Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Từ những sản vật địa phương đến thương hiệu OCOP uy tín

Tính đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã có hàng trăm sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Nhiều sản phẩm trong số đó đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc và được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh yêu mến, như: Thạch đen Tràng Định, Na Chi Lăng, hồng Vành khuyên Văn Lãng, quýt Bắc Sơn, rượu Mẫu Sơn…

Ông Hồ Tiến Thiệu (đứng thứ tư từ phải sang) - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đang tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng, OCOP phường Kỳ Lừa. Ảnh: Hoàng Tính

Thành công của chương trình OCOP không chỉ nằm ở con số sản phẩm được chứng nhận, mà quan trọng hơn là đã tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy sản xuất của người nông dân và các chủ thể kinh tế.

Thay vì sản xuất manh mún, tự phát, các chủ thể OCOP giờ đây đã chú trọng hơn đến việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và đặc biệt là biết cách “kể câu chuyện” cho sản phẩm của mình một cách hấp dẫn.

Câu chuyện về Thạch đen Tràng Định là một điển hình, từ một loại cây trồng ít được biết đến, giờ đây đã được xây dựng nhãn hiệu tập thể, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ, thậm chí hướng tới xuất khẩu. Đã có 8 chủ thể từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp được ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn công nhận có sản phẩm OCOP từ 3-4 sao.

Tháng 6/2025 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn được ngành chức năng tỉnh công nhận có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, chị Hà cho hay: Chúng tôi vừa được công nhận sản phẩm “Thạch đen Thanh Tâm” đạt chứng nhận OCOP 3 sao, đây là động lực rất lớn để chúng tôi bán hàng, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng qua các nền tảng mạng xã hội, công nghệ số.

Đã có thêm 35 sản phẩm vào “gian hàng” OCOP Lạng Sơn

Bà Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho hay: Trong nửa đầu năm 2025, Chương trình OCOP của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ghi nhận những bước tiến vượt bậc với hàng loạt sản phẩm mới được đánh giá và công nhận, làm phong phú thêm “gian hàng OCOP” của địa phương.

Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025. Ảnh: Hoàng Tính

Một trong những điểm nhấn và đáng tự hào của Chương trình OCOP Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm 2025 là sự kiện lần đầu tiên một sản phẩm thuộc nhóm Hàng thủ công mỹ nghệ đã được công nhận OCOP 3 sao, đó chính là sản phẩm Trang phục dân tộc Nùng ở xã Thiện Thuật, được chứng nhận vào ngày 28 tháng 5.

Đây không chỉ là sự công nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là sự tôn vinh giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của người Nùng.

Việc đưa trang phục truyền thống vào danh mục OCOP đã mở ra một hướng đi mới, biến di sản văn hóa thành một sản phẩm thương mại có giá trị, giúp bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc một cách bền vững.

Ông Ma Văn Phương - Tổ hợp tác sản xuất bộ trang phục truyền thống dân tộc Nùng, xã Thiện Thuật, đơn vị vừa được công nhận sản phẩm OCOP cho hay: Việc được công nhận sản phẩm OCOP sẽ giúp chúng tôi phát triển sản phẩm được tốt hơn, gắn kết 10 hộ gia đình trong Tổ hợp tác cùng nhau sản xuất trang phục áo tràm. Hy vọng rằng trong thời gian tới sản phẩm OCOP của chúng tới sẽ có thêm nhiều người biết tới.

Thách thức và định hướng phát triển trong tương lai

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, Chương trình OCOP của Lạng Sơn vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Số lượng sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao còn khá khiêm tốn, phần lớn vẫn là các sản phẩm 3 sao.

Lần đầu tiên nhóm Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Lạng Sơn có sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Tính

Công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch ở một số nơi còn hạn chế, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, gây khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng lớn và duy trì sự ổn định về chất lượng. Hơn nữa, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đăng ký sở hữu trí tuệ cũng là những vấn đề cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa.

Nhận diện rõ những khó khăn này, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa chương trình OCOP lên một tầm cao mới. Tỉnh xác định tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, đồng thời hỗ trợ các chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ để phát triển thêm các sản phẩm mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Song song đó, công tác xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu sẽ được đẩy mạnh, tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP trên các kênh truyền thông, sàn thương mại điện tử và các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

Một hướng đi chiến lược khác là gắn kết OCOP với phát triển du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề, tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cho cả nông nghiệp và du lịch.