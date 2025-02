Clip NÓNG 24h: Thanh niên bị đánh "hội đồng" dã man sau va chạm giao thông tại Bình Dương

Bình Dương: Thanh niên bị đánh "hội đồng" dã man sau va chạm giao thông

Thanh niên bị đánh "hội đồng" dã man sau va chạm giao thông tại Bình Dương. Nguồn: Tiền Phong

Ngày 17/2, mạng xã hội chia sẻ clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một thanh niên bị một nhóm người tấn công giữa đường khiến dư luận bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, một nhóm 5 người đã đấm đá liên tiếp một nam thanh niên. Một trong số những đối tượng này còn dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân. Bị tấn công, nam thanh niên ngã xuống đường nhưng nhóm đối tượng vẫn không buông tha.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người qua lại nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm đối tượng quá hung hãn và côn đồ. Cả nhóm chỉ rời đi khi sau khi có 2 người đàn ông vào can ngăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 ngày 16/2 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (giáp ranh với phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương). Một số nhân chứng cho biết, nam thanh niên bị đánh sau khi va chạm giao thông với nhóm người trên. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, sau đó nhóm đối tượng đã vây đánh nạn nhân.

Sáng 17/2, lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã nắm thông tin trên và đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ tài xế bị phạt nặng vì đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nữ tài xế bị phạt nặng vì đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Báo Giao Thông

Tối 16/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt thêm một tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khoảng 14h cùng ngày, nữ tài xế Trần Thị L (SN 1982, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30F-609.XX lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km 244 hướng Lào Cai về Hà Nội, chị L phát hiện mình lái xe đi nhầm đường, nên điều khiển phương tiện quay đầu đi đúng chiều đường cao tốc.

Hành vi vi phạm của chị L đã bị camera hành trình của một phương tiện lưu thông trên cao tốc ghi lại. Căn cứ Nghị định 168/2024, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế L về lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều cao tốc. Hành vi này bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo đại diện Cục CSGT, liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định... Đây là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra TNGT bất cứ lúc nào.

"Nhiều vụ vi phạm được lực lượng CSGT xử lý từ những ghi nhận, phản ánh của quần chúng nhân dân cho thấy thái độ tích cực và tinh thần, trách nhiệm công dân rất cao, sẵn sàng phê phán, lên án cái xấu, vấn đề tiêu cực trong đời sống xã hội", Cục CSGT nhấn mạnh.

Đắk Lắk: Hai xe tải tông nhau, người dân phá cửa cứu tài xế

Hai xe tải tông nhau, người dân phá cửa cứu tài xế. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải khiến một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Trước đó, vào khoảng 18h55 ngày 15/2, tại Km 1785+550, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tổ dân phố 13, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tài xế Lê Văn Vương (SN 1985, trú tại TDP3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển xe tải BKS 48H-004.66 chở theo con trai L. V. V (SN 2008) lưu thông theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải BKS 47C - 197.65 do tài xế Trần Thị Hồng (SN 1996, ngụ xã Cư Đ'răm, huyện Krông Bông) điều khiển chở theo con gái lưu thông theo hướng ngược lại đang đi qua đường từ phải qua trái.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải 48H-004.66 bị bể nát, tài xế Vương bị mắc kẹt trong cabin. Phát hiện vụ việc, người dân đã cùng nhau phá cửa đưa tài xế ra ngoài. Tại hiện tường, tài xế bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.