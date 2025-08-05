Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục "khuấy đảo" thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 30 mã tăng giá và 51 mã giảm giá, 0 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn sóng khi ghi nhận tăng 2,61% lên 78,67 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục tạo sóng trong phiên hôm nay khi cả 3 mã trụ cột của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều góp phần "hích" đẩy đà tăng của thị trường chung.

Cụ thể, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,67% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 117.500 đồng/cổ phiếu. Mã VHM của Vinhomes tăng 4,12% lên 96.000 đồng/cổ phiếu và cuối cùng là mã VRE của Vincom Retails cũng không kém đà tăng mạnh lên³ 6,36% lên 30.950 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, cả 3 mã này đều có mặt trong top mã kéo tăng điểm trong phiên hôm nay với hơn 10,7 điểm tăng.

Ngoài ra, những mã xanh góp mặt trong phiên còn tới từ nhiều ông lớn "thâm niên" như CEO +0,85; DXG +0,5%; IDC +0,67%; VPI +1,52%;...

Ở chiều ngược lại, chiếm phần lớn bảng điển tử lại phủ sắc đỏ với nhiều mã như: DIG -1,16%; NVL -2,44%; PDR -1,04%; HDC -2,51%; TCH -1,26%; SCR -0,53%;...

“Địa chấn” cổ phiếu Hòa Phát: Gần 6.000 tỷ khớp lệnh trong một phiên, chưa từng có trong lịch sử

Tuy nhiên, tâm điểm thị trường hôm nay lại hút ánh mắt vào mã HPG của tỷ phú Trần Đình Long khi khi khớp lệnh kỷ lục 216 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch lên đến hơn 5.700 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao kỷ lục từng ghi nhận trên một cổ phiếu trong lịch sử.

Giao dịch khối ngoại trên HPG cũng tích cực khi mua ròng hơn 40 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 1.100 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn phiên 5/8. Đây là một trong những động lực đẩy cổ phiếu này tăng mạnh phiên vừa qua. Dù không thể giữ được mức giá trần nhưng HPG vẫn đóng cửa với mức tăng ấn tượng 4,35%.

Sau phiên khớp lệnh kỷ lục, gần 3% lượng cổ phiếu lưu hành của Hòa Phát đã đổi chủ. Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long hiện là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán với 76.755 tỷ đồng. Thậm chí, vốn điều lệ của Hòa Phát còn lớn hơn nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank…

Diễn biển cố phiếu HPG trong phiên giao dịch hôm nay 5/8. Ảnh: FireAnt

VN-Index có phiên như đi 'tàu lượn'

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch lịch sử với dòng tiền sôi động chưa từng có. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE ghi nhận 69.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt 3% so với kỷ lục cũ thiết lập chỉ một tuần trước. Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị khớp lệnh lên tới 77.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD.

VN-Index trải qua phiên giao dịch đầy kịch tính, giống như một chuyến “tàu lượn”. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 20 phút vào phiên chiều, VN-Index đang bật tăng gần 57 điểm bỗng “lao dốc” về vùng giá đỏ trước khi hồi phục trở lại. Đóng cửa phiên 5/8, VN-Index tăng gần 19 điểm, lên mức 1.547,15 điểm.

Tâm lý hưng phấn khi VN-Index liên tiếp lập đỉnh đang thu hút thêm dòng tiền đầu cơ, tạo nên bức tranh giao dịch sôi động hiếm thấy.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với hơn 350 mã tăng so với 480 mã giảm.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8. Ảnh: Vietstock

Trước bối cảnh khởi sắc của thị trường chung, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.259 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 2.524 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 1.080 tỷ đồng, BID và MSN cùng được rót ròng 141 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Ngoài ra, các mã khác như MWG và VCB cũng được mua ròng từ 129 tỷ tới 137 tỷ đồng.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VIC tiếp tục bị bán ròng đột biến 2.891 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận.

Ngoài ra, 2 cổ phiếu ngân hàng là SHB và VPB cũng bị bán ròng mạnh từ 199 tỷ tới 227 tỷ đồng. Bộ đôi cổ phiếu Bluechips khác là VHM và FPT bị bán ròng lần lượt 153 tỷ đồng và 147 tỷ đồng.