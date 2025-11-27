Clip "nữ quái" xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình

Thế giới

Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới sử dụng tre - vốn vừa linh hoạt, bền chắc, lại rẻ hơn thép và nhôm - làm giàn giáo trong xây dựng. Những đội thợ giàn giáo lành nghề có thể dựng đủ giàn tre để bao phủ một tòa nhà chỉ trong một ngày - thậm chí vài giờ - sử dụng các kỹ thuật đã có từ hàng nghìn năm trước, và được truyền lại qua nhiều thế hệ.