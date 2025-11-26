CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi
Thung lũng Vân Sơn, xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (địa phận huyện Tân Sơn trước đây), tỉnh Phú Thọ. Đây là làng cổ của người Mường, đồng bào sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.