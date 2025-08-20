Văn Toàn gửi thông điệp tới “anh em cây khế"

Văn Toàn đã trở về nhà để tiếp tục hồi phục

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã dính chấn thương gối trong khi tham dự ASEAN Cup 2024 và chỉ ra sân ở 4 trận đấu tại vòng bảng. Sau khi trở lại vào tháng 3, tiền đạo ĐT Việt Nam cũng chỉ thi đấu tổng cộng 6 trận trước khi tái phát chấn thương vào tháng 5. Chính vì vậy, Văn Toàn đã quyết định lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương này. Sáng 13/8, anh bước vào ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút và diễn ra suôn sẻ.

Theo nhận định của các bác sĩ CLB, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để trở lại thi đấu, điều này đồng nghĩa, anh sẽ không góp mặt ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026 cùng với Thép xanh Nam Định. Thay vào đó, cầu thủ 29 tuổi này sẽ tập trung hồi phục tốt nhất.

Nguyễn Văn Toàn cập nhật hình ảnh mới sau phẫu thuật.

Sáng 20/8, trên trang cá nhân, Văn Toàn đăng tải hình ảnh chân phải quấn băng và được cố định bằng nẹp. Chân sút thuộc biên chế Thép xanh Nam Định cho biết đã trở về nhà sau ca phẫu thuật và gửi lời cảm ơn mọi người quan tâm, muốn tới thăm mình.

"Hiện nhà tôi đã có đủ hoa quả, sữa... nên mọi người không cần mang thêm. Tôi có làm cái mã QR trước cửa để, anh em đến quẹt luôn cho tình cảm đong đầy", Văn Toàn hài hước chia sẻ.

Văn Toàn sinh năm 1996, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là một trong những tiền đạo ưu tú mà HAGL đào tạo và gắn bó với đội 1 của đội bóng ngày gần 10 năm. Anh là thành viên của lứa "người hùng Thường Châu", quân bài dự phòng của HLV Park Hang-seo tại U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.

Khi ĐT Việt Nam chuyển giao qua thời HLV Philippe Troussier và Kim Sang-sik, Văn Toàn cũng vẫn thường xuyên góp mặt ở nhiều đấu trường quan trọng như Asian Cup, vòng loại World Cup.

Sau thời gian thử sức ở nước ngoài, năm 2023 Văn Toàn trở về Việt Nam, gia nhập CLB Thép xanh Nam Định. Tại đây, anh cùng đồng đội tạo nên kỳ tích khi lên ngôi vô địch V.League mùa giải 2023/2024.