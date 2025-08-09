ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0

Tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Sau chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng trước Philippines ở ngày ra quân (25-14, 30-28, 25-17), các cô gái Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin rất cao.

Phía bên kia lưới, các nữ VĐV Indonesia cũng thể hiện tâm lý tốt, quyết tâm gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Khán giả đến sân "tiếp lửa" cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia. Ảnh: A T

Bích Tuyền bật cao "khóa bóng" tấn công của Indonesia. Ảnh: A T

Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Với những pha tấn công mạnh mẽ và đầy uy lực từ những ngôi sao như: Bích Tuyền, Thanh Thúy..., ĐT Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục ở cả ba set đấu với các tỷ số lần lượt là 25-20, 25-19, 25-20.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ăn mừng khi ghi được điểm. Ảnh: A T

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.League 2025. Kết quả này giúp đội bóng của chúng ta giữ vững vị trí bất bại và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành chức vô địch ngay trên sân nhà.

Chặng 2 của Giải Bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V.League 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8 tại Ninh Bình, với sự tham gia của 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên kênh On Sports News và các nền tảng của On Sports.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0 ở chặng 2 SEA V.League 2025. Ảnh: A T

Với trận thắng thứ hai liên tiếp này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tiến rất gần đến chức vô địch. Ảnh: A T

Theo lịch thi đấu, vào lúc 19h00 ngày 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Ngay sau trận đấu này sẽ là lễ bế mạc và trao giải.

Đây được xem là trận chung kết của giải đấu và là cơ hội để các cô gái Việt Nam khẳng định vị thế của mình, chính thức đăng quang ngôi vô địch.