Cơ quan nào sẽ quyết định chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc?

Như Dân Việt thông tin, chiều 17/1, Ban Chấp hành Trung ương đã họp hội nghị bất thường để xem xét đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy tính đến nay, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, hiện ông còn chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của pháp luật, chức Chủ tịch nước là do Quốc hội bầu ra nên khi Trung ương đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức Chủ tịch nước thì Quốc hội là cơ quan tiến hành miễn nhiệm.

Còn theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh.

Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam. Ông giữ chức Chủ tịch nước từ tháng 4/2021. Trong quá trình công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng -Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.