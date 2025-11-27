Clip "nữ quái" xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong Ma Cao, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.
