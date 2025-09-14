Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Đây là kết quả cho thấy năng lực học tập nổi bật và nỗ lực cá nhân của Lucas trong bối cảnh gia đình từng trải qua nhiều biến động.

Theo nguồn tin từ trang 163, Lucas đã được tuyển thẳng vào một trong những ngành học khó của Đại học Cambridge. Chi phí học tập tại ngôi trường này không hề thấp, với học phí hàng năm khoảng 400.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng, chưa bao gồm sinh hoạt phí tại Anh.

Lucas là con trai đầu lòng của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, sinh năm 2006, không lâu sau đám cưới kín tiếng của cha mẹ ở nước ngoài. Sau khi vợ chồng chia tay vào năm 2012, Lucas cùng hai người em sống cùng mẹ tại Hong Kong.

Khi còn nhỏ, Lucas thường xuất hiện trên truyền thông vì là con trai của hai nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí châu Á. Dù cha mẹ ly hôn, cả Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều giữ thái độ văn minh, ưu tiên lợi ích của con. Trong nhiều năm, Lucas gắn bó với mẹ và dần trưởng thành trong môi trường kín đáo, tránh xa thị phi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lucas xuất hiện nhiều hơn bên cha. Đầu năm, Lucas và em trai Quintus cùng tới dự một buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Hong Kong. Sự kiện này đã khiến dư luận chú ý và xóa tan những đồn đoán trước đó về sự xa cách giữa nam diễn viên và các con.



Tạ Đình Phong (thứ 2 từ trái) và con trai (thứ 4 từ trái) đi du lịch. HK01.

Lucas cũng được bắt gặp du lịch cùng cha tại nước ngoài vào tháng 8 vừa qua. Theo đánh giá của báo giới, Lucas càng lớn càng giống cha. Gương mặt Lucas có nhiều đường nét của Tạ Đình Phong thời trẻ. Một số nguồn tin còn cho rằng Lucas ngày càng muốn gần gũi với cha để học hỏi và tìm kiếm sự dẫn dắt khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Tạ Đình Phong từng đối mặt với nhiều chỉ trích vì vắng mặt trong hành trình lớn lên của các con. Sau khi ly hôn, anh nối lại quan hệ tình cảm với Vương Phi vào năm 2014 nhưng không tái hôn. Sự xuất hiện hạn chế của anh bên các con từng khiến dư luận hoài nghi về trách nhiệm làm cha.

Tuy nhiên, người thân của Tạ Đình Phong cho biết anh luôn âm thầm hỗ trợ con cái cả về tài chính lẫn học vấn. Nam diễn viên đã lập một quỹ giáo dục trị giá 300 triệu đô la Hong Kong, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng, để phục vụ việc học tập của Lucas và Quintus. Ngoài ra, Tạ Đình Phong còn để lại toàn bộ khối tài sản cá nhân, bao gồm cổ phiếu và bất động sản trị giá khoảng 1 tỷ đô la Hong Kong, cho hai con trai.

Anh cũng chu cấp cho Trương Bá Chi số tiền 7,3 triệu đô la Hong Kong mỗi năm, tương đương hơn 24 tỷ đồng, để nuôi dạy ba người con. Dù không sống cùng, Tạ Đình Phong vẫn giữ vai trò người cha có trách nhiệm, tạo nền tảng tài chính ổn định cho các con phát triển.

Lucas hiện là minh chứng cho sự quan tâm âm thầm ấy. Việc cậu trúng tuyển vào Đại học Cambridge không chỉ phản ánh nỗ lực học tập cá nhân mà còn cho thấy sự định hướng đúng đắn từ phía gia đình, trong đó có cả vai trò của người cha.

Về phía Trương Bá Chi, dù nhận chu cấp từ chồng cũ, cô vẫn chăm chỉ lao động để nuôi dạy ba con trai. Thay vì đóng phim thường xuyên như trước, Trương Bá Chi chuyển hướng sang các hoạt động livestream, bán hàng trực tuyến, tham dự sự kiện và đầu tư bất động sản.

Cô từng chia sẻ mong muốn tự lực, không dựa dẫm vào chồng cũ để duy trì hình ảnh và sự độc lập. Trong nhiều năm qua, cô giữ kín đời tư của các con, đồng thời hướng Lucas và các em theo hướng phát triển cân bằng giữa học vấn và đạo đức.

Lucas từng được nhận xét là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tình cảm và có trí tuệ vượt trội. Những yếu tố đó giúp cậu ghi điểm trong mắt hội đồng tuyển sinh của một trong những đại học danh giá nhất thế giới.

