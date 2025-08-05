Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:06 GMT+7

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường

Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:06 GMT+7
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục dẫn sóng thị trường phiên 5/8 với mức tăng 2,61%, trong đó VIC, VHM, VRE đồng loạt bứt phá. Thanh khoản toàn thị trường chạm sát mức kỷ lục gần 70.000 tỷ đồng
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục "khuấy đảo" thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 30 mã tăng giá và 51 mã giảm giá, 0 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn sóng khi ghi nhận tăng 2,61% lên 78,67 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục tạo sóng trong phiên hôm nay khi cả 3 mã trụ cột của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều góp phần "hích" đẩy đà tăng của thị trường chung.

Cụ thể, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,67% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 117.500 đồng/cổ phiếu. Mã VHM của Vinhomes tăng 4,12% lên 96.000 đồng/cổ phiếu và cuối cùng là mã VRE của Vincom Retails cũng không kém đà tăng mạnh lên³ 6,36% lên 30.950 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, cả 3 mã này đều có mặt trong top mã kéo tăng điểm trong phiên hôm nay với hơn 10,7 điểm tăng.

Ngoài ra, những mã xanh góp mặt trong phiên còn tới từ nhiều ông lớn "thâm niên" như CEO +0,85; DXG +0,5%; IDC +0,67%; VPI +1,52%;...

Ở chiều ngược lại, chiếm phần lớn bảng điển tử lại phủ sắc đỏ với nhiều mã như: DIG -1,16%; NVL -2,44%; PDR -1,04%; HDC -2,51%; TCH -1,26%; SCR -0,53%;...

“Địa chấn” cổ phiếu Hòa Phát: Gần 6.000 tỷ khớp lệnh trong một phiên, chưa từng có trong lịch sử

Tuy nhiên, tâm điểm thị trường hôm nay lại hút ánh mắt vào mã HPG của tỷ phú Trần Đình Long khi khi khớp lệnh kỷ lục 216 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch lên đến hơn 5.700 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao kỷ lục từng ghi nhận trên một cổ phiếu trong lịch sử.

Giao dịch khối ngoại trên HPG cũng tích cực khi mua ròng hơn 40 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 1.100 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn phiên 5/8. Đây là một trong những động lực đẩy cổ phiếu này tăng mạnh phiên vừa qua. Dù không thể giữ được mức giá trần nhưng HPG vẫn đóng cửa với mức tăng ấn tượng 4,35%.

Sau phiên khớp lệnh kỷ lục, gần 3% lượng cổ phiếu lưu hành của Hòa Phát đã đổi chủ. Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long hiện là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán với 76.755 tỷ đồng. Thậm chí, vốn điều lệ của Hòa Phát còn lớn hơn nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank…

Diễn biển cố phiếu HPG trong phiên giao dịch hôm nay 5/8. Ảnh: FireAnt

VN-Index có phiên như đi 'tàu lượn'

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch lịch sử với dòng tiền sôi động chưa từng có. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE ghi nhận 69.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt 3% so với kỷ lục cũ thiết lập chỉ một tuần trước. Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị khớp lệnh lên tới 77.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD.

VN-Index trải qua phiên giao dịch đầy kịch tính, giống như một chuyến “tàu lượn”. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 20 phút vào phiên chiều, VN-Index đang bật tăng gần 57 điểm bỗng “lao dốc” về vùng giá đỏ trước khi hồi phục trở lại. Đóng cửa phiên 5/8, VN-Index tăng gần 19 điểm, lên mức 1.547,15 điểm.

Tâm lý hưng phấn khi VN-Index liên tiếp lập đỉnh đang thu hút thêm dòng tiền đầu cơ, tạo nên bức tranh giao dịch sôi động hiếm thấy.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với hơn 350 mã tăng so với 480 mã giảm.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8. Ảnh: Vietstock

Trước bối cảnh khởi sắc của thị trường chung, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.259 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 2.524 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 1.080 tỷ đồng, BID và MSN cùng được rót ròng 141 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Ngoài ra, các mã khác như MWG và VCB cũng được mua ròng từ 129 tỷ tới 137 tỷ đồng.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VIC tiếp tục bị bán ròng đột biến 2.891 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận.

Ngoài ra, 2 cổ phiếu ngân hàng là SHB và VPB cũng bị bán ròng mạnh từ 199 tỷ tới 227 tỷ đồng. Bộ đôi cổ phiếu Bluechips khác là VHM và FPT bị bán ròng lần lượt 153 tỷ đồng và 147 tỷ đồng.

Cổ phiếu 'họ' Vingroup giảm 4/5 phiên tuần qua, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bay' hơn 1 tỷ USD

Giá cổ phiếu VIC, VHM và VPL lao dốc khiến tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bốc hơi" hơn 1 tỷ USD chỉ trong phiên 1/8, giữa làn sóng nhà đầu tư ồ ạt chốt lời sau chuỗi tăng nóng.

Người dân Huế khó tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội do lãi suất cao, thủ tục phức tạp
7

Nhà đất
Người dân Huế khó tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội do lãi suất cao, thủ tục phức tạp

Đổi nợ lấy cổ phiếu 'trà đá': Đầu tư Hải Phát có thể lỗ hơn 130 tỷ đồng giá trị khoản vay tại HQC

Nhà đất
Đổi nợ lấy cổ phiếu 'trà đá': Đầu tư Hải Phát có thể lỗ hơn 130 tỷ đồng giá trị khoản vay tại HQC

Hải Phòng thu hồi hơn 1.200 ha đất phục vụ 49 dự án, công trình

Nhà đất
Hải Phòng thu hồi hơn 1.200 ha đất phục vụ 49 dự án, công trình

Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Nhà đất
Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Đọc thêm

'Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2'
Xã hội

"Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2"

Xã hội

Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ.

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu
Nhà nông

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu

Nhà nông

Nhiều quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc và New Zealand đã có những bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách và quy định đối với cây trồng được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen.

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Tất Bình cho biết ông "tức điên" khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Quốc Tuấn diễn cảnh tình cảm một cách ngượng ngùng.

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật
Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do đăng bài tự nhận là đại sứ một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong khi Bộ Công Thương khẳng định không có sự việc này.

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…
Văn hóa - Giải trí

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…

Văn hóa - Giải trí

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc
Thế giới

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc

Thế giới

Một nhà ngoại giao EU cho biết, Brussels đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì nước này có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine - theo báo Mỹ Politico.

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá
Gia đình

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá

Gia đình

Mùa hè đừng bỏ lỡ loại rau này. Chúng tươi mát, giòn, mềm và ngon, giúp tiêu hóa và giảm ứ đọng trong ruột, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán 'đi tàu lượn', điểm sáng TCB và HPG
Kinh tế

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán "đi tàu lượn", điểm sáng TCB và HPG

Kinh tế

Đang tăng 57 điểm lên vùng đỉnh 1.585 điểm, VN-Index bất ngờ "rơi tự do" khi mất hơn 46 điểm dưới áp lực xả hàng từ nhà đầu tư. Dù vậy, điểm sáng vẫn đến từ mã TCB và HPG của hai tỷ phú Hồ Hùng Anh và Trần Đình Long.

Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'
Nhà nông

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông

Theo Hội Cá nước lạnh Lào Cai, nghề nuôi cá tầm, cá hồi hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với số lượng lớn và giá thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trong nước. Nhiều cơ sở nuôi cá tầm đang phải thu hẹp quy mô chăn nuôi vì thua lỗ.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”

Kinh tế

Chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đồng hành cùng chương trình với sứ mệnh kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần phụng sự cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Tin tức

Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng
Nhà nông

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang đã đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% cùng kỳ 2024, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch toàn đảo ước đạt hơn 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%, chiếm một nửa doanh thu từ du lịch của toàn tỉnh An Giang.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch
Lào Cai thi đua yêu nước

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo cùng các loài thú biển quý hiếm khác.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt 'Chốt đơn' khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt "Chốt đơn" khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời việc Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt có đúng quy định của Luật Điện ảnh.

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu
Nhà nông

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu

Nhà nông

Đội tàu đánh cá của anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An vừa cập bến với 12 tấn cá biển, trong đó có 6 tấn cá bạc má ngon, giá trị kinh tế cao. Thương lái mua cá bạc má ngay tại bến, tàu anh Lưu "đút túi" gần 300 triệu đồng chỉ sau 1 ngày vươn khơi.

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong
Pháp luật

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng
Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng

Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Đông Á Thanh Hóa buồn bã vì chấn thương gãy xương mác, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh nỗ lực hồi phục để sớm trở lại sân cỏ, cống hiến cho đội bóng và ĐT Việt Nam.

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình
Thể thao

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình

Thể thao

Sáng 5/8, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đến viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Tin tức

Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tranh thủ làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0
Nhịp sống trẻ

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0

Nhịp sống trẻ

Những câu chuyện của Top 5 thí sinh chiến thắng năm nay nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy tiếp tục đối mặt với biến cố lớn khi bị tòa án Trung Quốc phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 58 tỷ đồng.

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8
Doanh nghiệp

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8

Doanh nghiệp

Tháng 8 bắt đầu với đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao, xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-BNNMT về việc thành lập 10 đoàn công tác nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực
Kinh tế

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực

Kinh tế

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng mạnh dạn áp dụng các hình thức chỉ định thầu với các nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, miễn là công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Argentina không tăng lương hưu, người lao động 'không thể sống nổi'
Xã hội

Argentina không tăng lương hưu, người lao động "không thể sống nổi"

Xã hội

Tổng thống Argentina Javier Milei vừa phủ quyết 3 dự luật tăng lương hưu và trợ cấp người khuyết tật đã được Quốc hội nước này thông qua.

Cung nữ Trung Hoa thời xưa phải 'thanh lọc cơ thể' thế nào trước khi vào cung?
Đông Tây - Kim Cổ

Cung nữ Trung Hoa thời xưa phải "thanh lọc cơ thể" thế nào trước khi vào cung?

Đông Tây - Kim Cổ

Hầu hết sự hiểu biết của mọi người về lịch Trung Hoa cổ đại đều thông qua sách báo và các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nhưng không khó để nhận thấy rằng trong xã hội phong kiến ​​cổ đại, hoàng đế là người nắm quyền thống trị tối cao.

Nắng như 'đổ lửa', thợ làng nghề đá nổi tiếng Ninh Bình vẫn cặm cụi 'thổi hồn' vào đá
Xã hội

Nắng như "đổ lửa", thợ làng nghề đá nổi tiếng Ninh Bình vẫn cặm cụi "thổi hồn" vào đá

Xã hội

Giữa cái nắng gần 40 độ C, những người thợ ở làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vẫn miệt mài với công việc, cặm cụi "thổi hồn" vào từng khối đá vô tri. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, họ nỗ lực hoàn thành những đơn hàng để kịp tiến độ.

Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ
Thế giới

Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ

Thế giới

Nếu giới lãnh đạo Nga phớt lờ tối hậu thư của Mỹ, sẽ không có hậu quả gì, tờ Bild viết.

Cắt giảm nhân sự, ngân hàng chuyển mình sang kỷ nguyên 'ít người – nhiều tiền': TPBank vượt mặt Techcombank
Kinh tế

Cắt giảm nhân sự, ngân hàng chuyển mình sang kỷ nguyên "ít người – nhiều tiền": TPBank vượt mặt Techcombank
15

Kinh tế

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, 28 ngân hàng đã cắt giảm hơn 3.400 nhân viên, đánh dấu xu hướng tái cơ cấu nhân sự lan rộng trong ngành tài chính. Song song làn sóng cắt giảm, mức tăng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lại tăng đáng kể, điều đó cho thấy một bức tranh trái chiều: tinh giản bộ máy nhưng chi đậm cho người giữ lại — một chiến lược mới trong thời đại hậu tăng trưởng nóng.

