Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 12:15 GMT+7

Con tôm đem về 3,5 - 4 tỷ USD, ngành khuyến nông tìm giải pháp nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái, thuận thiên

+ aA -
Thiên Hương Thứ sáu, ngày 07/11/2025 12:15 GMT+7
Ở nơi nào có vuông tôm hay trang trại nuôi tôm, đều sẽ có sự hiện diện của lực lượng khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để lực lượng này có khả năng cung cấp những thông tin cập nhật nhất, mới nhất và các giải pháp công nghệ hữu ích nhất cho người nuôi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết như vậy tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL”, tổ chức tại Cà Mau mới đây.

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng năng suất, chất lượng tôm nuôi

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, ngành nuôi tôm có vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản. Hằng năm, con tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5-4 tỷ USD.

Năm 2024, diện tích tôm nuôi nước lợ vào khoảng 737.000ha, sản lượng nuôi tôm nước lợ 1,264 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,856 tỷ USD; 9 tháng đầu năm 2025 có hơn 721.000ha đang thả nuôi, sản lượng tôm nước lợ ước đạt gần 932.000 tấn, đạt 77 % kế hoạch năm 2025, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 3,36 tỷ USD, tăng gần 17,9 % so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, các tỉnh ĐBSCL chiếm hơn 90% về diện tích và hơn 85% về sản lượng tôm nuôi của cả nước, với ưu thế về nuôi tôm sú, đặc biệt là hình thức nuôi tôm lúa và tôm rừng ngập mặn.

Các đại biểu tham quan mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng với hạn mặn và xâm nhập mặn do Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai tại Cà Mau. Ảnh: TTKN

Mặc dù diện tích nuôi duy trì ổn định và có chiều hướng tăng nhưng ngành tôm Việt Nam cũng đối diện nhiều thách thức, trong đó biến đổi khí hậu được xem là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm tôm nuôi. Chuyển đổi sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với hệ sinh thái, thân thiện môi trường được coi là giải pháp phát triển bền vững và lâu dài của ngành nông nghiệp nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng.

Nhiều năm qua, các dự án khuyến nông trung ương trong lĩnh vực thủy sản đã tập trung áp dụng nhiều giải pháp vào sản xuất để thích ứng và giảm nhẹ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như chuyển đổi vùng nước xâm nhập mặn sang nuôi trồng thuỷ sản chuyên canh, luân canh và xen canh; cải tiến kỹ thuật trong nuôi tôm thâm canh (nuôi tôm 2-3 giai đoạn); nuôi theo hình thức nông lâm thuỷ sản kết hợp; tối ưu dinh dưỡng trong nuôi tôm… Nhìn chung các dự án được đánh giá là có hiệu quả cao và phù hợp vì chi phí đầu tư ít mà năng suất ổn định, hiệu quả kinh tế đạt trên 50 triệu đồng/ha/năm.

Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon

Một số mô hình thành công tại vùng ĐBSCL có thể kể đến như mô hình nuôi tôm sú trong rừng ngập mặn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và gắn với phát triển du lịch sinh thái; mô hình nuôi tôm sú – lúa hữu cơ phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ vi sinh và công nghệ 4.0 kết hợp hầm biogas xử lý môi trường; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực ĐBSCL…

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc cho rằng, chúng ta đã đạt được những thành công nhất định trong việc phát triển chuỗi ngành hàng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là đối với con tôm. Nhiều địa phương đã xây dựng được thương hiệu sản xuất tôm hiệu quả, nổi bật là Cà Mau.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, những thách thức lớn nhất bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu (như nước biển dâng và xâm nhập mặn), cùng với sự thay đổi của môi trường nuôi là một vấn đề không dễ dàng để con tôm có thể thích nghi. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang nuôi trồng quy mô công nghiệp tạo ra sức ép lớn lên môi trường, đặc biệt là vấn đề chất thải và môi trường nước sau quá trình nuôi tôm, nếu không được quan tâm và xử lý đúng mức", ông Thanh nói.

Lực lượng khuyến nông sẽ đồng hành cùng người dân để phát triển nghề nuôi tôm hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: TTKN

Tăng chuyển giao các mô hình nuôi tôm sinh thái, “thuận thiên”

Bà Châu Thị Tuyết Hạnh, đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Cà Mau, cho biết: “Những năm qua, biến đổi khí hậu khiến nghề nuôi tôm nước lợ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chi phí thức ăn và con giống trong nước còn cao so với thị trường nước ngoài. Vì vậy, việc chủ động nguồn tôm bố mẹ, sản xuất giống an toàn sinh học và giảm chi phí đầu vào là yếu tố then chốt giúp tăng sức cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam”.

Theo Trung tâm khuyến nông quốc gia, trước tình hình thực tế nói trên, thời gian tới đơn vị sẽ triển khai theo lộ trình xanh của Chính phủ với các giải pháp thay thế hiệu quả bao gồm nuôi tôm sinh thái, tôm lúa, tôm rừng, hoặc nuôi tôm trong các ao có khả năng kiểm soát môi trường tốt. Trung tâm khuyến nông quốc gia đã chuyển giao thành công nhiều mô hình nuôi tôm theo hướng "thuận thiên" nhằm đạt được sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, theo ông Thanh, các mô hình nuôi siêu thâm canh đóng vai trò chủ lực, mang lại sản lượng rất lớn và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Ông khuyến cáo nếu không kiểm soát được môi trường thì không nên tiến hành nuôi trồng tập trung.

Để đảm bảo mô hình siêu thâm canh phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, các giải pháp khoa học công nghệ cần được ứng dụng, bao gồm việc xử lý môi trường, đặc biệt là môi trường nước, và kiểm soát tốt vấn đề dịch bệnh. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông minh và công nghệ chuyển đổi số là cần thiết để kiểm soát theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Người nuôi nên tiếp cận với lực lượng khuyến nông, hiện đã được bố trí về cấp xã và rất gần với các ao nuôi để được tư vấn, hướng dẫn giải pháp, công nghệ sản xuất hiệu quả. Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp uy tín, có đổi mới sáng tạo và công nghệ tiên tiến để đồng bộ hóa kiến thức, giải pháp và nhận được hỗ trợ đầu tư từ doanh nghiệp và ngân hàng, giúp việc nuôi tôm siêu thâm canh đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các các viện, các trường cũng cung cấp các giải pháp công nghệ hữu ích.

“Người nuôi hãy lựa chọn các giải pháp đã được khẳng định trong sản xuất và đặc biệt là những giải pháp mà hệ thống khuyến nông đã lựa chọn, vì đây đều là những giải pháp có khả năng nhân rộng trong sản xuất”, ông Thanh khuyến cáo.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia khẳng định, ở bất kỳ nơi nào có vuông tôm hay trang trại nuôi tôm, đều sẽ có sự hiện diện của lực lượng khuyến nông, hiện đã triển khai đến từng cơ sở. Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để lực lượng này có khả năng cung cấp những thông tin cập nhật nhất, mới nhất và các giải pháp công nghệ hữu ích nhất cho người nuôi.

Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn người nuôi hợp tác tốt và tin cậy vào lực lượng khuyến nông để cùng đồng hành và phát triển bền vững ngành nuôi tôm”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ

Mỗi năm, anh Đặng Long Hồ, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (trước sáp nhập) xuất bán từ 30.000-40.000 con cua đinh giống (ba ba Nam bộ), giá bán ba ba Nam bộ giống giá 350.000 đồng/con, giá cua đinh thịt từ 400.000-460.000 đồng/kg.

Các tập đoàn lớn của Hà Lan muốn đầu tư mạnh vào chuỗi chăn nuôi, logistics tại Việt Nam, tham vọng thu 2 tỷ USD/năm

Nhà nông
Các tập đoàn lớn của Hà Lan muốn đầu tư mạnh vào chuỗi chăn nuôi, logistics tại Việt Nam, tham vọng thu 2 tỷ USD/năm

Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon

Nhà nông
Nông thôn mới Sơn La, vùng quê miền núi trù phú này, nông dân đang khá giả nhờ loại cây ra la liệt quả ngon

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan

Nhà nông
Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan

Lạ chưa, loại rau dại mọc vạ vật xó vườn, kẻ tường, nhà giàu chả thấy ngoài chợ, ở Việt Nam là rau giàu kali, caroten

Nhà nông
Lạ chưa, loại rau dại mọc vạ vật xó vườn, kẻ tường, nhà giàu chả thấy ngoài chợ, ở Việt Nam là rau giàu kali, caroten

Đọc thêm

Xem phim, tôi gọi con vào phòng mình và nói thẳng: 'Mẹ muốn thấy con thất bại'
Gia đình

Xem phim, tôi gọi con vào phòng mình và nói thẳng: "Mẹ muốn thấy con thất bại"

Gia đình

Suýt nữa cách giáo dục sai lầm của tôi đã hại con.

M.U nhọc nhằn cầm hoà Tottenham, HLV Amorim báo 3 tin buồn
Thể thao

M.U nhọc nhằn cầm hoà Tottenham, HLV Amorim báo 3 tin buồn

Thể thao

Sau trận hoà nhọc nhằn 2-2 trước Tottenham ở vòng 11 Premier League 2025/26, HLV Ruben Amorim xác nhận rằng, cả Harry Maguire, Casemiro, Benjamin Sesko đều dính chấn thương.

Trẻ sinh tháng Âm lịch này tràn đầy phúc lành, con trai mang may mắn cho mẹ, con gái rước vận đỏ cho cha
Gia đình

Trẻ sinh tháng Âm lịch này tràn đầy phúc lành, con trai mang may mắn cho mẹ, con gái rước vận đỏ cho cha

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này có cuộc đời may mắn, tốt lành, nếu là con trai sẽ mang may mắn cho mẹ, con gái mang đến sự thịnh vượng cho cha.

Ngô Thì Nhậm: “Quân sư” giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh, khiến Càn Long nể phục
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Thì Nhậm: “Quân sư” giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh, khiến Càn Long nể phục

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời vua Quang Trung, một vị mưu sĩ mỗi lần đi sứ đều được hoàng đế Càn Long và triều thần nhà Thanh nể phục, hết lời khen ngợi. Ông chính là Ngô Thì Nhậm (1746-1803).

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM: 162 người nhập viện, một ca nguy kịch, một thai phụ dọa sinh non
Chuyển động Sài Gòn

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM: 162 người nhập viện, một ca nguy kịch, một thai phụ dọa sinh non

Chuyển động Sài Gòn

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 162 trường hợp phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại chuỗi "Bánh mì cóc Cô B.". Đáng lo ngại, các bệnh nhân bao gồm một ca nguy kịch đang điều trị ICU và một thai phụ 34 tuần bị dọa sinh non.

Ngoại trưởng Nga Lavrov vắng mặt bí ẩn gây xôn xao, Điện Kremlin lập tức tuyên bố 'nóng'
Thế giới

Ngoại trưởng Nga Lavrov vắng mặt bí ẩn gây xôn xao, Điện Kremlin lập tức tuyên bố "nóng"

Thế giới

Sự vắng mặt của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga gần đây đã gây ra nhiều đồn đoán khiến Điện Kremlin phải ngay lập tức lên tiếng phản hồi.

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra việc sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra việc sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan

Tin tức

Theo nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao phối hợp các đơn vị kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền và việc cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức...

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiên hạ phân ba, các thế lực lớn như Tào Tháo ở phương Bắc, Tôn Quyền ở Giang Đông và Lưu Bị ở Kinh Châu đều muốn thu phục nhân tài. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã chọn phò tá Lưu Bị – người khi ấy thế lực còn rất nhỏ, phải nương nhờ người khác và nhiều phen bôn tẩu...

Từ vụ nam sinh đâm rồi hất bạn xuống hồ nước ở Lào Cao: Trẻ chưa đủ 14 tuổi vi phạm hình sự, xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ nam sinh đâm rồi hất bạn xuống hồ nước ở Lào Cao: Trẻ chưa đủ 14 tuổi vi phạm hình sự, xử lý thế nào?

Bạn đọc

Khi thực hiện hành vi, nam sinh mới hơn 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Luật sư cho biết, nam sinh sẽ bị áp dụng biện pháp hành chính.

Thể Công Viettel “đánh rơi” chiến thắng trước PVF-CAND vào phút chót
Thể thao

Thể Công Viettel “đánh rơi” chiến thắng trước PVF-CAND vào phút chót

Thể thao

Ở chuyến hành quân tới sân PVF trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025/2026, Thể Công Viettel gây thất vọng khi bị đội chủ nhà PVF-CAND cầm hoà với tỷ số 2-2.

'Lật ngược thế cờ' trước Nga: NATO tuyên bố 'nóng' khiến Moscow 'mất ăn mất ngủ'
Thế giới

"Lật ngược thế cờ" trước Nga: NATO tuyên bố "nóng" khiến Moscow "mất ăn mất ngủ"

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây tuyên bố rằng liên minh đang sản xuất đạn dược “nhiều hơn những gì chúng ta làm trong nhiều thập kỷ" và đây là dấu hiệu cho thấy NATO có thể sớm hoặc thậm chí đang vượt qua - lợi thế của Nga trong lĩnh vực này.

Thảm họa chồng thảm họa: Siêu bão Phượng Hoàng sầm sập tiến vào Philippines, liệu có đe dọa Việt Nam?
Thế giới

Thảm họa chồng thảm họa: Siêu bão Phượng Hoàng sầm sập tiến vào Philippines, liệu có đe dọa Việt Nam?

Thế giới

Cơn bão Phượng Hoàng, Philippines gọi là Uwan đang mạnh lên thành siêu bão và tiến thẳng vào Philippines. Cơn bão mới ập đến chỉ vài ngày sau khi siêu bão Kalmaegi càn quét khiến gần 200 người thiệt mạng ở miền Trung Philippines và thêm 5 người ở Việt Nam, theo CNN.

Tin bão mới nhất: Cơn bão mới tên FUNG-WONG đã tăng cấp, mạnh cấp 14, sắp tiến vào biển Đông thành cơn bão số 14
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Cơn bão mới tên FUNG-WONG đã tăng cấp, mạnh cấp 14, sắp tiến vào biển Đông thành cơn bão số 14

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão mới FUNG-WONG vẫn đang tiếp tục mạnh lên, đã tăng lên cấp 14. Dự báo đến ngày 10/11, cơn bão này sẽ tiến vào biển Đông, thành cơn bão số 14.

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc kéo dài 8 cây số trên đường Vành đai 3 trên cao
Ảnh

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc kéo dài 8 cây số trên đường Vành đai 3 trên cao

Ảnh

Chiều tối nay (8/11), đường Vành đai 3 trên cao từ hồ Linh Đàm tới cầu Thanh Trì bị tắc dài kinh hoàng. Nhiều lái xe đi 5 giờ đồng hồ chưa về tới nhà.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 chi chít ổ gà, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông
Media

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 chi chít ổ gà, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông

Media

Sau mưa lớn, đoạn Quốc lộ 1 qua xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13
Tin tức

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Tin tức

Chiều tối 8/11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình bão lũ, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Tướng Đức cảnh báo lạnh người về Nga, NATO 'đứng ngồi không yên'
Thế giới

Tướng Đức cảnh báo lạnh người về Nga, NATO "đứng ngồi không yên"

Thế giới

Một tướng cấp cao của Đức cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phát động một cuộc tấn công giới hạn vào lãnh thổ NATO “bất kỳ lúc nào”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và phương Tây.

Thông xe đường liên phường, tăng kết nối và định hình lại giao thông khu Đông TP.HCM
Kinh tế

Thông xe đường liên phường, tăng kết nối và định hình lại giao thông khu Đông TP.HCM

Kinh tế

Nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan, đã chính thức tổ chức Lễ thông xe Đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP.HCM. Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá tín nhiệm năm 2024 đối với EVNNPC ở mức BB+ ổn định
Kinh tế

Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá tín nhiệm năm 2024 đối với EVNNPC ở mức BB+ ổn định

Kinh tế

Một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2024 đối với với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ở mức BB+/Ổn định.

Thị trường cây giống mở rộng, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng 'hốt bạc', có nhà bỏ túi tiền tỷ
Nhà nông

Thị trường cây giống mở rộng, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng "hốt bạc", có nhà bỏ túi tiền tỷ

Nhà nông

Tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện nay có nhiều hộ làm nghề ươm cây giống cung cấp cho nông dân. Đây là một nghề có từ lâu ở địa phương, mang lại thu nhập cao cho nông hộ.

Danh ca Chế Linh về Việt Nam, choáng ngợp trước quy mô nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh
Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh về Việt Nam, choáng ngợp trước quy mô nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh ngỡ ngàng khi lần đầu đến thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh, choáng ngợp trước sự hoành tráng và tâm huyết của đàn em.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp bật 'công tắc' kiếm tiền, tăng năng suất, thêm công việc, danh lợi vẹn toàn trong tháng 11
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp bật "công tắc" kiếm tiền, tăng năng suất, thêm công việc, danh lợi vẹn toàn trong tháng 11

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, 3 con giáp này không chỉ kiếm được cả núi vàng bạc mà còn có được danh tiếng tốt trong ngành, đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài.

Đỉnh triều cường chạm 1,67m, nhiều tuyến đường ven sông TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật di chuyển
Chuyển động Sài Gòn

Đỉnh triều cường chạm 1,67m, nhiều tuyến đường ven sông TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật di chuyển

Chuyển động Sài Gòn

Đội Chỉ huy Giao thông và Điều khiển Đèn tín hiệu giao thông thông báo về đỉnh triều cường dự kiến rất cao tại sông Sài Gòn ngày 8/11, cảnh báo người dân đi lại và phòng tránh nguy cơ điện giật tại khu vực ngập.

Tin tối (8/11): Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt
Thể thao

Tin tối (8/11): Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt

Thể thao

Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt; Thanh Nhàn tự hào khi được đề cử Quả bóng Vàng 2025; “Ro béo” phản pháo ý kiến của CR7; Makelele sắp làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ; HLV Gattuso công bố danh sách ĐT Italia.

Ngưỡng mộ dàn cựu học sinh THPT Việt Đức: Toàn Chính khách, viện trưởng, nghệ sĩ nhân dân, hoa hậu... đình đám
Xã hội

Ngưỡng mộ dàn cựu học sinh THPT Việt Đức: Toàn Chính khách, viện trưởng, nghệ sĩ nhân dân, hoa hậu... đình đám

Xã hội

Lễ kỷ niệm 70 năm trường THPT Việt Đức là cuộc hội ngộ đặc biệt các thế hệ cựu học sinh trường là những tên tuổi lớn, nổi tiếng thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, khoa học, truyền thông đến văn hóa, nghệ thuật.

Vườn sầu riêng chết sạch vì ngập nước, anh nông dân ở Đồng Tháp cưa hết vườn để trồng mới
Nhà nông

Vườn sầu riêng chết sạch vì ngập nước, anh nông dân ở Đồng Tháp cưa hết vườn để trồng mới

Nhà nông

Vườn sầu riêng 1,3 héc ta của một nông dân ở Đồng Tháp bị chết sạch do ngập nước trong đợt lũ năm nay, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nước rút, người nông dân này cưa hết số cây chết trong vườn, tiến hành cải tạo đất, chuẩn bị trồng vụ sầu riêng mới.

Lý do khiến nữ diễn viên đóng phim 'Nàng Dae Jang Geum' rời showbiz Hàn, chuyển tới Việt Nam sinh sống
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến nữ diễn viên đóng phim "Nàng Dae Jang Geum" rời showbiz Hàn, chuyển tới Việt Nam sinh sống

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Kim Hee Ra hiện làm công việc hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, có cuộc sống lặng lẽ, kín tiếng.

Chuyên gia cảnh báo về chiến dịch lớn nhất chống Nga của Châu Âu
Thế giới

Chuyên gia cảnh báo về chiến dịch lớn nhất chống Nga của Châu Âu

Thế giới

Thứ gọi là "mối đe dọa từ Nga" chẳng qua chỉ là cái cớ để quân sự hóa châu Âu, nhà báo Ý Thomas Fazi bình luận

Johnny Depp để ngỏ khả năng trở lại trong “Pirates of the Caribbean”
Văn hóa - Giải trí

Johnny Depp để ngỏ khả năng trở lại trong “Pirates of the Caribbean”

Văn hóa - Giải trí

Johnny Depp khiến người hâm mộ phấn khích khi để ngỏ khả năng tái xuất trong phần tiếp theo của “Pirates of the Caribbean”.

Mạnh dạn cưới 'phi công' kém 9 tuổi, lấy về mới biết đó là đại giả Ả Rập
Xã hội

Mạnh dạn cưới "phi công" kém 9 tuổi, lấy về mới biết đó là đại giả Ả Rập

Xã hội

Người phụ nữ Trung Quốc 46 tuổi, có biệt danh “Chị Thịt Saudi” chia sẻ về cuộc sống xa hoa cùng góc nhìn văn hóa tại Ả Rập Xê Út.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng

2

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

3

Ukraine có đồng minh mới bất ngờ có thể cứu đất nước khỏi sụp đổ

Ukraine có đồng minh mới bất ngờ có thể cứu đất nước khỏi sụp đổ

4

Tin tối (7/11): HLV Troussier đã đúng, ĐT Việt Nam hưởng lợi

Tin tối (7/11): HLV Troussier đã đúng, ĐT Việt Nam hưởng lợi

5

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?