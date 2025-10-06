Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 06/10/2025 07:00 GMT+7

Cô gái từng đạp xe rao bán bánh khắp cù lao Chợ Mới, An Giang, nay là chủ thương hiệu sản phẩm đạt 4 sao OCOP

+ aA -
Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 06/10/2025 07:00 GMT+7
Từ chiếc mẹt bánh mưu sinh bên chợ quê (Chợ Mới, tỉnh An Giang), cô gái Nguyễn Thị Trang Thùy đã biến món bánh hạnh nhân thành sản phẩm đạt 4 sao OCOP 4, có mặt trên các sàn thương mại điện tử và vươn ra nước ngoài.
Hơn 30 năm bền bỉ gây dựng thương hiệu, hành trình của chị không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp thành công, mà còn minh chứng cho nghị lực, niềm tin và tình yêu quê hương.

Cuối tháng 9/2025 vừa qua, tại Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, sản phẩm bánh hạnh nhân Tiến Anh của chị Nguyễn Thị Trang Thùy đã vinh dự đạt giải sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng - một lần nữa khẳng định vị thế của thương hiệu đến từ vùng đất cù lao hiền hòa.

Hơn 30 năm trước, khi vừa học xong lớp 12, Nguyễn Thị Trang Thùy (SN 1970, ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nay là xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã phải gác lại ước mơ giảng đường vì hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Trang Thùy với sản phẩm bánh hạnh nhân Tiến Anh đạt chuẩn OCOP 4 sao, vinh dự đạt giải sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Hồng Cẩm

Từ mẹt bánh quê mưu sinh đến cơ duyên lập nghiệp

Năm 1992, chị lên TPHCM phụ giúp người dì làm bánh kẹo. Chính nơi ấy, chị được dì truyền lại bí quyết làm món bánh hạnh nhân, thứ bánh thơm bùi, giòn tan mà sau này đã làm nên thương hiệu cuộc đời chị.

Khi người dì ra nước ngoài định cư, chị Thùy trở về quê, mang theo công thức bánh và niềm tin giản dị: “Chỉ cần làm ngon, người ta sẽ nhớ!”.

Ban đầu, chị chỉ đủ vốn mua nửa ký bột, nhóm bếp củi nhỏ trong nhà để làm bánh bán ở chợ quê. Mỗi ngày, chị đạp xe chở mẹt bánh đi khắp ngóc ngách thị trấn. Bánh ngon, tiếng lành đồn xa, lượng khách ngày một đông. Từ nửa ký bột tăng lên 1, rồi 2 ký mỗi ngày.

Bánh hạnh nhân Tiến Anh (Chợ Mới, An Giang), từ mẹt bánh quê đến đặc sản OCOP 4 sao. Ảnh: Hồng Cẩm
Bước ngoặt đến với chị vào năm 1993, khi chị làm món bánh hạnh nhân đậu phộng đãi trong đám cưới người cháu. Khách dự tiệc khen nức nở, ai cũng hỏi mua. Từ đó, bánh của chị được đặt làm cho đám tiệc, lễ Tết. Có hôm, chị phải thức trắng đêm cùng vài người hàng xóm trộn bột, nướng bánh cho kịp giao hàng.

“Ngày đó tôi làm không xuể, sáng lo nướng, trưa lại đạp xe giao bánh khắp cù lao Chợ Mới. Cực nhưng vui, vì thấy bà con thương mà mua ủng hộ”, chị Thùy nhớ lại.

Nhưng khi sản phẩm được ưa chuộng, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện những người làm theo. Nhiều lúc, đối mặt với cạnh tranh, chị từng nghĩ đến việc bỏ nghề. Song tình yêu với chiếc bánh quê, cùng niềm tin “Bánh mình làm ngon thật, người ta ăn sẽ biết và tìm đến” đã giữ chị ở lại.

Công nhân chuẩn bị đưa bánh hạnh nhân vào lò nướng. Ảnh: Hồng Cẩm
Năm 1996, chị kết hôn với anh Trần Lê Hùng (SN 1969), người bạn đời đồng thời là cộng sự tận tâm nhất. Hai vợ chồng quyết định gắn bó với nghề, đăng ký thương hiệu “bánh hạnh nhân Nhật Anh”. Khi ấy, trung bình mỗi ngày họ bán được hơn 10kg bánh, dịp Tết có thể lên đến 30kg. Cả xóm cùng thức thâu đêm rang đậu, trộn bột, nướng bánh… mùi thơm lan tỏa khắp vùng cù lao.

Giữ thương hiệu giữa “cơn bão” hàng nhái

Khi thương hiệu “bánh hạnh nhân Nhật Anh” bắt đầu được biết đến rộng rãi, cũng là lúc chị Thùy đối mặt với biến cố lớn: hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Nhiều cơ sở sao chép mẫu mã, in bao bì giống hệt, nhưng chất lượng kém xa. Người tiêu dùng nhầm lẫn, khiến uy tín thương hiệu sụt giảm nghiêm trọng.

Từ mẹt bánh quê mưu sinh của cô gái Chợ Mới, nay là một dây chuyền sản xuất bánh hạnh nhân Tiến Anh với công nghệ hiện đại. Ảnh: Hồng Cẩm
Không cam chịu mất “đứa con tinh thần”, năm 1999, chị bàn với chồng đi đăng ký độc quyền thương hiệu, nhưng tên “Nhật Anh” đã bị trùng. Không bỏ cuộc, chị quyết định đổi sang thương hiệu mới “bánh hạnh nhân Tiến Anh”, lấy tên con trai làm điểm khởi đầu cho hành trình mới. Cùng với đó, chị đổi màu bao bì từ đỏ sang xanh để tạo sự khác biệt.

“Ban đầu, người ta tưởng bánh Tiến Anh là hàng nhái của Nhật Anh nên không dám mua. Tôi phải ghi thêm dòng chữ nhỏ “Bánh hạnh nhân Nhật Anh cũ” để khách nhận ra”, chị Trang cười nhớ lại.

Suốt nhiều năm, vợ chồng chị kiên trì đi tiếp thị từng bạn hàng ngoài chợ, đến cửa hàng tạp hóa, rồi đến từng đại lý, chứng minh rằng Tiến Anh là thương hiệu thật, chất lượng thật.

Kiên trì ấy đã được đền đáp, sau 5 năm, bánh hạnh nhân Tiến Anh lấy lại niềm tin của thị trường, trở thành thương hiệu được ưa chuộng khắp miền Tây.

Sau 30 phút nướng, những vỉ bánh hạnh nhân thơm phức đã ra lò. Ảnh: Hồng Cẩm
Giữa “cơn bão” hàng nhái, chị Thùy vẫn giữ vững triết lý nghề: “Làm ăn có tâm, bánh phải sạch, nguyên liệu phải chất lượng. Chỉ có chất lượng mới giữ được khách”. Chính điều đó đã giúp thương hiệu Tiến Anh đứng vững và phát triển suốt hơn ba thập kỷ qua.

Bánh quê thành đặc sản đạt 4 sao OCOP

Không dừng lại ở quy mô thủ công, năm 2009, chị Thùy quyết định “bước ra khỏi căn bếp nhỏ”. Vợ chồng chị mạnh dạn vay ngân hàng, đầu tư nhà xưởng khang trang, trang bị dây chuyền hiện đại: máy trộn bột, lò nướng, máy đóng gói… Mục tiêu của chị là đưa bánh hạnh nhân quê nhà trở thành đặc sản của An Giang.

Những chiếc bánh hạnh nhân hình bông mai độc quyền, nở đều năm cánh, giòn tan, thơm lừng. Ảnh: Hồng Cẩm

Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, vợ chồng chị sáng tạo thêm dòng sản phẩm mới, đó là bánh hạnh nhân hình bông mai - biểu tượng của sự may mắn. Từng chiếc bánh vàng óng, nở đều năm cánh, giòn tan, thơm lừng. Ra mắt đúng dịp Tết, bánh hoa mai Tiến Anh nhanh chóng “cháy hàng”.

Sản phẩm độc đáo giúp thương hiệu bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Năm 2015, chị Thùy thành lập Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tiến Anh, đánh dấu bước chuyển từ cơ sở hộ gia đình sang doanh nghiệp chuyên nghiệp. Cùng năm đó, chị đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm bánh hoa mai và được công nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia.

Công nhân đang công đoạn đóng gói bánh hạnh nhân. Ảnh: Hồng Cẩm

Đến năm 2019, dòng bánh kẹp Tiến Anh tiếp tục đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu, tạo bàn đạp cho thương hiệu tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Năm 2020, bánh hạnh nhân Tiến Anh chính thức đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh An Giang, trở thành niềm tự hào của người dân Chợ Mới.

Từ bánh truyền thống đậu phộng, công ty tiếp tục mở rộng sang các hương vị mới như trà xanh matcha, mè, phô mai, sô cô la, bánh quy khóm và bánh kẹp. Bao bì được thiết kế sang trọng, phù hợp làm quà biếu Tết, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Hiện nay, Công ty Tiến Anh có hơn 20 lao động thường xuyên, hàng chục lao động thời vụ mỗi dịp lễ Tết, với thu nhập trung bình 5–6 triệu đồng/tháng. Sản phẩm được phân phối tại 23 đại lý trên toàn quốc và xuất hiện trên nhiều sàn thương mại điện tử lớn.

Hiện vợ chồng chị Trang Thùy đang hoàn tất hồ sơ nâng cấp sản phẩm lên OCOP 5 sao quốc gia, đồng thời xúc tiến xuất khẩu sang Nhật Bản và Australia. Ảnh: Hồng Cẩm
Anh Trần Lê Hùng, chồng chị Thùy, chia sẻ: “Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ nâng cấp sản phẩm lên OCOP 5 sao quốc gia, đồng thời xúc tiến xuất khẩu sang Nhật Bản và Australia. Hiện một vài đơn hàng thử nghiệm đã được gửi đi và nhận được phản hồi rất tích cực”.

Giữa thời đại hội nhập, khi nhiều đặc sản quê đang dần mai một, vợ chồng chị Thùy vẫn bền bỉ giữ lửa nghề, gìn giữ hương vị xưa trong từng chiếc bánh. Với chị, mỗi mẻ bánh ra lò không chỉ là thành phẩm kinh tế, mà còn là “một phần ký ức quê” gửi đến người xa xứ.

“Tôi chỉ mong sao, khi ai đó nhắc đến An Giang, họ sẽ nhớ đến bánh hạnh nhân Tiến Anh như một hương vị đặc trưng của quê mình”, chị Thùy nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

