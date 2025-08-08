Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines 3-0: Màn khởi đầu hoàn hảo tại SEA V.League 2025

Khán giả tại Ninh Bình đã tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cô gái Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đầy tự tin và hiệu quả.

Clip: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 Philippines

Set 1: Việt Nam áp đảo với chiến thắng đậm

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Với những cú phát bóng đầy uy lực của Trần Thị Thanh Thúy, Philippines tỏ ra lúng túng, đặc biệt là ở khâu bước một.

Khán giả đến Nhà thi đấu Ninh Bình cổ vũ cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Sét 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-14 Philippines. Ảnh: Vũ Thượng

Chủ công Angel Canino của đội bạn đã phải rời sân nhường chỗ cho Shaina Nittura, nhưng tình hình không mấy cải thiện. Dù có một vài điểm sáng từ Dell Palomata, tuyển Việt Nam vẫn băng băng về đích với chiến thắng cách biệt 25-14.

Set 2: Màn rượt đuổi nghẹt thở, bản lĩnh lên tiếng

Set đấu thứ hai diễn ra kịch tính hơn rất nhiều. Philippines thi đấu bùng nổ, có thời điểm dẫn trước 3 điểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Bích Tuyền cùng các đồng đội đã giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Vũ Thượng

Hai đội liên tục giằng co từng điểm số cho đến khi Việt Nam kết thúc set đấu với chiến thắng đầy bản lĩnh 30-28, nâng tỷ số lên 2-0.

Set 3: Kết thúc trận đấu thuyết phục

Với tâm lý thoải mái sau 2 set thắng liên tiếp, đội tuyển Việt Nam càng thi đấu càng hay. Các cầu thủ duy trì phong độ ổn định, kiểm soát hoàn toàn thế trận và kết thúc set 3 với tỷ số 25-17.

Hai đội bắt tay sau trận đấu. Ảnh: Vũ Thượng

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Philippines, tái khẳng định sức mạnh sau chiến thắng 3-1 ở chặng 1.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu 2 trận còn lại tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình: 16h00 ngày 9/8: Việt Nam vs Indonesia; 19h00 ngày 10/8: Việt Nam vs Thái Lan