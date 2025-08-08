Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
CLB Quy Nhơn United đã chính thức chia tay 16 cái tên, gồm những ai?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:10 GMT+7
CLB Quy Nhơn United sau khi đổi tên và không còn suất chơi tại V.League đã quyết định chia tay 16 cầu thủ.
CLB Quy Nhơn United để 16 cầu thủ ra đi

CLB Quy Nhơn United ở mùa giải 2024/2025 mang tên CLB Quy Nhơn Bình Định. Tại V.League mùa trước, CLB Quy Nhơn Bình Định khi đó thi đấu rất kém cỏi và kết thúc với vị trí cuối bảng kèm suất xuống hạng trực tiếp.

CLB Quy Nhơn United ngoài việc đổi tên cũng có những biến động lớn về nhân sự. Đến lúc này, đã có 16 cầu thủ chia tay đội bóng gồm Phạm Đức Huy; Trần Phạm Bảo Tuấn, Phạm Hoài Dương, Hoàng Xuân Tân, Nguyễn Hoài Anh, Ngô Hồng Phước, Lục Xuân Hưng, Trương Văn Thiết, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Dương Văn Khoa, Trần Trọng Hiếu, Alves Farria Alisson, Luis Angel Salazar Cuesta, Jose Paulo de Oliveira Pinto, Rivas Gonzalez Rodrigo.

Mạc Hồng Quân đã chia tay CLB Quy Nhơn United. Ảnh: Quy Nhơn United FC

Trong số những cái tên đã nói lời tạm biệt, có không ít gương mặt có chất lượng chuyên môn cao, từng khoác áo ĐT Việt Nam như Phạm Đức Huy, Vũ Minh Tuấn, Lục Xuân Hưng, Mạc Hồng Quân… Đây là những sự chia tay đáng tiếc nhưng là điều không thể tránh khỏi bởi CLB Quy Nhơn United ở mùa giải 2025/2026 sẽ phải chơi tại giải hạng Nhất.

Trong vài năm qua, CLB Quy Nhơn United đã rất nhiều lần đổi tên. Tuy nhiên, logo của đội bóng vẫn không thay đổi và vẫn còn hàng chữ “Binh Dinh Football Club”.

Ở chiều ngược lại, để tái cơ cấu đội hình, CLB Quy Nhơn United được bổ sung 16 cầu thủ trẻ và HLV Trịnh Duy Quang từ CLB HAGL. Nhận định về cơ hội cạnh tranh suất lên hạng của CLB Quy Nhơn United, HLV Trịnh Duy Quang nhấn mạnh, ông được trở về quê hương và sẽ nỗ lực hết sức cùng đội bóng với quyết tâm tạo nên bản sắc riêng.

Lục Xuân Hưng không còn là thành viên của CLB Quy Nhơn United. Ảnh: Quy Nhơn United FC

Ở mùa giải 2025/2026, giải hạng Nhất có các ứng cử viên nặng ký cạnh tranh suất lên V.League như CLB Trường Tươi Đồng Nai, CLB Bắc Ninh. Chính vì vậy, với tình hình hiện tại, CLB Quy Nhơn United chỉ có thể tập trung trụ hạng trước khi nghĩ đến việc sớm tìm kiếm cơ hội trở lại V.League.

