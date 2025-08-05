Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 15:06 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Khương Lực Thứ ba, ngày 05/08/2025 15:06 GMT+7
Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tranh thủ làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.
Một ngày sau khi có "tâm thư" động viên gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng làm việc thêm ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, sáng 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 8/2025 để đôn đốc việc triển khai các công việc trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định kết quả đạt được sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ông đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động tại các sở, ngành, địa phương; trong đó nhiều đơn vị, địa phương đã triển khai cách làm mới, sáng tạo như bố trí cán bộ làm ngoài giờ, làm lưu động để kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp tại phường Nếnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chậm nhất đến ngày 7/8, Sở Nội vụ phải hoàn thành rà soát đội ngũ CBCCVC, nhất là ở các xã, phường. Trên cơ sở đó, xác định địa phương nào còn thiếu cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn sâu, nhất là ở 3 lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, chỉ đạo Đảng ủy cấp xã chủ động rà soát để có sự điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp để đến ngày 15/8, bộ máy tổ chức, cán bộ cấp xã phải đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm túc, việc sắp xếp bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu sau đợt rà soát.

Cũng trên cơ sở rà soát, tỉnh sẽ xem xét có chính sách biệt phái cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ các sở, ngành về địa phương làm việc; điều động cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu cho hợp lý kèm theo chính sách hỗ trợ phù hợp.

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn gửi động viên cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh tích cực thực hiện giải quyết công việc cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng động viên CBCCVC tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ để giải quyết các công việc thông suốt, không để gián đoạn. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng vì mục tiêu phục vụ người dân và sự phát triển của địa phương.

Đối với các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi thị sát hệ thống thoát nước đô thị khu vực trung tâm phường Bắc Giang. Đồng thời nhấn mạnh việc xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ là danh dự, cam kết của chính quyền tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh đã giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực triển khai các nhiệm vụ.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi phát biểu tại phiên họp.

Ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu đến ngày 30/8, phải hoàn thành công tác nạo vét hệ thống cống ngầm từ Quảng trường 3/2 ra trạm bơm Châu Xuyên 2 và triển khai nạo vét ngay khu vực bơm tiêu trạm bơm Văn Sơn. Đồng thời, tiến hành điều chỉnh dự án tiêu thoát nước của thành phố Bắc Giang (cũ) và xây dựng dự án mới hệ thống cống dẫn ra trạm bơm Văn Sơn. Sở Nội vụ xem xét, trình để chuyển Trung tâm bơm tiêu thoát nước từ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Xây dựng để trực tiếp quản lý, chỉ đạo các nhiệm vụ.

Đẩy nhanh việc nghiên cứu, triển khai đồng thời hai quy hoạch quan trọng gồm: Quy hoạch chung đô thị và điều chỉnh quy hoạch tỉnh một cách phù hợp với quan điểm thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để đảm bảo quy hoạch mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn, phù hợp cho sự phát triển.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là tại các khu vực đô thị. Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng. Chậm nhất đến ngày 15/8, các xã, phường phải hoàn tất việc thay đổi biển hiệu, địa chỉ theo địa giới hành chính mới. Tập trung xử lý triệt để tình trạng tồn đọng rác thải trong khu dân cư, nhất là tại các địa bàn giáp khu công nghiệp, hoàn thành trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, rà soát, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, đất nông nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát cụ thể toàn bộ các dự án đất đai còn tồn đọng, tập trung ở các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai; từ đó, làm rõ các vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất phương án tháo gỡ cụ thể. Chậm nhất đến ngày 30/9, phải hoàn thành việc tính tiền sử dụng đất đối với những dự án còn tồn đọng, tránh để lãng phí. Hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính cho 3 xã còn lại; đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên thông dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư.

Ông cũng chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương chi trả lương cho CBCCVC. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Sở Công Thương tham mưu các dự án trọng điểm về điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tại phiên họp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết chương trình hỗ trợ sữa học đường trong các cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030 gồm 2 chính sách. Trong đó, đối với hỗ trợ kinh phí mua sữa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, kinh phí mua sữa do ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% khối lượng sữa, kinh phí xã hội hóa vận động doanh nghiệp cung cấp sữa tự nguyện hỗ trợ 25%, phụ huynh đóng góp 25%. Riêng việc mua sữa cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học thuộc diện chính sách, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 75%, kinh phí xã hội hóa hỗ trợ 25%.

Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí các cơ sở giáo dục công lập chi trả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức, quản lý thực hiện hỗ trợ sữa học đường, cơ sở giáo dục công lập có quy mô dưới 10 nhóm, lớp hỗ trợ 2 triệu đồng/cơ sở/tháng; có quy mô từ 10 - 19 nhóm, lớp hỗ trợ 2,5 triệu đồng/cơ sở/tháng; có quy mô từ 20 nhóm, lớp trở lên hỗ trợ 3 triệu đồng/cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng thực học/năm học và đến hết năm học 2029 - 2030.

Thống nhất với nội dung Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh việc hỗ trợ sữa học đường trong các cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, vì vậy phải tư duy theo hướng tích cực trên tinh thần cầu thị, tiếp thu và cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trong triển khai thực hiện, nhất là xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng chương trình với học sinh ngoài công lập trên cơ sở đăng ký nhu cầu, nguyện vọng của các đơn vị. Đồng thời, khẩn trương tham mưu, ban hành kế hoạch đấu thầu để có cơ sở triển khai ngay, đảm bảo hoàn thành trong tháng 9, tạo “điểm rơi” về mặt ý nghĩa, nhân văn của chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện mời đấu thầu, phải nêu các đơn vị cung cấp sữa phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thêm đồ dùng và kiểm nghiệm hàm lượng sữa ngẫu nhiên, định kỳ. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về giám sát, kiểm nghiệm chất lượng sữa. Sở Tư pháp đảm bảo nguyên tắc về ban hành các văn bản chủ trương, chính sách. Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối về mặt kinh phí để thực hiện chương trình.

Toàn cảnh hội nghị.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của cấp tỉnh; đề nghị bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (lần 1) tỉnh Bắc Ninh mới (nguồn vốn ngân sách tỉnh ngoài cân đối).

Quy định cụ thể về khoảng cách, địa bàn học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về trong ngày, danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Dự thảo ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường và người làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh, 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh…

Tỉnh Bắc Ninh mới được hợp nhất từ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang kể từ ngày 1/7. Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích trên 4.700km2 với dân số trên 3,6 triệu người. Toàn tỉnh có 99 xã, phường sau sắp xếp, tinh gọn. Xét về quy mô kinh tế địa phương (GRDP), tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 5 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước với quy mô 522.000 tỷ đồng theo giá hiện hành. Bắc Ninh hiện được coi là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc với tổng số 30 khu công nghiệp được quy hoạch và nhiều KCN đã đi vào hoạt động với diện tích chiếm đất trên 10.000ha.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như: Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, cầu Kênh Vàng, đặc biệt ngày 19/8 tới, Bắc Ninh sẽ khởi công siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 1.960ha và đường kết nối rộng 120m kết nối Cảng hàng không Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và cầu Kênh Vàng.

