Cô gái Hà Nội phản đòn, "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.

Theo đoạn video ghi lại, nam thanh niên xăm trổ hăm dọa rồi bất ngờ đấm thẳng vào đầu cô gái đang ngồi trên xe máy. Bực tức trước hành vi trên, cô gái nhanh chóng phản đòn. Chỉ sau vài chục giây giằng co, người đàn ông bị khống chế nằm gọn dưới đất, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Người đàn ông này lớn tiếng chửi bới người phụ nữ tại hầm gửi xe. Ảnh cắt từ clip.

Dù rơi vào thế bất lợi, nam thanh niên vẫn tỏ ra cứng rắn, không chịu xin lỗi. Tình huống chỉ lắng xuống khi bảo vệ chung cư và một số người có mặt can ngăn.

Qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua, cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi). Hằng cho biết sự việc xảy ra khi cô tới phòng tập của chị gái tại khu Thượng Đình, Hà Nội.

Người đàn ông ra tay đánh người phụ nữ trước. Ảnh cắt từ clip.

Khi xuống hầm gửi xe, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì chị mặc áo bra thể thao. "Khi bị phản ứng, anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, chị Hằng kể.

Dù định bỏ qua để ra về, chị tiếp tục bị đối phương chửi bới thô tục. Không kiềm chế được, cô quay lại đối chất, dẫn tới xô xát. Nhờ khả năng võ thuật, Hằng áp sát và khống chế đối phương ngay trong khu để xe. Sự việc chỉ kết thúc khi nam thanh niên buộc phải xin lỗi cô gái.

Người đàn ông bị người phụ nữ ghì chặt, cuối cùng chị đã nhận được câu xin lỗi từ đối phương. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc khiến cô gái bị xây xát nhẹ vùng mặt; còn đoạn clip được chính em gái cô vô tình đăng tải vài hôm trước, tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội.

Ít ai biết, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

“Khi xung đột xảy ra, tôi có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát kỹ thuật, chỉ khống chế ở vùng an toàn để tránh gây chấn thương cho đối phương”, Hằng chia sẻ.

Dù phản đòn thành công, Hằng thừa nhận không khuyến khích bất kỳ ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. “Đoạn clip cũng là bài học lớn cho bản thân tôi. Mọi người khi ra đường nên hạn chế xung đột”, cô nói.

Tuy vậy, cô cũng nhắn nhủ tới các bạn nữ: “Hãy học võ, không phải để đánh nhau, mà để biết cách bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống nguy hiểm”.

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và ủng hộ dành cho cô gái: “Chị mặc áo chống nắng đã mạnh, cởi ra chắc còn áp đảo hơn nữa", một tài khoản viết. “Xem chị đánh mà hả hê, đúng là nữ võ sĩ không phải dạng vừa đâu", người khác chốt lại.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn luật sư TP.HCM đánh giá vụ việc có thể thấy hành vi của cô gái không được coi là tội phạm bởi đây là hành vi phòng vệ chính đáng nhằm chống trả lại việc tác động vật lý trước đó của người đàn ông.

Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình cũng lưu ý không phải hành vi chống trả nào cũng được coi là phòng vệ chính đáng hợp pháp. Việc phòng vệ vẫn có thể dẫn đến hành vi phạm tội nếu như vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, đối với phái nữ hiện nay, việc học võ thuật để tự vệ nên được khuyến khích và phát triển nhiều hơn. Việc trang bị cho bản thân nền tảng võ thuật sẽ giúp tăng cường khả năng tự vệ, ứng phó với những tình huống nguy hiểm xảy ra đối với bản thân và mọi người xung quanh.

“Trong tình huống này, việc học võ thật sự rất cần thiết để đối phó với nguy hiểm mà bản thân cô gái đang phải đối mặt. Tuy nhiên cũng cần lưu ý sử dụng võ thuật một cách hợp lý để không vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác”, luật sư Bình nhấn mạnh.