ sinh thái phong phú, đa dạng, góp phần bồi đắp nên mũi đất thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.

Từ đây, hành trình gây rừng - lấn biển vẫn bền bỉ tiếp diễn, để dáng hình đất nước từng ngày vươn dài ra biển lớn.

Về Đất Mũi là trở về với quê hương, với cội nguồn. Những cánh rừng bạt ngàn nơi mũi đất xanh như biểu tượng của tinh thần và sức mạnh dân tộc trong suốt quá trình mở mang bờ cõi, bảo vệ và xây dựng giang sơn gấm vóc Việt Nam.

Giữa những cánh rừng xanh ngút ngàn, các dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai ở Mũi Cà Mau; khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông từ đất liền ra đảo Hòn Khoai.





Rừng xanh bao bọc Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - biểu tượng sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Cây đước miệt mài sinh sôi, bồi tụ và giữ đất ở vùng đất Mũi Cà Mai.

Theo quy hoạch mới công bố, Đất Mũi sẽ trở thành đô thị phát triển năng động, hài hòa, mang đậm sắc thái mũi đất Cà Mau.





Theo: Báo Cà Mau