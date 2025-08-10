Chuyền 2 ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thực hiện cầu phát bóng ăn 13 điểm, khiến Canada thua 5-25

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang làm nên lịch sử tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp thế giới danh giá này. Đội tuyển nằm ở bảng A cùng các đội mạnh như Indonesia (chủ nhà), Serbia - á quân năm 2021, Argentina, Puerto Rico và Canada.

Ngay trận ra quân, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã gây chấn động khi thắng thuyết phục chủ nhà ĐT bóng chuyền nữ U21 Indonesia với tỷ số 3-0. Tiếp đó, đội tiếp tục tạo địa chấn bằng chiến thắng 3-1 trước ĐT bóng chuyền nữ U21 Serbia, đối thủ được đánh giá cao với vị trí á quân giải trước đó. Những kết quả này đưa ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vào nhóm dẫn đầu bảng A và mở ra cơ hội bước vào vòng 1/16, vòng đấu loại trực tiếp của giải.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng bất ngờ trước U21 Canada. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam.

Tiếp đó, ở trận đấu diễn ra vào chiều 9/8, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chạm trán ĐT bóng chuyền nữ Canada và đã có khởi đầu như mơ với chiến thắng set 1 thuyết phục. Set 1 diễn ra đầy kịch tính khi hai đội nhập cuộc thận trọng và giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, từ điểm 13-13, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã bứt phá với chuỗi 4 điểm liên tiếp, rồi duy trì cách biệt an toàn đến cuối hiệp, kết thúc với tỷ số 25-19.

Tuy nhiên, set 2 đầy tiếc nuối khi ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada tận dụng cơ hội tốt hơn để thắng sát nút 26-24, quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang set 3, Đặng Hồng, đội trưởng và ngôi sao sáng giá của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng với khả năng ghi điểm ấn tượng, cùng sự hỗ trợ xuất sắc của các đồng đội như Bích Huệ, Quỳnh Hương giúp đội kiểm soát trận đấu hiệu quả, thắng lại ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada 25-19. Đáng chú ý, ở set này đối thủ ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada mắc tới 24 lỗi sai trong khi ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chỉ 5 lỗi, tạo đà cho set 4 bùng nổ.

Bước vào set 4, Lại Thị Khánh Huyền là người đảm nhiệm nhiệm vụ phát bóng đầu tiên cho ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam. Từ cầu phát bóng này, nữ chuyền hai của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã tạo ra mạch ăn điểm lên tới 13, giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước ở set 4 với tỷ số là 13-0.

Phải đến pha giao bóng thứ 14, cầu phát bóng của Khánh Huyền mới dừng lại sau một pha xử lý xuất sắc của VĐV bên phía ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada. Tuy nhiên, với cách biệt đã là 13-1, đại diện của Bắc Mỹ không có cơ hội để lật ngược thế cờ và chấp nhận thua 5-25 ở set đấu thứ 4. Đây cũng là set đấu có cách biệt lớn nhất của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải nữ U21 vô địch thế giới 2025. Chung cuộc, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-5).

Với thành tích toàn thắng 3 trận, giành trọn 9 điểm, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng A, chính thức giành vé vào vòng 1/16 ở lần đầu tiên dự giải. Hai trận đấu còn lại của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gặp ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina ngày 11/8 và ĐT bóng chuyền nữ U21 Puerto Rico ngày 13/8 sẽ quyết định vị trí đầu bảng A.