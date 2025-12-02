Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự vận động của diễn thế tự nhiên đã tạo nên hệ sinh thái phong phú, đa dạng, góp phần bồi đắp nên mũi đất thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.
Từ đây, hành trình gây rừng - lấn biển vẫn bền bỉ tiếp diễn, để dáng hình đất nước từng ngày vươn dài ra biển lớn.
Về Đất Mũi là trở về với quê hương, với cội nguồn. Những cánh rừng bạt ngàn nơi mũi đất xanh như biểu tượng của tinh thần và sức mạnh dân tộc trong suốt quá trình mở mang bờ cõi, bảo vệ và xây dựng giang sơn gấm vóc Việt Nam.
Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.