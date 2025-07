Chủ tịch UBND TP.HCM khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới

Ngày 1/7, ngày đầu tiên đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đã khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại UBND phường Dĩ An. Tham dự đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An để khảo sát công tác tiếp đón người dân đến làm thủ tục hành chính trong ngày đầu tiên vận hành phường, xã mới.

Theo đó, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An đã bố trí nhiều cán bộ và tăng cường thêm các tình nguyện viên, tình nguyện viên tổ công nghệ số cộng đồng để phục vụ, hướng dẫn người dân có nhu cầu làm thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP.HCM khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại phường Dĩ An. Ảnh: Gia Linh

Sau khi khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc cùng UBND phường Dĩ An.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ UBND TP.HCM chọn phường Dĩ An để khảo sát trong ngày làm việc đầu tiên cho thấy tầm quan trọng của Bình Dương trước đây và phường Dĩ An hiện nay. Ông Được đánh giá Trung tâm hành chính công phường Dĩ An đã chuẩn bị tốt từ con người đến trang thiết bị để phục vụ người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, TP.HCM đang đứng trước thời khắc chuyển giao lịch sử với không gian mới, dư địa mới, nguồn lực mới, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, bộ máy chính quyền cấp xã mới cần chủ động, tăng cường công tác phục vụ người dân. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện việc số hoá thủ tục hành chính, giúp người dân có thể không cần đến trực tiếp trụ sở chính quyền địa phương vẫn có thể nộp và được xử lý hồ sơ. Ngoài ra, ông Được nhấn mạnh việc đầu tư trang thiết bị, trụ sở các phường, xã… để tạo ấn tượng tốt cho người dân.

Phường Dĩ An từ sáng sớm các cán bộ đã đến làm việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ phục vụ công tác tiếp nhận thông tin phục vụ người dân. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận của PV Dân Việt, phường Dĩ An từ sáng sớm các cán bộ đã đến làm việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ phục vụ công tác tiếp nhận thông tin. Nhiều người dân cũng tranh thủ đến sớm để đăng ký các thủ tục qua kênh trực tuyến, hoặc hướng dẫn của cán bộ để giải quyết hồ sơ.

Ông Hùng (một người dân phường Dĩ An, TP.HCM) cho biết từ 7 giờ ông đã đến trung tâm hành chính công phường Dĩ An để làm các hồ sơ về nhân khẩu và thông tin về chính sách chế độ cho người có công.

Ông Hùng cho biết thêm, ngày đầu hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp nên đã được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng.





Phường Dĩ An hiện nay được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp. Phường Dĩ An sau sắp xếp diện tích khoảng 21,38km2 với 227.817 người.