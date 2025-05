Clip: Khống chế người đàn ông "ngáo đá" vừa chạy xe máy, vừa cầm rựa múa trên phố ở Bình Dương

Sáng 3/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của đối tượng Võ Văn Chánh (SN 1976, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Trước đó, Chánh điều khiển xe máy trên đường trong tình trạng cởi trần, không đội mũ bảo hiểm, tay trái cầm rựa vung múa liên tục như "biểu diễn", khiến người đi đường hoang mang, sợ hãi. Hành vi nguy hiểm của Chánh được cho là có liên quan đến việc sử dụng chất kích thích, có biểu hiện "ngáo đá".

Khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức tiếp cận. Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, một chiến sĩ nhanh chóng khống chế bằng động tác dứt khoát, không để Chánh kịp phản ứng. Sau đó, lực lượng hỗ trợ tiếp cận, bắt giữ đối tượng an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của Võ Văn Chánh bị dư luận lên án gay gắt vì gây mất an toàn cho cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.