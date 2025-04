TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ lớn tại quán bia nổi tiếng ở Quảng Ninh; mới ra tù, đối tượng "ngáo đá" dùng dao khống chế con tin

Nổ lớn tại quán bia nổi tiếng ở Quảng Ninh

Ngày 9/4, lãnh đạo UBND TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn xảy ra tại quán Chill Beer Club (địa chỉ khu 6C, phường Cẩm Trung).

Thông tin cho biết, vào khoảng 7h20 cùng ngày 9/4, người dân trong khu vực bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó là cột khói đen bốc lên từ quán bia trên, vụ nổ khiến nhiều vật dụng bị hất văng ra đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an phường Cẩm Trung đã có mặt kiểm soát hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy phát sinh sau vụ nổ và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vụ nổ khiến nhiều vật dụng trong quán Chill Beer Club bắn tung tóe ra đường. Nguồn: CAND

Được biết, Chill Beer Club là cơ sở kinh doanh ăn uống kết hợp hoạt động giải trí khá nổi tiếng tại TP.Cẩm Phả. Bước đầu ghi nhận, vụ nổ không gây thương vong về người nhưng thiệt hại khá lớn về tài sản, theo phán đoán ban đầu, rất có thể nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas.

Theo ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.



Mới ra tù, đối tượng "ngáo đá" dùng dao khống chế con tin

Ngày 9/4, Công an tỉnh Sóc Trăng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Lê Thanh Điền (46 tuổi, ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) về hành vi sử dụng ma túy, khống chế người khác bằng dao.



Lê Thanh Điền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 8/4, sau khi sử dụng ma túy, Điền có biểu hiện "ngào đá" đã bắt giữ ông H.V.H. (56 tuổi), rồi dùng dao tự chế kề vào cổ, đe doạ cắt cổ nạn nhân.

Rất may, ông H. lợi dụng lúc Điền lơ là đã chạy thoát, nhưng Điền vẫn cầm dao đứng bên ngoài chửi bới.

Đại tá Bùi Đức An - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp đến hiện trường vận động, thuyết phục Điền.

Tuy nhiên, lúc đầu gã ta không chấp hành còn đe doạ, xúc phạm cảnh sát. Đến khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, đối tượng mới giao nộp hung khí và hợp tác với cảnh sát.

Chính quyền địa phương cho biết, Điền là kẻ có 2 tiền án, vừa mới ra tù vào ngày 3/4. Tại thời điểm gây án, Điền được xác định dương tính với ma túy.

Công an làm việc với 4 người đăng thông tin sai về sáp nhập các cấp, tinh gọn bộ máy công an

Ngày 9/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập và xử lý 4 người đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy công an địa phương.



Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 4 người đăng thông tin sai về sáp nhập các cấp, tinh gọn bộ máy công an.

Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng PA05 phát hiện 2 tài khoản Facebook là “Đ.V.N” do ông Đ.V.N (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng và tài khoản “N.V.M” do ông N.V.M (sinh năm 1988, trú tại phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

Ngoài ra, còn có 1 tài khoản “T.Đ.N”, do ông N.M.T (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng đã có hành vi đăng tải thông tin bí mật Nhà nước liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đặc biệt, ông D.Đ.N (sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) quản lý, sử dụng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy công an địa phương, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt”, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cả bốn trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải và các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.



Làm việc với công an, 4 người trên đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Hiện, Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng và kiểm chứng trước khi chia sẻ các thông tin liên quan đến việc sáp nhập tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, theo thông tin chính thức từ Bộ Nội vụ, các thông tin về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hiện đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và đang được thực hiện theo chế độ mật, việc đăng tải trên mạng, kể cả việc lan truyền trong những hội, nhóm kín Zalo, Facebook… các thông tin chứa đựng bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ liên quan đến tinh gọn, sắp xếp bộ máy là vi phạm pháp luật.

Điều tra vụ 1 người tử vong bất thường tại nhà nghỉ

Chiều 8/4, phát hiện một người khách ngã dưới chân cầu thang tầng 1, trên cơ thể có nhiều vết thương, chủ nhà nghỉ H.B (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Trước đó, từ ngày 3/4, anh Thân Văn Th (sinh năm 1982, quê ở xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, Bắc Giang; sinh sống ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đến thuê phòng tại nhà nghỉ H.B (tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 8/4, chủ nhà nghỉ H.B phát hiện anh Th ngã dưới chân cầu thang tầng 1, trên người có nhiều vết thương.



Hình ảnh phòng nghỉ nơi anh Th thuê. Nguồn: Báo Bắc Giang

Dù đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thế cấp cứu, song do bị thương quá nặng nên anh Th đã tử vong. Kiểm tra căn phòng anh Th thuê, chủ nhà nghỉ thấy có nhiều vết máu.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông bị đánh tử vong sau mâu thuẫn chuyện giành micro hát karaoke tại nhà thờ họ

Ngày 9/4, TAND huyện Phú Vang (TP.Huế) mở phiên tòa xét xử Lê Chí Khánh (SN 1998, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) về tội Cố ý gây thương tích.



TAND huyện Phú Vang, TP.Huế mở phiên tòa xét xử Lê Chí Khánh về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Ngọc Sáng.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 19/8/2024, tại nhà thờ họ Lê Chí ở thôn Sư Lỗ, sau khi ăn giỗ xong, một số người trong nhà thờ ở lại tiếp tục ăn nhậu và hát karaoke.

Trong những người tham gia ăn nhậu và hát karaoke có ông Nguyễn Tình (SN 1959), Lê Trọng Duy (SN 1991) và Lê Chí Khánh (anh vợ của Duy).

Trong quá trình hát karaoke, ông Tình có biểu hiện say xỉn, chửi thề, giành giật micro của người khác đang hát rồi kéo rách áo của Duy.

Việc này khiến giữa Duy và ông Tình mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Được mọi người can ngăn, Duy đi về nhà thay áo, còn ông Tình đi bộ ra đường bê tông.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Duy điều khiển xe máy chạy trở lại nhà thờ Lê Chí để chơi thì gặp ông Tình đang đứng ở đường bê tông xóm và đang nói năng, chửi bới lung tung.

Thấy vậy, Duy dừng xe, cầm mũ bảo hiểm giơ lên để dọa đánh ông Tình, ông Lê Văn Phúc ở cùng thôn can ngăn.

Lúc này, Khánh điều khiển xe máy từ nhà thờ họ Lê Chí đi đón con thì thấy Duy và ông Tình đang lời qua tiếng lại. Khánh dừng xe lại và xông tới dùng tay đánh vào mặt ông Tình làm ông Tình ngã ngửa người về phía sau.

Khi ngã về phía sau, đầu của ông Tình bị đập xuống đường bê tông, chảy máu và nằm bất động.

Thấy vậy, Khánh điều khiển xe máy chạy vào nhà thờ Lê Chí và nhờ người gọi xe đưa ông Tình đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến ngày 22/8/2024, ông Tình tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tình là do chấn thương sọ não nặng không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo Khánh thành thật khai báo, ăn năn hối hận. Khánh cho rằng mình chỉ đánh ông Tình để dọa, không ngờ lại khiến ông này tử vong.

HĐXX TAND huyện Phú Vang tuyên phạt bị cáo Lê Chí Khánh 8 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.