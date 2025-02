Chung cư Vĩnh Hội xuống cấp trầm trọng, TP.HCM lên phương án xử lý

Liên quan đến vấn đề chung cư Vĩnh Hội (quận 4) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Sở Xây dựng TP.HCM đã có đoàn khảo sát thực tế, tìm phương hướng giải quyết.

Được biết, chung cư Vĩnh Hội lô A, B, C có quy mô 4 tầng với 244 hộ dân và đã có kết quả kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, đặc biệt nguy hiểm) từ năm 2017.

Theo đó, các lô A, B, C của chung cư đã xuống cấp, nhiều lần rớt các mảng trần của chung cư, có khả năng nguy hiểm cho người dân.

Theo một số người dân sinh sống tại chung cư này, công trình trên được thành phố xếp loại D đã nhiều năm. Thời gian qua, người dân luôn sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đáng nói, những khi mưa to gió lớn, nhiều mảng tường bê tông bị bong tróc, rơi xuống làm nhiều người hốt hoảng, lo sợ không an toàn tính mạng.

Trước tình hình công trình có nguy cơ gây đe doạ tính mạng, tài sản người dân, chính quyền quận 4 đã ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội, cũng như phê duyệt phương án di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân và thông báo về việc di dời khẩn cấp. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng phân bổ 202 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ (quận 7) và chung cư số 4 (quận Bình Thạnh) để di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội.

TP.HCM có nhiều chung cư cũ xuống cấp, đang cần được tháo dỡ. Ảnh: D.B

Bên cạnh đó, UBND quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quận thường xuyên phối hợp khảo sát và sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhằm gia cố lại các vị trí có khả năng nguy hiểm cho người dân.

Liên quan vấn đề trên, ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Sở sẽ sớm có phương án, báo cáo về UBND TP.HCM về thực trạng, đặc biệt là việc xuống cấp trầm trọng của chung cư để có phương án tháo gỡ, định hướng giải quyết kịp thời, đúng theo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với quận trong triển khai các bước khắc phục, cải tạo chung cư, nhất là việc đồng hành cùng quận trong công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải.

Ngoài ra, UBND quận 4 được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Quận 4 cần tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thực tế về diễn biến của chung cư, thường xuyên thông tin đến UBND TPHCM để có hướng chỉ đạo kịp thời; đồng thời, duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng…

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho hay địa phương có 474 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Trong đó có 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm). Về việc sửa chữa, TP.HCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C còn lại của giai đoạn 2016-2020, dự kiến chi 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên hiện nay do chưa được bố trí vốn nên chưa có nhiều chung cư được cải tạo, sửa chữa.