Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:55 GMT+7

Cổ phiếu thép chiếm "spotlight", VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm

Lưu An Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:55 GMT+7
Dù hàng loạt mã bất động sản phủ tím, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup lại giảm sâu, kìm hãm đà tăng toàn ngành, trong khi dòng tiền đầu cơ đổ mạnh vào thép giúp VN-Index giữ mốc 1.681 điểm.
Cổ phiếu bất động sản "họ" Vingroup kìm đà tăng bất chấp sắc xanh, tím

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 4 mã tăng trần, 59 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn 20 mã giảm giá và 1 mã giảm sàn.

Dù lượng mã xanh, tím phủ phần lớn bảng điện tử nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn ghi nhận là 1 trong 3 nhóm ngành giảm điểm trong phiên hôm nay khi giảm 0,52% xuống 84,4 điểm.

Điểm nhấn trong phiên hôm nay đến từ sắc tím của mã PDR của Bất động sản Phát Đạt khi tăng trần 6,92% lên 26.250 đồng/cổ phiếu và trắng bên bán. Đây là mức giá cao nhất của PDR từ tháng 5/2024.

Thanh khoản của cổ phiếu cũng tăng cao với gần 56 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Vốn hóa công ty ở mức hơn 25.700 tỷ đồng.

Cổ phiếu PDR tăng trần sau thông báo quyết định chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt.

Theo đó, sau khi bán 88 triệu cổ phiếu PDR, tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông Đạt là 36,45% (bao gồm tỷ lệ cổ phần được nắm giữ bởi Phát Đạt Holdings, doanh nghiệp riêng của ông).

Được biết, ông Nguyễn Văn Đạt chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu lần này thông qua giao dịch thỏa thuận, dự kiến thu về khoảng 2.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn tài chính hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh sắp tới của Phát Đạt.

Chia sẻ về quyết định bán 88 triệu cổ phiếu PDR ở thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết: "Tôi nhấn mạnh rằng đây là giao dịch thỏa thuận, không phải bán cổ phiếu ra thị trường tự do, càng tuyệt đối không phải động thái thoái vốn. Ngược lại, quyết định này là sự chuẩn bị chủ động của tôi về nguồn lực để hỗ trợ cho Phát Đạt ngay khi cần".

Diễn biến cổ phiếu Bất động sản Phát Đạt khi kết phiên 3/9. Ảnh: FireAnt

Không chỉ Phát Đạt, nhiều mã phủ tím trong phiên hôm nay còn gọi tên DIG (+6,87%), CEO (+6,5%), CII (+6,89%).

Bên cạnh đó, các mã DXG (+5,26%), NVL (+2,98%) hay TCH (+3,42%) cũng giao dịch tích cực. Sắc tím lan rộng phản ánh dòng tiền đầu cơ đổ mạnh vào nhóm này, dựa trên kỳ vọng các chính sách hỗ trợ tín dụng và giải ngân đầu tư công sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục.

Ở chiều ngược lại, bộ 3 trụ cột lại ghi nhận rực lửa kéo điểm nhóm ngành giảm xuống. Cụ thể, mã VIC của Vingroup giảm 2,57%; VHM -1,72% và VRE -0,82%.

Cổ phiếu thép dẫn sóng, VN-Index cheo leo ở mốc 1.680 điểm

Phiên giao dịch ngày 3/9, ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài, chứng kiến thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh. Chỉ số VN-Index nhiều lần “bốc hơi” hơn 10 điểm kể từ đỉnh nhưng nhờ lực bắt đáy mạnh lên các nhóm cổ phiếu vào cuối phiên, đặc biệt là thép và dầu khí, đã giúp chỉ số chính thu hẹp đà giảm đáng kể.

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 0,91 điểm, xuống 1.681,3 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,72 điểm, lên 282,7 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,05 điểm, lên 111,05 điểm.

Thanh khoản trên thị trường sụt giảm mạnh so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 41.200 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 37.300 tỷ đồng, giảm hơn 7.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Độ rộng toàn thị trường với sắc xanh có phần áp đảo khi bên mua có 468 mã tăng và bên bán có 268 mã giảm. Trái lại, sắc đỏ có phần lấn lướt trong rổ VN30 với 15 mã giảm, 12 mã tăng và 3 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên 3/9. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu thép trở thành tâm điểm hút mạnh dòng tiền của các nhà đầu tư, với bộ đôi NKG và HSG tăng trần, cùng khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến.

Cụ thể, cổ phiếu HSG tăng trần 6,81%, cùng khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh gấp gần 4 lần phiên trước đạt hơn 23,5 triệu đơn vị. Tương tự, cổ phiếu NKG tăng trần 6,94%, cùng khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3 lần phiên trước, đạt gần 32,5 triệu đơn vị. Theo sau là cổ phiếu HPG +2,36%, TLH +3,33%, HMC +1,27%, …

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VIC, VHM và VPB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index với hơn 8,5 điểm giảm. Ở chiều ngược lại, HPG, BID, MBB và BSR là những mã vẫn giữ được sắc xanh và đóng góp vào chỉ số chung hơn 4 điểm.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 3/9. Ảnh: Vietstock

Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 2.900 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, cổ phiếu HPG bị “xả” đột biến, với giá trị gần 945 tỷ đồng. Theo sau là VPB (203,7 tỷ đồng), FPT (200 tỷ đồng), MSN (198,8 tỷ đồng),...

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu PDR với giá trị hơn 95 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu CII (64,61 tỷ đồng), cổ phiếu NKG (61,53 tỷ đồng), cổ phiếu NVL (58,32 tỷ đồng), cổ phiếu DIG (48,63 tỷ đồng), …

