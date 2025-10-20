Chủ đề nóng

Nhà đất
Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:18 GMT+7

Cổ phiếu bất động sản cũng lâm cảnh bán tháo trong phiên thị trường chứng khoán "bay" gần 100 điểm

+ aA -
Lưu An Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:18 GMT+7
Phiên giao dịch đầu tuần 20/10 khép lại trong sắc “xanh lơ” khi nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc, 40 mã giảm sàn, không mã nào tăng trần. Tâm lý hoảng loạn bao trùm khi VN-Index “rơi tự do” gần 95 điểm.
"Gãy trụ", cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc xanh lơ

Kết phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 0 mã tăng trần, vỏn vẹn 6 mã tăng giá và 43 mã giảm giá, 40 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản với nhóm trụ giảm sâu kéo toàn chỉ số ngành giảm tới 5,48% xuống 99,26 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/10. Ảnh: Vietstock

Sắc xanh lơ bao trùm trên bảng điện tử với nhiều mã lớn kéo nhau nằm sàn như: CEO -9,72%; PDR -6,92%; DIG -6,91%; DXG -6,86%; KBC -6,94%; HDC -6,95%; KDH -6,93%;...

Nhóm cổ phiếu bất động sản nằm sàn theo xu hướng của thị trường chung trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn khi VN-Index 'rơi' khỏi mốc 1.700 điểm, mốc tâm lý của giới 'chứng sĩ'.

Riêng mã NVL của Novaland ghi nhận nằm sàn khi giảm 6,93% xuống 15.450 đồng/cổ phiếu. Tình trạng "trắng bên mua" diễn ra xuyên suốt phiên, khối lượng giao dịch mã này bùng nổ với hơn 70,8 triệu đơn vị khớp lệnh. Thậm chí còn dư hơn 19 triệu đơn vị ở lệnh bán giá sàn.

Trước đó, vào phiên sáng, lượng cầu bắt đáy đã xuất phiên tưởng chừng đã kéo được mã cổ phiếu này thoát cảnh nằm sàn.

Đà giảm sốc của cổ phiếu NVL đến sau khi Kết luận thanh tra được công bố ngày 17/10, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Novaland và các công ty liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Kết quả từ cuộc thanh tra chuyên sâu của Thanh tra Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2023, thực hiện tại 67 tổ chức phát hành lớn gồm các ngân hàng và các tập đoàn, công ty lớn cho biết, nhóm Novaland và các công ty liên quan là một trong những trọng tâm của đợt thanh tra, với nhiều vụ việc phức tạp đã được chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ.

Đối với Tập đoàn Novaland , kết luận chỉ ra một trong những hành vi nghiêm trọng là việc tạo lập các giao dịch nhằm rút tiền từ nguồn vốn trái phiếu. Cụ thể hơn, để thực hiện thương vụ, bà Võ Thị Kim Khoa đã nhận tiền từ CTCP Kinh doanh Nhà Nova để góp vốn vào Công ty Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra nêu "phần vốn góp này không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày". Sau đó, Novaland sử dụng 1.500 tỷ đồng huy động từ trái phiếu để mua lại phần vốn góp "ảo" này.

Diễn biến cổ phiếu NVL của Novaland khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/10. Ảnh: FireAnt

Nhóm trụ cột toàn nhóm ngành là cổ phiếu họ Vingroup cũng ghi nhận 1 mã nằm sàn là VRE của Vincom Retail khi giảm 6,95% xuống 38.150 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, mã VHM giảm mạnh 6,9% và VIC giảm 4,46%.

Mã VPL của Vinpearl cũng không ngoại lệ khi nhuộm sắc xanh lơ với mức giảm 6,96% xuống 73.500 đồng/cổ phiếu.

Điểm chung của toàn nhóm cổ phiếu bất động sản phiên hôm nay là gần như gặp tình trạng "trắng bên mua" diễn ra xuyên suốt phiên.

Nhà đầu tư "hoảng loạn", VN-Index giảm sâu hơn 95 điểm

Cán cân thị trường đang nghiêng toàn bộ về phía bán khi áp lực từ các trụ lớn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn lực cầu ở nhóm tăng lại có dấu hiệu chững lại.

Sau khi chạm vùng tâm lý 1.700 điểm, lực bán bắt đầu gia tăng mạnh phủ toàn bộ thị trường khiến chỉ số "bay" hơn 95 điểm trong ngày.

VN-Index giao dịch suốt phiên hôm nay trong sắc đỏ với mức giảm phổ biến từ 15 - 25 điểm. Khoảng 30 phút trước phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, áp lực bán dâng lên đột ngột khiến chỉ số rơi thẳng đứng.

Lúc 14 giờ 30, VN-Index giảm hơn 90 điểm, thủng mốc 1.640 điểm. Chỉ số đại diện rổ vốn hóa lớn (VN30) mất hơn 94 điểm khi 29 mã giao dịch dưới tham chiếu. Tâm lý hoang mang khiến nhà đầu tư tiếp tục bán tháo trong 15 phút khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Đây là phiên điều chỉnh mạnh nhất lịch sử tính theo điểm số.

Kết phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm, xuống 1.636,43. HNX-Index cũng ghi nhận giảm 13,09 điểm xuống 263,02 điểm. Cùng với đó là UPCoM-Index khi cũng giảm 2,36 điểm xuống 110,31 điểm.

Độ rộng toàn thị trường ghi nhận 15 mã tăng trần, 125 mã tăng giá và 536 mã giảm giá, 150 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên sàn HoSE tăng đột biến, đạt 53.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10. Ảnh: Vietstock

Tâm lý hoảng loạn bao trùm toàn thị trường khi nhiều mã ngành cũng không thoát được "số phận nằm sàn". Nhóm cổ phiếu đầu tư công như GEE -6,99%; CII -6,92%; GMD -6,91%, VCG -6,87%; GEE 6,98%;...

Hay nhóm cổ phiếu thép với 3 ông lớn đầu ngành đều đối mặt sức giảm mạnh như: HPG -6,96%; NKG -6,76% và HSG -6,85%.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10. Ảnh: Vietstock

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 2.300 tỷ đồng, tập trung ở nhóm tài chính gồm CTG, STB, SSI, VND, VCI, SHB. Trong đó, MSN là mã bị rút vốn mạnh nhất với 655 tỷ đồng, đồng thời giảm kịch sàn xuống 81.900 đồng/cổ phiếu. Theo ghi nhận, 9/10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất đều giảm sàn; riêng CTG giảm 6,3%.

Ở chiều ngược lại, lực cầu ngoại xuất hiện ở nhóm bất động sản với các mã DIG, VRE, PDR, HDC, TCH, trong đó VIX được mua ròng mạnh nhất với 122 tỷ đồng, còn DIG và VJC hút ròng hơn 110 tỷ đồng. Tương tự chiều bán, 9/10 cổ phiếu được gom mạnh nhất trên HoSE theo khối lượng cũng đóng cửa tại mức giá sàn, chỉ HAG giảm 5,6%.

