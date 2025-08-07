CLB Quảng Nam rút khỏi V.League, số phận 150 cầu thủ trẻ ra sao?

CLB Quảng Nam không hồi đáp Ban Tổ chức giải V.League sau hai lần gia hạn, cũng đồng nghĩa với việc họ tự rời cuộc chơi, không góp mặt tại V.League 2025/2026.

Trước đó, cả làng túc cầu Việt Nam và người hâm mộ sống trong nỗi hồi hộp, chờ đợi gần 10 ngày, dù mong manh, về việc đội bóng xứ Quảng tiếp tục duy trì trong dòng chảy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Và rồi, tất cả vỡ tan khi nhà vô địch V.League 2017 chọn cách chia tay lặng lẽ, không thể buồn hơn.

Một cổ động viên xứ Quảng chia sẻ, có hai lần đã không kìm được nước mắt vì đội bóng thân yêu. Lần đầu tiên là khoảnh khắc khi nghe tin CLB Quảng Nam bị giải thể (21/7) và lần thứ hai là thông tin CLB Quảng Nam được cứu (28/7).

Các cầu thủ trẻ CLB Quảng Nam. Ảnh: Tường Vy/Báo Đà Nẵng.

Và rồi đến ngày 1/8, CLB Quảng Nam lại quay xe, không thể tham dự V.League 2025/2026. “Dù được dự báo từ trước nhưng cảm xúc thật buồn và hụt hẫng”, anh bày tỏ.

Quyết định dừng cuộc chơi có phần quá gấp gáp, khi mà mùa giải mới đang đến rất gần, khiến cho nhiều cầu thủ khó có cơ hội được ra sân vì các đội gần như đã lựa chọn xong lực lượng và hoàn thiện công tác tập luyện.

Hàng chục thành viên ban huấn luyện, trợ lý, nhân viên y tế, cấp dưỡng CLB Quảng Nam và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Quảng Nam đối mặt với nguy cơ lâm vào cảnh thất nghiệp.

Một nhân viên của Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Quảng Nam và đội bóng Quảng Nam cho hay rất băn khoăn và chưa biết đơn vị giải thể hay sáp nhập với Công ty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của CLB Quảng Nam với gần 150 cầu thủ các lứa tuổi từ U11 đến U21 và khoảng 30 nhân sự gồm huấn luyện viên, đội ngũ nhân viên, cấp dưỡng chưa biết sẽ “đi đâu, về đâu” trong thời gian tới?

Theo kế hoạch, sau hơn nửa tháng nghỉ hè về gia đình, ngày 17/8 tới đây các cầu thủ trẻ sẽ tập trung trở lại để tập luyện và chuẩn bị bước vào năm học mới 2025/2026. Dẫu vậy, trước tình hình hiện nay, câu chuyện ăn ở, tập luyện của các em ra sao; có tiếp tục tập luyện hay sẽ được sàng lọc, tinh gọn lại để sáp nhập với các tuyển trẻ của SHB Đà Nẵng?

Trước đó, sau cuộc họp với lãnh đạo Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Quảng Nam, một số phụ huynh đã chủ động xin kết thúc sớm hợp đồng đào tạo, cho con em nghỉ tập luyện để về nhà tiếp tục học tập. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa biết như thế nào và đang chờ hướng giải quyết từ CLB.

Một phụ huynh chia sẻ, các cầu thủ trẻ ngoài tập luyện bóng đá còn có một nhiệm vụ quan trọng là học văn hóa. Vì vậy, nếu cho các em nghỉ tập bóng đá phải tính toán rơi vào thời điểm cuối năm học để thuận lợi cho các thủ tục chuyển trường và việc học của các em, chứ hiện nay rất khó vì năm học mới đã cận kề. Hơn nữa, việc này cần sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện, nhất là cho những em ở các tỉnh khác như Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum... được trở về nhập học ở địa phương.

Rõ ràng, việc giải thể hay sáp nhập CLB bóng đá với cả trăm cầu thủ trẻ không đơn giản như một phép toán cơ học vì nó liên quan đến tương lai của các em.

Các cầu thủ đội Quảng Nam, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ mới. Còn với các em độ tuổi 11-12 tuổi trở lên, cần hết sức quan tâm để giúp các em thỏa sức đam mê với ước mơ trái bóng tròn hoặc con chữ để vào đời.