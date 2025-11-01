CLB Công an TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà

Tối 1/11, trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM tiếp đón Hải Phòng ở vòng 9 V.League 2025/2926.

Với điểm tựa sân nhà chưa từng thất bại ở mùa giải V.League năm nay, CLB Công an TP.HCM quyết tâm phá dớp kỵ rơ trước Hari Phòng. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức yêu cầu các học trò nhập cuộc nhanh với những miếng đánh phủ đầu khi đội khách chưa kịp ổn định đội hình.

Những pha leo biên tốc độ của các cầu thủ chủ nhà được triển khai nhanh chóng và tạo ra những sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Triệu.

Đến phút 11, Lê Quang Hùng có pha đột phá xuống đáy biên phải rồi tạt bổng ra để Nguyễn Thái Quốc Cường bật cao hơn hậu vệ Hải Phòng đánh đầu tung lưới Đình Triệu, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà CLB Công an TP.HCM.

Nguyễn Thái Quốc Cường mở tỷ số cho chủ nhà CLB Công an TP.HCM từ sớm.

Có bàn dẫn từ sớm, HLV Lê Huỳnh Đức cho các học trò chủ động chơi bóng chắc chắn và nhường sân cho đối thủ để chờ đợi các tình huống phản công.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tỏ ra vội vàng hối thúc các cầu thủ Hải Phòng dâng cao tấn công nhằm tìm bàn gỡ ngay. Ông yêu cầu học trò ổn định lại thế trận tấn công dàn xếp một cách kỹ càng.

Sự bình tĩnh của các cầu thủ đội khách khiến CLB Công an TP.HCM dần thiếu tập trung, và họ bị trừng phạt thích đáng. Phút 60, sự lơ là của hàng phòng ngự chủ nhà giúp ngoại binh Friday có pha đột phá như chỗ không người, trước khi dứt điểm trong vòng vây các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho đội bóng thành phố Cảng.

Tagueu ấn định chiến thắng ngược dòng cho Hải Phòng.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, CLB Công an TP.HCM lại nhận thêm trái đắng. Từ quả phạt góc của đội khách, tiền đạo Tagueu đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Patrik Lê Giang lần thứ hai ở phút 64. Đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh trong 4 phút, CLB Công an TP.HCM tràn sang phần sân đối phương tìm bàn gỡ. Nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm khiến họ ôm hận, nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà.

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dậm chân ở vị trí thứ 5 với 14 điểm. Trong khi đó Hải Phòng với trận thắng này vươn lên thứ 3 với 17 điểm.