Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 23/09/2025 10:00 GMT+7

"Cơ trưởng" Xuân Phúc - người "sướng" nhất phim "Tử chiến trên không" và những bí mật trong buồng lái

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ ba, ngày 23/09/2025 10:00 GMT+7
Diễn viên Xuân Phúc đảm nhận vai cơ trưởng Phong trong "Tử chiến trên không" đã có những chia sẻ cùng Dân Việt về quá trình tìm hiểu nguyên mẫu và hành trình nhập vai đầy thú vị.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vào vai một cơ trưởng, diễn viên Xuân Phúc đã phải học những gì để thể hiện ra chất một phi công?

- Tôi có tìm hiểu và được huấn luyện những kỹ năng cơ bản. Tất nhiên là không thể trở thành phi công thật sự, nhưng nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của những người có chuyên môn – đặc biệt là chú Trung Nam – cơ trưởng của chuyến bay - nguyên mẫu ngoài đời. Tôi được hướng dẫn cách nắm vô lăng, đạp thắng, điều chỉnh cần lái, cất cánh – hạ cánh cơ bản, cùng một số thao tác trong buồng lái.

Thực tế, các phi công có một đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ từ trước, họ cài đặt sẵn toàn bộ thông số rồi. Nhiệm vụ của phi công là điều khiển theo đúng quy trình. Vì vậy, điều quan trọng nhất khi tôi vào vai là phải thể hiện được thần thái và tính cách của một cơ trưởng: kiên định, quyết đoán, dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá khoang lái – nơi sống còn của cả chuyến bay.

Xuân Phúc vai cơ trưởng Phong. Ảnh: NSX

Những cảnh quay trong buồng lái chắc hẳn khó vì rất nhiều nút bấm, anh đã xử lý thế nào để khán giả cảm nhận giống như thật?

- Thực sự thì đa phần nút bấm đã được cài sẵn, tôi chỉ cần thực hiện đúng thao tác đã tập luyện. Các chuyên gia luôn nhắc nhở, thông báo từ bên ngoài buồng lái, nên tôi không bị rối. Tuy nhiên, cảm giác ngồi trong buồng lái lần đầu rất choáng ngợp, vì xung quanh là cả “rừng” nút, vô lăng, cần đạp… Tôi phải tập đi tập lại để mọi động tác trông thật tự nhiên, đúng như một phi công đang điều khiển máy bay.

Chú Trung Nam đã kể lại với tôi khoảnh khắc mà tưởng như chắc chắn tất cả sẽ chết đến 99%, nhưng bằng nghị lực, sự quyết đoán và một chút may mắn, chú vẫn cứu được chuyến bay. Nghe chú kể, tôi thấy rõ ranh giới sinh tử chỉ trong gang tấc. Những chi tiết như động cơ hỏng, bánh hạ cánh kẹt, thắng máy bay trục trặc… đều có thật. Chính những trải nghiệm ấy giúp tôi nhập tâm hơn khi tái hiện lại nhân vật. Chú Trung Nam cũng nói với tôi cảm giác lúc đó rất căng thẳng, không biết phía sau lưng mình anh em, đồng đội mình đang ra sao, còn sống hay chết nhưng chú vẫn phải tập trung để giữ được máy bay và hạ cánh an toàn.

Xuân Phúc và Trần Ngọc Vàng vai cơ trưởng và cơ phó. Ảnh: NSX

Chú Trung Nam có nhận xét gì sau khi xem anh đóng vai mình ngoài đời?

- Sau buổi chiếu, tôi có hỏi cảm xúc chú Trung Nam. Chú rất vui và khen tôi đã truyền tải được cảm xúc nhân vật gần với thời điểm lịch sử. Dù tất nhiên là tôi không thể giống hoàn toàn chú, nhưng chú Trung Nam đã công nhận tôi đã làm tròn trách nhiệm, thể hiện được tinh thần cơ trưởng trong khoảnh khắc sống còn.

Khi hợp tác với đạo diễn Hàm Trần – người từng có kinh nghiệm làm phim ở Hollywood, Xuân Phúc cảm nhận thế nào về cách anh ấy thực hiện bộ phim lần này?

- Anh Hàm Trần có phong cách dựng phim rất mới, góc máy lạ và đẹp. Trước đó anh đã có nhiều dự án chất lượng, kể cả phim phát hành quốc tế. Với Tử chiến trên không, ngay từ kịch bản tôi đã thấy đây là một tác phẩm đặc biệt. Trong quá trình làm, tất cả chúng tôi ai cũng hứng khởi và động viên nhau vì biết mình tham gia vào một bộ phim lớn, được đầu tư nghiêm túc.

Vai diễn của Xuân Phúc dựa trên nguyên mẫu có thật. Ảnh: NSX

Đây có phải lần trở lại điện ảnh sau một thời gian dài của diễn viên Xuân Phúc?

- Đúng vậy, đã 5 năm rồi tôi mới quay lại với màn ảnh rộng. Trước đó tôi chủ yếu đóng phim truyền hình. Vì thế, nhận được vai cơ trưởng lần này vừa là áp lực, vừa là niềm vui rất lớn.

Xuân Phúc cảm thấy sao khi mình đóng phim hành động mà chỉ ngồi nguyên một chỗ, trong khi các bạn diễn chiến đấu từ đầu đến cuối phim. Dường như bạn là người “sướng” nhất phim này?

- Nhìn vào nhân vật cơ trưởng thì có vẻ nhàn, nhưng thực tế không hề đơn giản. Dù phải ngồi yên một chỗ, tôi vẫn phải diễn bằng hình thể rất nhiều. Khó khăn lớn nhất là không biết chuyện gì đang diễn ra phía sau cánh cửa buồng lái

Một thử thách khác là tôi và Trần Ngọc Vàng hoàn toàn phải dựa vào trí tưởng tượng. Chúng tôi diễn trước phông xanh, tất cả bối cảnh và tình huống trong phim đều không hề được thấy. Ngay cả những phân đoạn cao trào, ở trường quay thực chất chỉ có đạo diễn đứng ngoài hô: “Máy bay đang tới gần rồi”. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thể hiện sao cho khán giả tin rằng trước mắt mình thực sự có một chiếc máy bay đang áp sát.

Đến cảnh tôi bị thương, cánh cửa đè lên người, dù phải nằm bất động như đang ngất đi, tôi vẫn phải thể hiện cảm giác nghiêng ngả theo nhịp rung lắc của máy bay. Không đơn thuần chỉ là nằm im, tôi phải giữ cho khán giả thấy nhân vật thực sự đang chịu tác động dữ dội từ không gian xung quanh.

Diễn viên Xuân Phúc tự hào vì được thể hiện vai diễn cơ trưởng trong Tử chiến trên không. Ảnh: FBNV

Anh và Trần Ngọc Vàng tương tác với nhau thế nào khi có 2 bạn diễn với nhau trong buồng lái?

- Tôi và Trần Ngọc Vàng vốn đã quen biết nhau từ trước nên không gặp nhiều khó khăn khi diễn chung. Hai anh em chỉ nhắc nhở, động viên nhau rằng vì chỉ có hai người nên càng phải cố gắng, không để ảnh hưởng đến cả ê-kíp. Chúng tôi tập trung quan sát nhau, ai sơ suất thì người kia lập tức nhắc để giữ nhịp và không làm chậm tiến độ quay.

Anh có ấn tượng điều gì khi làm việc với ê-kíp Tử chiến trên không?

- Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khâu hóa trang. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim có ê-kíp hóa trang đông đến cả chục người, luôn túc trực với đủ loại “máu” giả khác nhau. Họ chăm chút từ tạo hình nhân vật đến những vết thương chân thật đến mức khiến quần áo diễn viên lúc nào cũng nhuộm đỏ. Mỗi ngày trở về, chúng tôi phải kỳ cọ rất lâu mà vẫn khó rửa sạch thứ si-rô đỏ bám dính ấy.

Anh kỳ vọng bộ phim Tử chiến trên không sẽ có doanh thu bao nhiêu?

- Khi bộ phim chưa ra mắt tôi kỳ vọng ở mức 250 tỷ đồng. Nhưng sau khi bộ công chiếu, nhận được sự hưởng ứng của khán giả, tôi lại mong đến con số 350 tỷ đồng.

Đây có phải là bộ phim có cát-xê cao nhất của Xuân Phúc? Với những bộ phim có doanh thu lớn, các diễn viên có được thưởng thêm?

- Cao nhất của tôi thì chưa hẳn, nhưng cũng là một bộ phim có cát-xê khá ổn với tôi. Còn chuyện có thưởng thêm không thì cũng tùy thuộc vào từng nhà sản xuất. Thường thì những phim thắng lớn cũng sẽ có những đề xuất thưởng thêm cho ê-kíp sản xuất.

Cảm ơn diễn viên Xuân Phúc đã chia sẻ!

Tham khảo thêm

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ

Nhan sắc 'ma nữ' trong bộ phim kinh dị mới của đạo diễn Lương Đình Dũng

Nhan sắc "ma nữ" trong bộ phim kinh dị mới của đạo diễn Lương Đình Dũng

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Trước chiến thắng ngoạn mục của Đức Phúc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có những chia sẻ đầy chân tình.

Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí
Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí
Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kể về giây phút chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025

Văn hóa - Giải trí
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kể về giây phút chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025

Đọc thêm

Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 bức ảnh về những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến được trưng bày tại Công viên Lam Sơn, tái hiện không khí hào hùng 80 năm trước, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

TP.HCM lắp camera giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lắp camera giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai lắp camera giám sát, công khai dữ liệu môi trường và xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm, nhằm lập lại kỷ cương và xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham

Gia đình

Tháng 8 Âm lịch, bánh xe vận mệnh của 12 con giáp có nhiều sự thay đổi, trong đó, Sửu hãy tự hài lòng, Dần cảnh giác với tai nạn, Thìn thận trọng khi vay mượn.

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu
Điểm nóng

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Điểm nóng

Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở công an để làm việc, liên quan đến MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ Hổ Tướng đang gây nhiều tranh cãi.

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ chơi lớn với live concert 4 vạn người diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13/12, kể về hành trình 20 năm ca hát.

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà
Chuyển động Sài Gòn

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường, công an xác định nguyên nhân nghi mâu thuẫn trong việc cho thuê nhà.

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?
Xã hội

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?

Xã hội

"Việc sắp xếp khoảng 140 trường đại học theo tinh thần Nghị quyết 71 là cần thiết", các chuyên gia, nhà trường nêu ý kiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?
Thể thao

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?

Thể thao

Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?; Vinicius có thể sớm chia tay Real Madrid; AC Milan chuẩn bị gia hạn với Christian Pulisic; Mối quan hệ giữa Chelsea và Nicolas Jackson là không thể hàn gắn; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo làm lành với chị gái.

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia
Kinh tế

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 22/9 tại Jakarta, Indonesia- Mẫu xe VinFast VF 3 đã xuất sắc được vinh danh là “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia.

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?
Nhà đất

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?

Nhà đất

Giá nhà chung cư chạm ngưỡng 70 - 100 triệu đồng/m2 khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính bức xúc, cho rằng đây là mức giá không phù hợp nhu cầu thực. Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp toàn diện kéo giảm giá, thúc đẩy nhà ở xã hội.

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn
Kinh tế

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn

Kinh tế

Tại lễ bàn giao Limo Green tại Hà Nội mới đây, sự chú ý của nhiều khách hàng đổ về mẫu xe Minio Green được trưng bày tại sự kiện.

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu
Xã hội

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Xã hội

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất phát từ đam mê khoa học và khả năng sáng tạo từ năm 14 tuổi.

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ tiết lộ về quá khứ "một thời oanh liệt" của Cường Đô La, khi cả hai còn chơi thân với nhau 20 năm về trước.

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Thị trường tiền mã hóa chứng kiến cú giảm mạnh khi Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana... đồng loạt lao dốc.

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu, khi thị trường tiếp nhận loạt bình luận từ các quan chức Fed về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vào sáng nay (23/9).

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam
Nhà nông

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm
Kinh tế

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm

Kinh tế

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được các địa phương tăng tốc thi công. Rất nhiều gói thầu đạt tiến độ cao, song vẫn còn vướng mắc về vật liệu và kết nối. Mục tiêu sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào cuối năm 2025.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn 'Võ thánh', còn 'Võ thần' là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn "Võ thánh", còn "Võ thần" là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu như Quan Vũ được ca tụng là “Võ thánh” thì Triệu Vân (Triệu Tử Long) được người đời tôn làm “Võ thần”. Danh hiệu này của Triệu Vân gắn liền với sự kiện ông bế theo Lưu Thiện (A Đẩu) – con trai Lưu Bị – một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào trong Tam quốc diễn nghĩa.

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga
Điểm nóng

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng

Lực lượng vũ trang Đức đang lên kế hoạch ứng phó với dòng binh sĩ bị thương đổ về hàng ngày trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa NATO và Nga, Reuters đưa tin.

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)
Bạn đọc

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bạn đọc

Dù được yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, phần móng, trụ cột của công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở xã Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn chưa được xử lý xong…

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Một số tờ báo Tây Ban Nha cho rằng, với màn trình diễn chói sáng ở mùa giải 2024/25, tiền đạo Ousmane Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số
Giảm nghèo nông thôn

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số

Giảm nghèo nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ là một chính sách an sinh, mà đã thực sự trở thành một "dòng vốn mồi" quan trọng, khơi dậy tiềm năng, thay đổi diện mạo các vùng khó khăn.

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai
Media

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai

Media

Từ những mảnh đất khô cằn của vùng trung du Gia Lai, nhiều nông dân đã mạnh dạn từ bỏ cách làm cũ, dám nghĩ khác, làm khác để khởi nghiệp ngay trên quê hương. Bằng sự sáng tạo và nghị lực, họ đã biến ruộng bắp, rẫy keo thành trang trại chim cảnh, nhà kính dưa lưới, vườn cây ăn quả trĩu quả… tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á
Tin tức

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận có hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab” đầu tiên tại châu Á, đánh dấu bước tiến vượt trội trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim 'Người Nhện'
Văn hóa - Giải trí

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim "Người Nhện"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường khiến anh bị chấn thương não, buộc phải tạm ngưng công việc và có thể làm thay đổi lịch phát hành của bộ phim “Người Nhện: Ngày mới” dự kiến ra mắt năm 2026.

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đầm Dơi trước đây) với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn