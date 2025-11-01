Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
CLB Công an TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà

Lê Giang Thứ bảy, ngày 01/11/2025 21:26 GMT+7
Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm, nhưng CLB Công an TP.HCM phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất trước Hải Phòng với tỷ số 1-2.
Tối 1/11, trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM tiếp đón Hải Phòng ở vòng 9 V.League 2025/2926.

Với điểm tựa sân nhà chưa từng thất bại ở mùa giải V.League năm nay, CLB Công an TP.HCM quyết tâm phá dớp kỵ rơ trước Hari Phòng. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức yêu cầu các học trò nhập cuộc nhanh với những miếng đánh phủ đầu khi đội khách chưa kịp ổn định đội hình.

Những pha leo biên tốc độ của các cầu thủ chủ nhà được triển khai nhanh chóng và tạo ra những sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Triệu.

Đến phút 11, Lê Quang Hùng có pha đột phá xuống đáy biên phải rồi tạt bổng ra để Nguyễn Thái Quốc Cường bật cao hơn hậu vệ Hải Phòng đánh đầu tung lưới Đình Triệu, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà CLB Công an TP.HCM.

Nguyễn Thái Quốc Cường mở tỷ số cho chủ nhà CLB Công an TP.HCM từ sớm.

Có bàn dẫn từ sớm, HLV Lê Huỳnh Đức cho các học trò chủ động chơi bóng chắc chắn và nhường sân cho đối thủ để chờ đợi các tình huống phản công.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tỏ ra vội vàng hối thúc các cầu thủ Hải Phòng dâng cao tấn công nhằm tìm bàn gỡ ngay. Ông yêu cầu học trò ổn định lại thế trận tấn công dàn xếp một cách kỹ càng.

Sự bình tĩnh của các cầu thủ đội khách khiến CLB Công an TP.HCM dần thiếu tập trung, và họ bị trừng phạt thích đáng. Phút 60, sự lơ là của hàng phòng ngự chủ nhà giúp ngoại binh Friday có pha đột phá như chỗ không người, trước khi dứt điểm trong vòng vây các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho đội bóng thành phố Cảng.

Tagueu ấn định chiến thắng ngược dòng cho Hải Phòng.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, CLB Công an TP.HCM lại nhận thêm trái đắng. Từ quả phạt góc của đội khách, tiền đạo Tagueu đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Patrik Lê Giang lần thứ hai ở phút 64. Đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh trong 4 phút, CLB Công an TP.HCM tràn sang phần sân đối phương tìm bàn gỡ. Nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm khiến họ ôm hận, nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà.

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dậm chân ở vị trí thứ 5 với 14 điểm. Trong khi đó Hải Phòng với trận thắng này vươn lên thứ 3 với 17 điểm.

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN

10 đấu 11, CLB CAHN vẫn đánh bại CLB Công an TP.HCM

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

Thép xanh Nam Định "chơi lớn", Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Thể thao
Thép xanh Nam Định 'chơi lớn', Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Chốt ngày FIFA công bố phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia

Thể thao
Chốt ngày FIFA công bố phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Thể thao
Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi

Thể thao
Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi

Romania mua 18 máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan với giá chỉ 1 euro
Thế giới

Romania mua 18 máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan với giá chỉ 1 euro

Thế giới

Romania và Hà Lan đã ký một hợp đồng liên chính phủ tại Bucharest về việc chuyển giao 18 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon với giá một euro.

Bộ Tài chính thông tin về các thay đổi lớn, quan trọng trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
Kinh tế

Bộ Tài chính thông tin về các thay đổi lớn, quan trọng trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Kinh tế

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay 4/11/2025, Chính phủ sẽ trình Quốc hội Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Dự thảo lần này dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 điều của Luật hiện hành, đồng thời thay thế hoàn toàn Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành.

Tin Showbiz 24h: Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ 'Mưa đỏ', Thái Hòa đóng phim điện ảnh 'Anh hùng'
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ "Mưa đỏ", Thái Hòa đóng phim điện ảnh "Anh hùng"

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ "Mưa đỏ", Thái Hòa đóng phim điện ảnh "Anh hùng",... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Ngất ngây với cây cảnh lá tựa kiếm xanh, hoa như bạch ngọc, hương thơm chữa lành, mang đến may mắn, thịnh vượng
Gia đình

Ngất ngây với cây cảnh lá tựa kiếm xanh, hoa như bạch ngọc, hương thơm chữa lành, mang đến may mắn, thịnh vượng

Gia đình

Cây cảnh có những chiếc lá xanh cứng cỏi lại nở ra những bông hoa trắng muốt, tinh khiết, dịu dàng, tỏa hương thơm nồng nàn, dễ chịu.

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, CĐV Việt Nam quan tâm nhất điều gì?
Thể thao

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, CĐV Việt Nam quan tâm nhất điều gì?

Thể thao

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo đối với án kỷ luật được công bố vào ngày 26/9 và CĐV Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến vấn đề này.

Đánh thuế 10% có “đánh thức” vàng?
Kính đa tròng

Đánh thuế 10% có “đánh thức” vàng?

Kính đa tròng

Mười bốn năm trước, Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) từng kiến nghị áp thuế VAT 10% với hành vi mua vàng, thậm chí đề xuất “cấm mua bán vàng miếng” để triệt đầu cơ. Nay, đề xuất ấy xuất hiện trở lại: Vẫn thuế, vẫn vàng, vẫn 10%. Có cảm giác như VAFI đã copy paste vậy.

Nga phá hủy nhà máy điện lớn của Ukraine trong cuộc không kích ở Burshtyn
Thế giới

Nga phá hủy nhà máy điện lớn của Ukraine trong cuộc không kích ở Burshtyn

Thế giới

Theo phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny, Quân đội Nga đã phá hủy một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất Ukraine, Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk. Vụ tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện trên toàn bộ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, Poddubny đưa tin.

Thủ khoa Học viện Ngân hàng điểm cao “chót vót” bật mí loạt thành tích “không phải dạng vừa”
Xã hội

Thủ khoa Học viện Ngân hàng điểm cao “chót vót” bật mí loạt thành tích “không phải dạng vừa”

Xã hội

Với 29,3 điểm, nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa, Hà Nội đã trở thành thủ khoa Học viện Ngân hàng năm 2025. Cô cho rằng thành công đến từ sự chủ động, kỷ luật và niềm đam mê theo đuổi ngành Kiểm toán 4.0.

Sáng nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị
Tin tức

Sáng nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị

Tin tức

Sáng nay (4/11), Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ để tổ chức, triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Dòng sông này ở Ninh Bình tên lạ mà quen-nơi vua Lê bước sang thuyền rồng của Hoàng hậu, trên đó có cái gì bất ngờ?
Nhà nông

Dòng sông này ở Ninh Bình tên lạ mà quen-nơi vua Lê bước sang thuyền rồng của Hoàng hậu, trên đó có cái gì bất ngờ?

Nhà nông

Núi Thúy-Sông Vân từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn với lịch sử và văn hóa của vùng đất Ninh Bình sơn thanh thủy tú. Thế là thuyền rồng của vua Lê Đại Hành gặp thuyền rồng của Hoàng hậu Dương Vân Nga ở giữa dòng sông trong tiếng reo hò vang dội của ba quân và trăm họ đón mừng chiến thắng giặc Tống...

Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Biến động dữ dội, tăng giảm thất thường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Biến động dữ dội, tăng giảm thất thường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động mạnh.

Đồng loạt vận hành hơn 390 cống ven biển, ven sông ứng phó triều cường ở Cà Mau
Nhà nông

Đồng loạt vận hành hơn 390 cống ven biển, ven sông ứng phó triều cường ở Cà Mau

Nhà nông

Theo dự báo kỳ triều cường từ ngày 6 đến 8/11 sắp tới vượt báo động 3, có biên độ từ 3 - 4,3 m, được xem là một trong những đợt triều cường mạnh nhất năm nay ở Cà Mau, ngành thủy lợi đang khởi động vận hành đồng loạt hàng trăm cống ven biển, ven sông trên địa bàn toàn tỉnh để ứng phó.

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt về hậu trường đóng phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền nói rằng, cô không nghĩ mình có thể tát bạn diễn Chí Nhân mạnh đến vậy.

Nơi này ở TPHCM (sau sáp nhập) tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê ly thế này đây, ai cùng muốn chụp hình
Nhà nông

Nơi này ở TPHCM (sau sáp nhập) tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê ly thế này đây, ai cùng muốn chụp hình

Nhà nông

Những ngày tháng 10, con đường 521, tuyến đường nông thôn mới thuộc ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là một phần diện tích huyện Củ Chi) trở nên rực rỡ bởi hai bên đường là những dải hoa màu cam, hồng, vàng thi nhau đua nở.

Hòa Phát đầu tư 2.800 tỷ đồng vào khu công nghiệp rộng 235 ha tại Hưng Yên
Nhà đất

Hòa Phát đầu tư 2.800 tỷ đồng vào khu công nghiệp rộng 235 ha tại Hưng Yên

Nhà đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 do đơn vị thành viên của Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 235 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

Kéo lưới ngoài biển Quảng Trị dính chi chít thứ tôm gì bự chà bá, râu dài, dân bán kiếm tiền triệu?
Nhà nông

Kéo lưới ngoài biển Quảng Trị dính chi chít thứ tôm gì bự chà bá, râu dài, dân bán kiếm tiền triệu?

Nhà nông

Ngư dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đang rất phấn khởi khi được mùa tôm hùm. Dân ra biển kéo lưới dính chi chít thứ tôm hùm to bự chà bá, bán hút hàng, kiếm từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng sau mỗi lần ra khơi thu lưới.

Nông dân băn khoăn quy định mới trong xuất khẩu của Trung Quốc, Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV giải thích rõ
Nhà nông

Nông dân băn khoăn quy định mới trong xuất khẩu của Trung Quốc, Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV giải thích rõ

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, chị Bùi Thị Hiếu, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 băn khoăn vấn đề số hóa mã số vùng trồng và những quy định mới về xuất nhập khẩu của thị trường Trung Quốc. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Hà Nội tái khởi động dự án khu đô thị Vibex sau hơn 15 năm “án binh bất động”
Nhà đất

Hà Nội tái khởi động dự án khu đô thị Vibex sau hơn 15 năm “án binh bất động”

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị Vibex gần 50 ha tại phường Đông Ngạc, dự án từng “án binh bất động” hơn 15 năm qua.

Thủ tướng Hungary tiết lộ EU đang hoảng loạn vì Ukraine
Thế giới

Thủ tướng Hungary tiết lộ EU đang hoảng loạn vì Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước ông không có nghĩa vụ tài trợ cho Kiev.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng
Tin tức

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng

Tin tức

Thanh tra quốc phòng có chức năng giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nữ tỷ phú Lạng Sơn có 32 ha đất rừng kinh tế, trồng cây đặc sản, có năm thu 3 tỷ
Nhà nông

Nữ tỷ phú Lạng Sơn có 32 ha đất rừng kinh tế, trồng cây đặc sản, có năm thu 3 tỷ

Nhà nông

Với diện tích đất rừng kinh tế khoảng 32ha gia đình chị Hoàng Bích Ngọc ở xã Tân Văn, (trước là xã Tân Văn, huyện Bình Gia) tỉnh Lạng Sơn đã trồng đủ các loại cây rừng, cây đặc sản như cây hồi, cây sở, keo, cây mắc ca... bạt ngàn, xanh mướt. Có những năm nông sản được mùa, được giá, gia đình chị đã có thu nhập lên đến 3 tỷ đồng

Thế hệ nông dân chuyên nghiệp, tri thức sẽ định hình tương lai nền nông nghiệp
Nhà nông

Thế hệ nông dân chuyên nghiệp, tri thức sẽ định hình tương lai nền nông nghiệp

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025, hơn 15 nhóm câu hỏi và ý kiến đã được tiếp nhận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề nóng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Trong đó, khát vọng về một thế hệ người nông dân mới – những người tự tin, chuyên nghiệp, làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường – là tâm điểm của diễn đàn.

CĐV Đông Nam Á gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực
Thể thao

CĐV Đông Nam Á gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực

Thể thao

Sau khi Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) chính thức bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM), một số CĐV Đông Nam Á đã gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực.

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng 'thả' máy xúc, máy múc xuống 'bơi', có người tò mò
Nhà nông

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng "thả" máy xúc, máy múc xuống "bơi", có người tò mò

Nhà nông

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng "thả" máy xúc, máy múc xuống "bơi", có người tò mò. Hải Phòng đang đẩy nhanh thi công nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi, bảo đảm cung cấp nguồn nước ổn định, phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026.

Ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng có một cái chợ làng, trên trời, dưới bày la liệt cá tôm, tha hồ chọn lựa
Nhà nông

Ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng có một cái chợ làng, trên trời, dưới bày la liệt cá tôm, tha hồ chọn lựa

Nhà nông

Là khu chợ hải sản nhỏ ở làng chài Phan Rí Cửa, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vốn phục vụ nhu cầu mua bán cá tôm hằng ngày của người dân nhưng những năm gần đây, chợ truyền thống này đã trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách.

TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật

Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; tài xế lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn; nghi nam sinh viên năm cuối bị lừa đảo 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng nên nhảy cầu tự tử... là những tin nóng 24 giờ qua.

Hot chả kém gì gạo Việt Nam, thuế Mỹ từ 20% về 0%, cà phê Việt Nam đón 'cơ hội vàng' tại thị trường Hoa Kỳ thế nào?
Nhà nông

Hot chả kém gì gạo Việt Nam, thuế Mỹ từ 20% về 0%, cà phê Việt Nam đón 'cơ hội vàng' tại thị trường Hoa Kỳ thế nào?

Nhà nông

Hot chả kém gì gạo Việt Nam vào thị trường châu Phi, việc Mỹ dỡ bỏ thuế 20% về 0% đối với cà phê Việt Nam bước tiến quan trọng, cơ hội tăng xuất khẩu, đặc biệt với cà phê Robusta, thế mạnh của cà phê Việt Nam. Trong nước, giá cà phê tăng cao, cây cà phê dường như đang "quay xe" về thời "làm mưa làm gió"?

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!
Xã hội

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!

Xã hội

Khi những cơn gió lạnh heo may ùa về, từng con phố, ngõ nhỏ ở Hà Nội lại được bao trùm bởi hương hoa sữa nồng nàn mà da diết. Có người yêu, có người ám ảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, hoa sữa chính là linh hồn khiến thu Hà Nội trở nên riêng biệt và sâu lắng đến nao lòng.

Đấu giá đất: HoREA đề nghị đưa dự thảo nghị quyết lên Quốc hội
Chuyển động Sài Gòn

Đấu giá đất: HoREA đề nghị đưa dự thảo nghị quyết lên Quốc hội

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gây chú ý, kiến nghị thẳng thắn về tính pháp lý của dự thảo nghị quyết do Chính phủ đề xuất nhằm xử lý các vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI ngày mai vào biển Đông, thành bão số 13, hướng thẳng vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI ngày mai vào biển Đông, thành bão số 13, hướng thẳng vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng sáng ngày 5/11 bão KALMAEGI sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão KALMAEGI có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

