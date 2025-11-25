Video vết nứt tại xã D'ran đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lực lượng chức năng xã D’ran đã hỗ trợ người dân ở khu vực đồi Trảng Bàng, thôn Lạc Thiện 2 di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chính quyền xã D’ran cũng đang sát sao theo dõi tình hình vết nứt tại ngọn đồi này.
Chính quyền xã D’ran cho biết, hiện nay, vết nứt trên đã lan rộng, kéo dài hơn 700 mét, độ hở khoảng 0,5 mét, sụt sâu khoảng 0,5 mét. Vì vậy, khu vực đồi Trảng Bằng này có nguy cơ sạt lở cao sau nhiều ngày mưa liên tục kéo dài ở địa phương.
Thời gian gần đây, những tấm biển quảng cáo quá khổ bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.