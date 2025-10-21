Cổ phiếu 'họ' Vingroup cứu thị trường, lực cầu bắt đáy xuất hiện

Vingroup ‘gánh team’, cổ phiếu bất động sản tạm thoát chuỗi giảm sâu

Kết phiên giao dịch ngày 21/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 0 mã tăng trần, 46 mã tăng giá và 35 mã giảm giá, 5 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản hồi lại sắc xanh với lực "gồng gánh" của nhóm trụ nhà Vingroup khi tăng 2,19% lên 101,43 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10. Ảnh: Vietstock

Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt bật tăng sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua. Trong đó, mã VHM của Vinhomes tăng 2,69% so với phiên giao dịch liền kề, lên 110.900 đồng/cổ phiếu; mã VIC của Vingroup tăng 4,36% lên 203.400 đồng/cổ phiếu và mã VRE của Vincom Retail tăng 1,7% lên 38.800 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, VIC và VHM lần lượt đóng góp 7,63 điểm và 2,72 điểm cho VN-Index.

Sắc xanh tích cực trong phiên còn điểm từ nhiều mã khác như: NLG +2,23%; KDH +0,63%; IDC +5,97%; NLG +2,23%; KHG +5,99%;...

Ở chiều ngược lại, tâm lý hoảng loạn vẫn bao trùm ở nhiều mã như: CEO -0,69%; DXG -4,99%; PDR -3,72%; HDC -5,64%; DIG -4,37%;...

Giảm kịch sàn vẫn tiếp tục gọi tên NVL của Novaland khi giảm 6,8% xuống 14.400 đồng/cổ phiếu. Tình trạng trắng bên mua tiếp tục diễn ra xuyên suốt phiên và có hơn 25,6 triệu đơn vị ở lệnh bán giá sàn.

Tình trạng 'nằm sàn' tiếp tục diễn ra khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 20/10/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 95,6 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123003. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 1 tỷ đồng, còn lại gần 94,6 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp đủ nguồn tiền.

Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123003 có tổng giá trị phát hành 220 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 20/4/2021, kỳ hạn 2 năm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán lô trái phiếu được Novaland sử dụng vào các mục đích gồm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và mở rộng quỹ đất.

Diễn biến cổ phiếu NVL khi kết phiên giao dịch ngày 21/10. Ảnh: FireAnt

Lực bắt đáy giúp thị trường đảo chiều, VN-Index tăng 27 điểm

Sau phiên giảm mạnh kỷ lục, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên hồi phục ấn tượng khi nhóm cổ phiếu trụ lấy lại sắc xanh đã trở thành động lực để thị trường hồi phục.

VN-Index tăng 27 điểm, đóng cửa tại 1.663,43 điểm. HNX-Index tăng 1,63 điểm lên 264,65 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,85 điểm, lùi về 109,46 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng mạnh 45,04 điểm (2,41%), lên 1.915,9 điểm, qua đó lấy lại gần 1/3 số điểm đã mất trong phiên trước.

Nếu như hôm qua sắc đỏ bao trùm bảng điện tử, thì hôm nay sắc xanh chiếm ưu thế với 213 mã tăng, 133 mã giảm. Trong rổ VN30, số mã tăng giá nhiều gấp hơn 6 lần số mã giảm (26 mã tăng, 4 mã giảm).

Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hơn 51.400 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch hơn 47.150 tỷ đồng, với 1,56 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu tăng giá đạt 213 mã, gần gấp đôi số mã giảm là 133.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10. Ảnh: Vietstock

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận tín hiệu hồi phục tích cực, ngoài HDB kịch trần, nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều mã hồi phục mạnh: CTG +2,15%, BID +1,51%, VPB +2,02%, LPB +3,16%, STB +1,28%, SSB +6,61%, VIB +1,63%,...

Một số cổ phiếu thu hút mạnh dòng tiền gồm GEE, FRT (kịch trần), VJC +3,15%, HPG +2,88%, MWG +2,6%... Ở chiều ngược lại, nhiều mã vẫn giảm như GEX, CII, NKG, HSG, MSN...

Về mức độ ảnh hưởng, VIC là đầu tàu dẫn dắt khi đem về 7,6 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, VHM và FPT cũng góp thêm tổng cộng hơn 5 điểm tăng. Ngược lại, MSN, GAS và NVL là những cái tên gây áp lực đáng kể ở phía ngược lại, lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số chung.

Hôm nay, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 2.400 tỷ đồng trong phiên. Cổ phiếu FPT dẫn đầu với gần +530 tỷ đồng, tiếp theo là SSI +444 tỷ đồng, TCX +186 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VIX +127,04 tỷ đồng, PDR +104,73 tỷ đồng, ACB +103,95 tỷ đồng, GMD +112,68 tỷ đồng cũng được mua ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bị bán ròng mạnh gồm: MSN -251,20 tỷ đồng, VHM -182,73 tỷ đồng, VJC -116,17 tỷ đồng , VCB -68,92 tỷ đồng. Một số mã khác bị bán ròng ở mức vừa phải gồm DXG -54,77 tỷ đồng, E1VFVN30 -40,95 tỷ đồng, VND -30,65 tỷ đồng.