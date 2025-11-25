Video vết nứt tại xã D'ran đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét

Lực lượng chức năng xã D’ran đã hỗ trợ người dân ở khu vực đồi Trảng Bàng, thôn Lạc Thiện 2 di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chính quyền xã D’ran cũng đang sát sao theo dõi tình hình vết nứt tại ngọn đồi này.

Chính quyền xã D’ran cho biết, hiện nay, vết nứt trên đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét, sụt sâu khoảng 0,5 mét. Vì vậy, khu vực đồi Trảng Bằng này có nguy cơ sạt lở cao sau nhiều ngày mưa liên tục kéo dài ở địa phương.