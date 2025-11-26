CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn

Mở đầu họp báo trước trận gặp Bắc Kinh Quốc An ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, HLV Polking chia sẻ về sự chuẩn bị của CLB CAHN: “Như tôi đã nói, trận đấu này rất quan trọng với cả chúng tôi và đối phương. Hai đội cùng muốn vượt qua vòng bảng. Đội nào thua, cơ hội cạnh tranh sẽ ít hơn. Chúng tôi hướng tới 3 điểm với lợi thế sân nhà. Chúng tôi biết đối thủ mạnh và trận này chúng tôi sẵn sàng thi đấu sòng phẳng cùng sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Trận đấu lượt đi trên sân của đối thủ, CLB CAHN tung ra 29 cút sút nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nói về điều này, HLV Polking chia sẻ: “Trận trước, chúng tôi tạo nhiều cơ hội và tôi tin tưởng trận này CLB CAHN có thể tận dụng cơ hội, ghi nhiều bàn thắng trước Bắc Kinh Quốc An dù họ có hàng phòng ngự tốt. Họ có thể thay đổi về mặt con người so với trận đấu trước và chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho điều này”.

HLV Polking. Ảnh: VFF.

Chiến lược gia người Brazil cũng tỏ ra thận trọng khi Bắc Kinh Quốc An có thể lực tốt, hàng công mạnh. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam lại vắng chân sút số 1 Alan Grafite vì chấn thương cổ chân.

“Alan là cầu thủ quan trọng, hiệu suất ghi bàn hàng đầu cho CLB CAHN, vắng Alan là tổn thất rất lớn cho đội. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cần thời gian để trở lại…”, HLV Polking nói tiếp.

Trung vệ Adou Minh. Ảnh: VFF.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Adou Minh bày tỏ sự quyết tâm: “Trận đấu với Bắc Kinh Quốc An ngày mai là trận lớn, tôi và các đồng đội đều đang rất hào hứng. Tôi tin rằng, với sự tự tin này và nếu chúng tôi thể hiện đúng phong độ thì sẽ thắng”.

HIện tại, cả CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng có 5 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking xếp thứ 2 nhờ hơn về hiệu số so với đối thủ. Trận tái đấu giữa hai đội mang ý nghĩa lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào trong. Trận đấu giữa CLB CAHN với Bắc Kinh Quốc An sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11.