Cô gái bất ngờ nhận ra mẹ ruột sau 30 năm nhờ xem một video





Một cô gái ở miền đông Trung Quốc đã được đoàn tụ với mẹ ruột sau 30 năm xa cách, khi tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ trong video giống hệt mình.

Cô gái họ Nghiêm, 32 tuổi, hiện làm việc tại một xưởng giày ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Gần đây, cô thấy một phụ nữ đang livestream trên nền tảng video ngắn có gương mặt giống mình một cách kỳ lạ.

Người phụ nữ ấy là bà Từ, 52 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tây, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh “Đi tìm con gái thứ hai của tôi”. Từ năm 2022, bà Từ đã dùng mạng xã hội để tìm kiếm đứa con gái thất lạc và đồng thời giúp đỡ nhiều gia đình khác trong hành trình đoàn tụ.

Nghiêm vốn được một gia đình khác nhận nuôi từ nhỏ. Dù lớn lên trong vòng tay cha mẹ nuôi yêu thương, cô chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nguồn cội. Khi thấy bà Từ trong livestream, cô lập tức để lại bình luận: “Có thể cháu là con gái của cô”. Được khích lệ, cô đã liên hệ với cảnh sát.

Nước mắt lăn dài khi người mẹ (bên phải) và con gái đoàn tụ sau 30 năm xa cách. Ảnh: Douyin

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, Nghiêm kết nối được với bà Từ, khi đó đang dưỡng thương ở nông thôn Giang Tây. Kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định quan hệ huyết thống. Bà Từ sau đó cùng gia đình lên Chiết Giang để đoàn tụ tại đồn công an.

Khoảnh khắc mẹ con gặp lại sau ba thập kỷ, cả hai không kìm được nước mắt, nắm chặt tay nhau. Bà Từ giới thiệu Nghiêm với anh trai và chị gái ruột.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Từ cho biết Nghiêm là con út trong gia đình. Vì khó khăn kinh tế, vợ chồng bà phải gửi con cho người dì nuôi. Về sau, mẹ chồng bà lại đưa bé đến sống với một cặp vợ chồng hiếm muộn trong làng. Khi gia đình này có con, họ đã bỏ Nghiêm trước cổng một cơ quan chính quyền, dẫn tới việc hai mẹ con ly tán. Sau đó, bé được một gia đình sống cách đó chưa đến 10km nhận nuôi.

“Bây giờ tôi đã thực hiện được ước nguyện bao năm nay”, bà Từ xúc động chia sẻ sau khi tìm thấy con gái.

Hiện tại, Nghiêm chưa cho biết liệu có trở về sống cùng gia đình ruột hay không. Câu chuyện xúc động này đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.